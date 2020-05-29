Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии

Из-за пандемии летние загородные лагеря начнут работать позже обычного и по новым правилам. Для отправки ребенка на отдых потребуется справка о том, что он не контактировал с зараженными, а родители не смогут его увидеть весь сезон. Какие еще требования ввели для оздоровительных лагерей в 2020 году, вернут ли деньги за путевки, если смены сократят, и как организовать летние каникулы, если боитесь отправлять детей на отдых? Ответы на эти вопросы можете найти в материале amic.ru.
Загородные лагеря для детей заработают не раньше 1 июля. Открыться в июне не позволяет эпидемиологическая обстановка в регионе.
Во всяком случае, организаторы оздоровительного отдыха уже все подготовили к приему детей: провели обработку от насекомых, сделали ремонт, получили санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие учреждений, рассказала Галина Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края в прямом эфире программы "Разговор с министром".
Скорее всего, смены в лагерях будут рассчитаны на 21 день. Так предполагали изначально, и эти же данные содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора от 25 мая. Однако в Минобре региона отметили, что в ближайшее время Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор предоставят более точные разъяснение по количеству дней в сменах. Возможно, смены в лагерях будут как на три, так и на две недели.
В 2020 году в оздоровительных лагерях вводят новые правила работы. Они прописаны в методических рекомендациях Роспотребнадзора.
- Теперь в одну смену смогут отдохнуть гораздо меньше детей (наполняемость групп должна быть не более 50%).
- При размещении детей нужно учитывать правило социальной дистанции в 1,5 метра.
- Большинство мероприятий будут проводить на свежем воздухе, отряды разобщат.
- На входах в столовую и в туалетах установят дозаторы с антисептиками.
- Во время заезда, а также ежедневно утром и вечерам детям и сотрудникам будут измерять температуру.
- Помещения необходимо ежедневного дезинфицировать специальными средствами.
К сожалению, нет. В этом году родители не смогут приехать к ребенку в лагерь.
"Рекомендовано организовать отдых детей без посещения родителей и посторонних лиц. Отправляя ребенка в лагерь, вы должны понимать, что он не будет иметь возможности встретиться с вами в течение всего сезона. Это связано с обеспечением безопасности. И нам надо с пониманием относиться к этому", – добавила Галина Синицына.
Она также добавила, что общаться с детьми можно будет по телефону, через сайт лагеря, где создадут специальные страницы для общения. Поэтому перед тем как отравить ребенка в лагерь, проверьте, что он взял с собой все необходимое.
С собой у ребенка должны быть:
1. Комфортная одежда для жаркой и прохладной погоды.
2. Средства личной гигиены (шампунь, мыло, зубная паста, щетка – в общем, все то, что ребенок использует и дома).
3. Лекарства, которые прописаны для системного принятия.
4. Любимые вещи. Это могут быть книги, наборы для творчества, игрушки.
Подробная информация о том, как собрать ребенка в лагерь, размещена на портале "Алтайские каникулы".
Особые требования ожидают и сотрудников лагерей.
В этом году на работу не принимают людей старше 65 лет.
Все работники должны заехать в лагерь единовременно. Не позднее чем за 72 часа нужно обязательно сдать тест на COVID-19 (без этого работать не разрешат). Все ежедневно должны измерять температуру.
Сотрудники, которые участвуют в приеме детей во время заезда, работают в пищеблоке, в медпункте, должны носить маски и перчатки. Отдельные правила прописаны для работников пищеблока, водителей.
Вожатые также будут контролировать, чтобы дети соблюдали правила личной гигиены.
Этим летом власти не рекомендуют отправлять детей в лагеря в другие регионы. Лучше всего организовать отдых детей ближе к месту проживания, желательно в своем районе или рядом с городом.
В этом году в Алтайском крае заработает больше загородных лагерей (новые организации получили разрешения). Если в 2019-м году загородных организацией с круглосуточным пребыванием детей было 58, то в 2020 году их стало 66.
В среднем по Алтайскому краю стоимость путевки в детский лагерь составляет 17,8 тыс. рублей. Однако эта сумма рассчитана на 21-дневную смену.
Но родители могут компенсировать часть средств. Для этого необходимо подать заявку на сайте заявка22.ру. "Каждая семья в Алтайском крае, в которой есть ребенок от 6,5 до 15 лет, имеет право на погашение части путевки за счет краевого бюджета. В 2020 году эта сумма в размере 7 тыс. рублей. Кроме того, для работников краевых бюджетных организаций предусмотрено дополнительное софинансирование. И на третьего ребенка многодетных семей предусмотрена оплата путевки в объеме 16,8 тыс. рублей", – добавила Галина Синицына.
Да. Если количество дней в смене станет меньше, то вам вернут сумму за сокращенные дни сезона (в среднем день отдыха в лагере стоит около 900 рублей). Забрать деньги можно будет там, где купили путевку.
Если передумали отправлять ребенка в лагерь, то сможете вернуть всю сумму.
Да. Но только одни откроются в июне, а другие – не раньше августа.
"В июне мы рассматриваем возможность дневного пребывания при школах в тех муниципальных образованиях, которые сегодня не имеют случаев заражения. Таких у нас немного, но они есть. При выполнении всех требований Роспотребнадзора открыть пришкольные лагеря дневного пребывания там удастся с 15 июня", – рассказала Галина Синицына.
А вот в Барнауле они заработают не раньше августа. Мало того, что краевой центр лидирует по числу заболеваний, так и детей в школах города учится гораздо больше, чем в селах.
В этом году впервые в Алтайском крае для детей разработан проект "Умные каникулы".
"Это онлайн-платформы с лучшими практиками учреждений дополнительного образования по разным направлениям, чтобы ребята смогли получить интересные сведения, проверить себя в инженерном творчестве, сыграть в шахматный турнир онлайн или изготавливать поделки", – пояснила замминистра.
Все эти ресурсы разместят на портале "Алтайские каникулы". Поэтому ребенок может даже не выходя из дома с пользой и интересно проводить время летом.
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