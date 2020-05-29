Пятница, 29 Май, 17:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,1
€ 78,26
22°

387623 +8572
Обь
399см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии

, ИА "Амител"
Новые справки для детей и запрет на выезд из лагеря. Что еще ждать от летнего отдыха?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Из-за пандемии летние загородные лагеря начнут работать позже обычного и по новым правилам. Для отправки ребенка на отдых потребуется справка о том, что он не контактировал с зараженными, а родители не смогут его увидеть весь сезон. Какие еще требования ввели для оздоровительных лагерей в 2020 году, вернут ли деньги за путевки, если смены сократят, и как организовать летние каникулы, если боитесь отправлять детей на отдых? Ответы на эти вопросы можете найти в материале amic.ru. 

1
Когда откроются детские летние лагеря?

Загородные лагеря для детей заработают не раньше 1 июля. Открыться в июне не позволяет эпидемиологическая обстановка в регионе. 

Во всяком случае, организаторы оздоровительного отдыха уже все подготовили к приему детей: провели обработку от насекомых, сделали ремонт, получили санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие учреждений, рассказала Галина Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края в прямом эфире программы "Разговор с министром".

2
Сколько будут длиться смены в лагерях?

Скорее всего, смены в лагерях будут рассчитаны на 21 день. Так предполагали изначально, и эти же данные содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора от 25 мая. Однако в Минобре региона отметили, что в ближайшее время Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор предоставят более точные разъяснение по количеству дней в сменах. Возможно, смены в лагерях будут как на три, так и на две недели.

3
Как изменится работа лагерей из-за коронавируса?

В 2020 году в оздоровительных лагерях вводят новые правила работы. Они прописаны в методических рекомендациях Роспотребнадзора.  

  • Теперь в одну смену смогут отдохнуть гораздо меньше детей (наполняемость групп должна быть не более 50%).
  • При размещении детей нужно учитывать правило социальной дистанции в 1,5 метра.
  • Большинство мероприятий будут проводить на свежем воздухе, отряды разобщат.
  • На входах в столовую и в туалетах установят дозаторы с антисептиками.
  • Во время заезда, а также ежедневно утром и вечерам детям и сотрудникам будут измерять температуру.
  • Помещения необходимо ежедневного дезинфицировать специальными средствами.
4
Нужно ли будет ребенку сдать тест на коронавирус? 
Нет. Но помимо традиционных справок о прививках и перенесенных заболеваниях, по рекомендации Роспотребнадзора, дети должны иметь еще и справку об отсутствии контакта с зараженными. Эти документы можно будет взять в медучреждении.
5
А навещать детей в лагере можно?

К сожалению, нет. В этом году родители не смогут приехать к ребенку в лагерь.

"Рекомендовано организовать отдых детей без посещения родителей и посторонних лиц. Отправляя ребенка в лагерь, вы должны понимать, что он не будет иметь возможности встретиться с вами в течение всего сезона. Это связано с обеспечением безопасности. И нам надо с пониманием относиться к этому", – добавила Галина Синицына.

Она также добавила, что общаться с детьми можно будет по телефону, через сайт лагеря, где создадут специальные страницы для общения. Поэтому перед тем как отравить ребенка в лагерь, проверьте, что он взял с собой все необходимое.

6
Какие вещи положить ребенку в лагерь?

С собой у ребенка должны быть:

1. Комфортная одежда для жаркой и прохладной погоды.

2. Средства личной гигиены (шампунь, мыло, зубная паста, щетка – в общем, все то, что ребенок использует и дома).

3. Лекарства, которые прописаны для системного принятия.

4. Любимые вещи. Это могут быть книги, наборы для творчества, игрушки. 

Подробная информация о том, как собрать ребенка в лагерь, размещена на портале "Алтайские каникулы".

7
Можно ли уехать из лагеря во время сезона?
Нет. В течение смены ни дети, ни сотрудники не смогут покинуть территорию. Все, кто заезжают в летний лагерь, должны пробыть там полный сезон. Так что заранее решите, готовы ли вы в новых условиях отправлять ребенка в лагерь. 
8
Какие требования к сотрудникам и вожатым?

Особые требования ожидают и сотрудников лагерей.

В этом году на работу не принимают людей старше 65 лет.

Все работники должны заехать в лагерь единовременно. Не позднее чем за 72 часа нужно обязательно сдать тест на COVID-19 (без этого работать не разрешат). Все ежедневно должны измерять температуру.

Сотрудники, которые участвуют в приеме детей во время заезда, работают в пищеблоке, в медпункте, должны носить маски и перчатки. Отдельные правила прописаны для работников пищеблока, водителей. 

Вожатые также будут контролировать, чтобы дети соблюдали правила личной гигиены. 

9
Как выбрать лагерь для ребенка?

Этим летом власти не рекомендуют отправлять детей в лагеря в другие регионы. Лучше всего организовать отдых детей ближе к месту проживания, желательно в своем районе или рядом с городом.

В этом году в Алтайском крае заработает больше загородных лагерей (новые организации получили разрешения). Если в 2019-м году загородных организацией с круглосуточным пребыванием детей было 58, то в 2020 году их стало 66.

10
Сколько стоит путевка в лагерь?

В среднем по Алтайскому краю стоимость путевки в детский лагерь составляет 17,8 тыс. рублей. Однако эта сумма рассчитана на 21-дневную смену. 

Но родители могут компенсировать часть средств. Для этого необходимо подать заявку на сайте заявка22.ру. "Каждая семья в Алтайском крае, в которой есть ребенок от 6,5 до 15 лет, имеет право на погашение части путевки за счет краевого бюджета. В 2020 году эта сумма в размере 7 тыс. рублей. Кроме того, для работников краевых бюджетных организаций предусмотрено дополнительное софинансирование. И на третьего ребенка многодетных семей предусмотрена оплата путевки в объеме 16,8 тыс. рублей", – добавила Галина Синицына.

11
А если смену сократят? Деньги вернут?

Да. Если количество дней в смене станет меньше, то вам вернут сумму за сокращенные дни сезона (в среднем день отдыха в лагере стоит около 900 рублей). Забрать деньги можно будет там, где купили путевку. 

Если передумали отправлять ребенка в лагерь, то сможете вернуть всю сумму.

12
Будут ли работать пришкольные лагеря?

Да. Но только одни откроются в июне, а другие – не раньше августа.

"В июне мы рассматриваем возможность дневного пребывания при школах в тех муниципальных образованиях, которые сегодня не имеют случаев заражения. Таких у нас немного, но они есть. При выполнении всех требований Роспотребнадзора открыть пришкольные лагеря дневного пребывания там удастся с 15 июня", – рассказала Галина Синицына.

А вот в Барнауле они заработают не раньше августа. Мало того, что краевой центр лидирует по числу заболеваний, так и детей в школах города учится гораздо больше, чем в селах.

13
Не хочу отправлять ребенка в лагерь. Чем его занять дома?

В этом году впервые в Алтайском крае для детей разработан проект "Умные каникулы". 

"Это онлайн-платформы с лучшими практиками учреждений дополнительного образования по разным направлениям, чтобы ребята смогли получить интересные сведения, проверить себя в инженерном творчестве, сыграть в шахматный турнир онлайн или изготавливать поделки", – пояснила замминистра.  

Все эти ресурсы разместят на портале "Алтайские каникулы". Поэтому ребенок может даже не выходя из дома с пользой и интересно проводить время летом. 

14
Остались вопросы. Кому их задать?
Можете позвонить на горячую линию по номеру 8 999 400 10 02. Там вам ответят на любой вопрос, который связан с организацией летнего отдыха детей, проконсультируют по приобретению путевки, организации каникул и т.д.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:53
Супруг звезды фильма "Москва слезам не верит" скончался от коронавируса 0
16:39
Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитательницы детского сада в Барнауле 0
16:29
В Барнауле будут искать пьяных автомобилистов 0
16:18
Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии 0
16:07
Геннадий Онищенко назвал одно из наиболее вероятных мест заражения COVID-19 6
15:55
Искусство быть родителем. Психологи АлтГПУ бесплатно помогают семьям Барнаула 0
15:42
Моргенштерн показал, как выглядел год назад 7
15:30
Новый рекорд. 232 человека с коронавирусом скончались за сутки в России 2
15:20
Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей 22
15:05
В России предложили создать реестр педофилов 6
14:43
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае. Фото 1
14:30
"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения 29
14:19
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе 19
14:06
Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика 8
13:55
Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора 6
13:45
Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом 0
13:29
Стало известно, от чего жители Алтайского края умирают чаще всего 14
13:15
Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря 5
13:01
Скончался самый старый мужчина на Земле 1
12:48
Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию 0
12:35
Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом 58
12:23
"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса 18
12:09
Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина 7
12:03
Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом 0
11:50
"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле 13
11:35
Галкин записал пародию на обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 7
11:23
21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае 22
11:19
Безработных в России может стать в три раза больше 1
11:19
Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 12
11:05
Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле 22
11:00
Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку 0
10:49
Четыре этапа. На Алтае разработали план реанимации туризма 11
10:35
Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула 3
10:22
Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса 7
10:11
Часть барнаульцев останется без горячей воды 1 июня 0
10:01
Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома" 0
09:40
Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры 0
09:29
"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов 11
09:14
Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров 0
09:00
Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула 14
08:45
Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
08:30
"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле 125
08:17
В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки 26
08:03
Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог 7
07:47
В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет 6
07:31
Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции 3
07:16
Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк" 1
07:01
"Виктор Петрович все понял". Как алтайские депутаты отреагировали на отчет Томенко 8
06:50
Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга 0
06:33
Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.