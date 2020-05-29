Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии

А навещать детей в лагере можно?

К сожалению, нет. В этом году родители не смогут приехать к ребенку в лагерь.

"Рекомендовано организовать отдых детей без посещения родителей и посторонних лиц. Отправляя ребенка в лагерь, вы должны понимать, что он не будет иметь возможности встретиться с вами в течение всего сезона. Это связано с обеспечением безопасности. И нам надо с пониманием относиться к этому", – добавила Галина Синицына.

Она также добавила, что общаться с детьми можно будет по телефону, через сайт лагеря, где создадут специальные страницы для общения. Поэтому перед тем как отравить ребенка в лагерь, проверьте, что он взял с собой все необходимое.