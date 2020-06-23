24 июня 2020 вся страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле запланировано несколько памятных мероприятий. Чем заняться в этот день и куда сходить – читайте в обзоре amic.ru.
Нет. Из-за непростой эпидемиологической ситуации праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня проводиться не будут.
Такая позиция согласована с Сергеем Меняйло, полпредом президента в Сибирском федеральном округе.
Но в расположениях войсковых частей региона пройдут торжественные построения и марши.
Барнаульцы смогут присоединиться к патриотическим акциям. Программа 24 июня построена так, чтобы как можно меньше контактировать с людьми и не допускать скученности.
Порисовать мелом удаленно
В среду, 24 июня, барнаульцам предлагают заняться семейным творчеством. Вместе с ребенком можно присоединиться к акции "Я рисую мелом". Рисунок на асфальте должен быть на военную тему либо по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной книги. Присоединиться к акции можно в любой части города, даже не выходя из двора. Рисунок нужно будет сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.
Сделать голубя
Можно прогуляться по барнаульскому зоопарку и поучаствовать в акции "Голубь мира". Волонтеры помогут посетителям создать фигурки голубя из бумаги в знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
"Присоединиться" к колокольному звону
В полдень Барнаул присоединится к акции "Звон Победы". В общем, будет очень громко. В это время в православных храмах Барнаульской епархии будут звонить колокола, а локомотивы на железнодорожном вокзале в течение минуты дадут гудок "в знак приверженности миру на всей земле и в честь 75-летия Парада Победы", пояснили в мэрии. Присоединиться к этой акции смогут и все автомобилисты. Для этого нужно будет в назначенное время посигналить.
Посмотреть онлайн-лекцию
Музей "Город" проведет на своем сайте онлайн-лекцию "Барнаул в годы Великой Отечественной войны", сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности неизвестны. Здесь же пройдет мастер-класс по изготовлению фигурки "Голубь мира".
Да. 24 июня – это выходной день, согласно указу президента. Он распространяется на все регионы вне зависимости от того, пройдет у них парад или нет.
Дополнительный нерабочий день будет с сохранением зарплаты.
Кстати, ровно через неделю – 1 июля – россиян ждет еще один выходной. В этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Комментарии
Дааа, выходной, как же.
90% работать будут, остальные бюджетники.
"Как отпраздновать в Барнауле день 75-летия Парада Победы?"
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Что за праздник такой новый?
Путиноиды празднуют годовщину парада. Это уже клиника.