И чем тогда заняться?

Барнаульцы смогут присоединиться к патриотическим акциям. Программа 24 июня построена так, чтобы как можно меньше контактировать с людьми и не допускать скученности.

Порисовать мелом удаленно

В среду, 24 июня, барнаульцам предлагают заняться семейным творчеством. Вместе с ребенком можно присоединиться к акции "Я рисую мелом". Рисунок на асфальте должен быть на военную тему либо по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной книги. Присоединиться к акции можно в любой части города, даже не выходя из двора. Рисунок нужно будет сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

Сделать голубя

Можно прогуляться по барнаульскому зоопарку и поучаствовать в акции "Голубь мира". Волонтеры помогут посетителям создать фигурки голубя из бумаги в знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

"Присоединиться" к колокольному звону

В полдень Барнаул присоединится к акции "Звон Победы". В общем, будет очень громко. В это время в православных храмах Барнаульской епархии будут звонить колокола, а локомотивы на железнодорожном вокзале в течение минуты дадут гудок "в знак приверженности миру на всей земле и в честь 75-летия Парада Победы", пояснили в мэрии. Присоединиться к этой акции смогут и все автомобилисты. Для этого нужно будет в назначенное время посигналить.

Посмотреть онлайн-лекцию

Музей "Город" проведет на своем сайте онлайн-лекцию "Барнаул в годы Великой Отечественной войны", сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности неизвестны. Здесь же пройдет мастер-класс по изготовлению фигурки "Голубь мира".