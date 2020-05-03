Некоторых больных с COVID теперь будут лечить амбулаторно. Кого и почему?

Бессимптомных больных с коронавирусной инфекцией теперь будут лечить амбулаторно. Такое решение приняли власти Алтайского края из-за большого количества пациентов, которые не имеют никаких проявлений заболевания (но не всех подряд). Так все-таки кто сможет избежать госпитализации и как за таким пациентом будут следить?
Всего, по данным на 3 мая, в регионе 498 подтвержденных случаев, из них 49 детей до 17 лет. Медики пролечили и выписали 76 пациентов, один скончался.
Для таких больных будет работать консультативно-диагностический центр на базе Краевой клинической больницы. Специалисты центра будут консультировать врачей поликлиник и давать рекомендации.
"Будет создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей. Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. Общее расчетное количество пациентов – до двух сотен пациентов мы можем вести", – уточнил министр Дмитрий Попов.
Кроме этого, в круглосуточном режиме работают диагностические центры Барнаула и Рубцовска для выявления внебольничной пневмонии. Министр пояснил, что теперь скорая помощь будет доставлять пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого будет госпитализация.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии