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Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле

, ИА "Амител"
Из-за коронавируса в этом году не будет массовых мероприятий
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В 2020 году масштабное празднование Дня Победы в России состоится после улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. 9 Мая в Барнауле все же решили отметить, но в онлайн-режиме. Вспомнить подвиги героев Великой Отечественной войны в этот день жителям города предстоит дома. Вместо салюта барнаульцы могут зажечь фонари или открыть окна квартир и спеть всем двором военные песни. Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые планируются в столице региона в День Победы.

1
Как в мае 2020 пройдет "Бессмертный полк"?
В онлайн-режиме. Присоединиться по-прежнему может каждый. Для этого нужно заполнить формы с информацией, прикрепить фото родственника-ветерана и свое на сайте "Бессмертный полка России" и на сайте проекта "Банк Памяти", а также через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Организаторы акции создают единую базу данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участников войны и их родственников с символикой акции. Онлайн-шествие будет транслироваться на медиоэкранах в городе.
2
Будут ли раздавать георгиевские ленты?
Да. Раздавать их будут с 7 по 9 мая в продуктовых магазинах, аптеках, на улицах Барнаула. Также ленты будут распространять кондукторы МУП "Горэлектротранс" в трамваях и троллейбусах, а еще – сотрудники ГИБДД города.
3
Ну хоть какие-то праздничные мероприятия пройдут 9 мая?

Их будет немного. На главных площадях города отменены все мероприятия. Не будет и Парада Победы. Все праздничные события будут носить локальный характер. Например, с 11 до 13 часов в рамках акций "Фронтовая бригада" и "#поем_двором" барнаульские артисты будут давать небольшие концерты во дворах жилых домов в Барнауле. Выходить из квартир, чтобы спеть всем двором, не нужно. Просто откройте окна и поддержите артистов, громко подпевая.   

На телеканале "Катунь 24" весь день будет идти специальный марафон, где поздравлять ветеранов с 75-й годовщиной Победы будут первые лица города и края. Здесь же пройдет трансляция концерта ансамбля "Имидж" культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны находятся в группе риска заражения ковидом, поэтому в этом году поздравлять их будут по телефону. Но вы тоже можете поздравить ветеранов, живущих в вашем доме. Можно принести им небольшой подарок и оставить у двери. И не забудьте позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить с этим священным праздником.

4
Ну а салют-то будет в Барнауле? Президент же обещал.

Президент обещал, что салют прогремит в крупных городах. Барнаул в этом году останется без салюта, чтобы не провоцировать толпу народа и дальнейшее распространение инфекции. Власти города предлагают альтернативу фейерверку – ровно в 22 часа всем жителям города зажечь "Фонари Победы". Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, а также фонарики телефонов и смартфонов.

Также каждый барнаулец может вывесить флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками. Можно украсить оконный или балконный проем рисунками на военную тему, художественными символами, связанными с Великой Отечественной войной, чтобы их было видно с улицы.

5
А алкоголь все равно запретят?
В прошлые годы на День Победы действительно продажа алкоголя всегда была под запретом. В этом году ситуация изменилась. В мэрии города пояснили, что из-за отсутствия массовых мероприятий решено не ограничивать продажу алкогольной продукции на территории Барнаула. Однако помните: алкоголь вредит вашему здоровью.
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.05.2020 08:37
Гость

Мдяя .... шедеврально ни конкретики ни мероприятий (но бюджет освоен будет полность, проверить не реально) и "любимым" пивнякам помогли

2.05.2020 08:38
Гость

Кому война, кому мать родна
Ничего личного, чисто бизнес

2.05.2020 09:46
- гость -

Видели бы погибшие на войне всё это

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