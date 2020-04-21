Больничный работающим пенсионерам: как продлить и почему могут не заплатить

Работающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет смогут получить или продлить больничный по 30 апреля. Как это сделать и почему на больничном нужно соблюдать полную изоляцию – читайте в материале amic.ru.
Хочу продлить больничный. Что сделать?
Вам следует сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист на период с 20 апреля по 30 апреля 2020 года. Ваш начальник составит реестр сотрудников старше 65 лет (подробнее для работодателей – здесь
) и передаст данные в Фонд социального страхования (ФСС), где их в течение суток рассмотрят и отправят в поликлинику. Там вам оформят больничный, а после этого ФСС переведет выплаты на ваш счет.
И что, никуда ходить не нужно?
Нет. Просто позвоните или напишите начальнику о своем намерении. Заполнять заявления, обращаться в соцстрах или поликлиники не придется. Электронный листок нетрудоспособности оформят на основании сведений, которые ваш работодатель передает в Фонд социального страхования.
Кто это может сделать? Только тот, кто болеет?
Нет. Листок нетрудоспособности в связи с карантином (с кодом "03") за период с 20 по 30 апреля положен работникам старше 65 лет, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.
Как уточнили в ФСС, больничный "второй волны" смогут получить больше жителей Алтайского края. Ведь первый электронный листок нетрудоспособности выдавали на период с 6 по 19 апреля тем, кто родился 6 апреля 1955 года и ранее. Теперь эти же люди могут оформить и второй карантинный листок на период по 30 апреля. Однако с этой недели такая возможность стала доступна и гражданам, которые родились 20 апреля 1955 года и ранее. Но им оплатят только второй период больничного, так как до 6 апреля им еще не было 65 лет.
Что я должен делать на таком больничном?
Соблюдать режим изоляции. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом и не допустить его распространения. Поэтому по 30 апреля не выходите из квартиры и соблюдайте режим изоляции. Если нужно продукты или медикаменты, то обратитесь к волонтерам – они привезут все необходимое к вам на дом. Все нуждающиеся в помощи могут позвонить
на единый федеральный номер 8-800-200-34-11
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А если я нарушу. Что мне тогда будет?
Нарушение изоляции повлечет административную ответственность. Согласно указу губернатора Виктора Томенко, люди с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет обязаны соблюдать изоляцию. Более того, если вы нарушите, то должны будете компенсировать фонду сумму в размере пособия, пояснили amic.ru
в региональном отделении ФСС. Выплата осуществляется только при соблюдении режима изоляции.
Как оплачивается больничный?
Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. Сумма придет единым платежом за весь период. Размер пособия зависит от стажа. Если он более восьми лет, то дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ном размере. И для расчета размера пособия берется заработок за два года.
Что делать, если работодатель отказывает в продлении больничного?
Сообщите об этом в Роструд. Ведь если вам уже 65 лет и вы работаете по трудовому договору, то имеете право на оформление больничного и получения пособия.
При отказе работодателя вы можете направить обращение:
- на сайт Роструда (форма "Направить обращение" на главной странице);
- сайт профсоюза (горячая линия 8-800-700-11-21);
- сайт правительства Алтайского края;
- сайт прокуратуры Алтайского края;
- сайт электронного правительства;
- сайт штаба ОНФ.
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Задайте их на горячей линии отделения ФСС 8(3852) 29-16-00. Она работает с 8:00 до 17:00 пн-чт, пт – с 8:00 до 16:00, в сб – с 10:00 до 15:00. Подробности на сайте ФСС.
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