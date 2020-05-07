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Зараженных COVID-19 оставляют дома. Как их лечат и почему не в больнице?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае инфицированных коронавирусом перевели на амбулаторное лечение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Зараженных коронавирусом в Алтайском крае теперь будут лечить на дому. Не всех, но большинство. Как врачи будут следить за состоянием пациента, при какой ситуации могут привлечь полицию и сколько продлится такое лечение – читайте в материале amic.ru.

1
Кого будут наблюдать на дому?

Только тех инфицированных, у которых нет никаких симптомов болезни. По данным оперштаба на 6 мая, бессимптомных больных в Алтайском крае 410 человек. Еще 178 зараженных имеют симптомы внебольничной пневмонии или ОРВИ, их будут наблюдать в специальных госпиталях для зараженных коронавирусной инфекцией.

Но всех людей старше 65 лет, с хроническими заболеваниями или тех, у кого нет возможности лечиться амбулаторно, все равно госпитализируют. Даже если заболевание проходит бессимптомно.

2
Как будут лечить?

Дистанционно. "Бессимптомные" пациенты будут находиться дома в течение 14 дней. Каждый день врач выходит на связь с заболевшим по телефону или через интернет.

"С пациента берется персональная расписка, добровольное согласие, что он обязан выходить на связь по видео- или аудиозвонку вне зависимости от времени суток. Для того чтобы мы могли удостовериться, что человек находится на месте. Также по определенному опроснику у него спросят о состоянии здоровья. Эта информация уходит в медицинскую информационную систему и становится доступной  для врача в поликлинике", – пояснил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Ежедневное общение с пациентом необходимо для того, чтобы оценивать состояние больного и при необходимости корректировать терапию. На 10-й и 12-й день с момента диагностирования коронавируса у инфицированного повторно возьмут анализы на COVID-19. Когда тесты дважды покажут отрицательный результат, пациента снимут с мониторинга.

3
А если состояние ухудшится?

Тогда врач примет решение о госпитализации пациента. Для этого он вызовет скорую или направит к больному участкового врача.

"Если в ходе разговора врач видит ухудшение состояния пациента, то он имеет возможность вызвать бригаду скорой помощи, чтобы направить пациента на компьютерную томографию. Это необходимо для исключения внебольничной пневмонии. Или напрямую госпитализировать в инфекционный госпиталь", – поясняет Дмитрий Попов.

4
А что если зараженный выйдет из дома? За ним вообще будут следить?
Да. Это будет делать даже сам врач. Если пациент не вышел на связь, то медработник будет вынужден сообщить об этом в органы внутренних дел.
5
А если у пациента есть семья. Он может уйти на амбулаторное лечение?
Нет. Лечение на дому проходят только те заболевшие, которые могут гарантировать, что полностью изолированы от здоровых людей. То есть на амбулаторное лечение может уйти зараженный, который проживает в квартире один. Если инфицирована вся семья, то она также в полном составе уходит на изоляцию и домашнее лечение. В противном случае, если вы утаите, что с вами проживает неинфицированный человек и во время изоляции вы его заразите, то вас ожидает наказание вплоть до уголовной ответственности. 
6
А если человек уже лежит в больнице без симптомов... Его отправят домой?

Нет, все, кто был госпитализирован ранее, останутся в больнице до получения двукратного отрицательного результата теста.

7
Кто в Алтайском крае занимается амбулаторным лечением пациентов с коронавирусом?
Этим занимаются сотрудники Краевого центра медицинской профилактики "Центр общественного здоровья". Пациентов ведут опытные врачи-терапевты и врачи-педиатры, отметили в региональном Минздраве. По словам Попова, центр взаимодействует с территориальными поликлиниками.
8
Сколько людей в Алтайском крае еще лечатся от коронавируса?
Сейчас лечение проходят 475 человек. Остальные выписаны из больниц. 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.05.2020 14:16
- гость -

Если пациент не вышел на связь

На связь и с улицы можно выйти. Или всем стационарные телефоны установят?

7.05.2020 14:20
- гость -

А кто такому пациенту будет покупать продукты, выносить мусор, ходить в аптеку?

7.05.2020 14:21
- гость -

7.05.2020 14:16
- гость -
Если пациент не вышел на связь

Будут звонить с 6.00 до 24.00?
Гулять можно вечером.утром

7.05.2020 14:56
- гость -

В больнице вас надо кормить, поить, мыть, стирать, где на вас больных в оптимизированной медицине столько медиков и обслуживающего персонала наберёшь, готовых работать в таких условиях и с риском для жизни? Берегите себя, носите масочки и соблюдайте дистанцию.

7.05.2020 15:07
- гость -

За 14 дней, человек умрет от голода (живет один, из дома выходить нельзя), а скажут - умер от коронавируса!

7.05.2020 15:17
- гость -

обзванивать скорее всего будет контакт-центр.
1-2 оператора краевых зараженных спокойно обзвонят.

7.05.2020 15:24
- гость -

А на других членов семьи типа пофиг? Пусть всех заражает, ведь не факт что у всех бессимптомно будет

7.05.2020 15:51
- гость -


7.05.2020 15:24
- гость -
-----
Сначала читайте, потом пишите

7.05.2020 15:53
- гость -

7.05.2020 15:24
- гость -
Вы текст прочитали? Перечитайте еще раз, внимательно. И не надо будет такого писать.

7.05.2020 16:06
agr0

Таки кто выносит мусор и приносит продукты???

7.05.2020 16:14
гость

А меня задело , что в любое время могут позвонить. Если меня разбудить во время сна, то я больше не усну. И это здоровья не прибавит.

7.05.2020 16:22
- гость -

Раньше по телевизору лечили,кашпировские с чемаками, теперь 21-ый век ,можно лечить по телефону. ))))))

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