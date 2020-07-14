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Могут ли выгнать из магазина или автобуса из-за отсутствия маски. Разъяснения юриста

, ИА "Амител"
Маски носить обязали, контролировать их ношение тоже обязали. Но законно ли это?

После нового указа Виктора Томенко в магазинах Алтайского края перестали обслуживать покупателей без масок. Запрещено обслуживать и пассажиров общественного транспорта, если они будут без индивидуальных средств защиты. Кто-то воспринял это решение одобрительно, считая, что лучше поберечься от непонятной заразы, а кто-то возмущается, заявляя о нарушении прав покупателей и пассажиров. Amic.ru поговорил с директором центра социальной юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяной Корнилюк и узнал, имеют ли право нам отказать в обслуживании или даже оштрафовать за то, что мы пришли в магазин без маски.

1
Я пришел в магазин без маски. Имеют ли право мне отказать в обслуживании из-за ее отсутствия?

В Алтайском крае все еще продолжает действовать режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. А в период, пока он действует, люди обязаны исполнять специальные правила поведения, утвержденные правительством РФ (статья 20.6.1 КоАП), напоминает Татьяна Корнилюк.

Но согласно этому же постановлению, если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты. Это прямо прописано в правилах поведения при режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Если этого не было сделано, то требовать, а тем более наказывать за это – нельзя.

Поэтому если вы пришли в магазин без маски и там вам предложили "средство индивидуальной защиты", а вы им не воспользовались, то вас могут отказаться обслуживать. Так как в данном случае организация обеспечила вас этими самыми средствами.

Но если вы пришли в общественное место, а там нет ни масок, ни их "заменителей", то вас обязаны обслужить.

2
А оштрафовать за отсутствие маски могут?

Да. Если вы опять же зашли в магазин без маски и проигнорировали предложенные организацией средства индивидуальной защиты. В этом случае полицейские могут составить в отношении вас протокол и отправить его в суд.

Согласно все той же статье 20.6.1 КоАП, за несоблюдение и нарушение этих правил предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Для организаций и должностных лиц штрафы будут гораздо выше.

3
А из автобуса могут высадить, если я без маски?

По сути,  ситуация такая же, как и с магазинами. Если вы заходите в автобус без маски и вам предлагают либо маску либо средство ее заменяющее и вы его не используете, то вас могут высадить.

Если же в общественном транспорте не могут вам предложить СИЗы, то высадить вас никто не имеет права.

"Если в автобусе нет масок, к вам нет никаких претензий. Даже если в отношении вас составят протокол, даже если попытаются выгнать. Это незаконно. В этом случае нужно писать жалобы на тех, кто так делает, потому что они не имеют на это права. Ну ведь правда, какая-нибудь старушка, может быть, на  последние деньги едет в этом автобусе и просто не может себе позволить купить маску, неужели ее вышвыривать?" – говорит юрист.

4
Я в маске, но продавцу не нравится, как она надета. Он может отказать в обслуживании?

Такого тоже быть не должно, говорит Татьяна Корнилюк.

Законодательно способ ношения маски не определен. Главное, чтобы маска была на лице. А где именно – не указывается. Возможно, где-то в ВОЗ или Роспотребнадзоре и есть рекомендации по ношению медицинской маски, но нигде в законодательстве нет отсылок, что мы должны строго следовать этим рекомендациям.

Продавец – не врач, он не имеет специальных знаний, которыми может оперировать и указывать, как правильно носить маску, а как неправильно, поясняет Корнилюк. Продавец может считать, что правильно вот так, а гражданин считает, что правильно по-другому. В этом случае у кассы будет просто скандал, где каждая сторона постарается отстоять свою точку зрения, но отказать в обслуживании покупателя на основании, что "у него не так надета маска на лице", нельзя.

5
И долго нам носить эти маски?
До тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. Масочный режим в Алтайском крае ввели с 12 мая. Но июль стал рекордсменом по числу заболевших и умерших больных с коронавирусом. По данным на 13 июля, в Алтайском крае выявлено 6056 заболевших, в том числе 597 детей. Зарегистрировано 126 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Уже неделю в регионе ежедневно фиксируют более 200 зараженных. Поэтому пока говорить о том, чтобы снять маски, слишком рано. Все-таки эти средства индивидуальной защиты снижают риск инфицирования. Так что берегите себя – носите маски. И, может быть, вскоре мы дождемся нового указа губернатора, на этот раз об отмене масочного режима. 
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.07.2020 08:13
CALIBR

Прав тот , у кого этих прав больше - сила права проигрывает праву силы лицам наделённым полномочиями согласно закона.

14.07.2020 08:14
- гость -

ну наконец то разжевали)))

14.07.2020 08:19
- гость -

маски и так почти не носили, после вашей статьи и вовсе перестанут

14.07.2020 08:20
Козел

где берут этих недоюристов? где она прочитала что в магазине тебе должны дать маску? четко сказано гражданин должен (САМ) быть в маске и без маски не обслуживать, а где он ее возьмет (купит или сам сделает) никого не интересует, здесь защищаются интересы большинства а не отдельного эгоиста не верящего в ковид! На примере Новосибирска (где такой режим давно действует) скажу что ни один магазин не оштрафовали за отказ обслужить без маски,а вот за обслуживание покупателей без масок наказали и не один (штраф между прочим 500 тыс.рубликов)!

14.07.2020 08:22
- гость -

ага. Сейчас понесётся: "Обеспечьте меня маской, вы обязаны"

14.07.2020 08:26
- гость -

Согласен с Козел 14.07.2020 08:20
Простая аналогия: без одежды в общественных местах ходить нельзя. Но граждане же сами ее приобретают.
Нет трусов - сиди дома!

14.07.2020 08:27
могиканин

обычное уродство,если ты боишься заразиться-носи намордник,а при чем тут окружающие? продавец в маске,все страдальцы тоже. ...

14.07.2020 08:31
Гость

Эх.. Поздно я это читаю, вчера из Ярче выгнали

14.07.2020 08:32
гость

если вы пришли в магазин, а там нет ни масок, ни их "заменителей"

Ну если магазин хочет работать, такое будет редко. Но будет, некоторые магазины не собираются тратиться. И в автобусе выдавать маску даже за 2 рубля, это уменьшать стоимость проезда почти на 10 %, наверное не будут заморачиваться, если ГИБДД не будет требовать. А ГИБДД это наверное до лампочки

14.07.2020 08:33
- гость -

ни один магазин не оштрафовали за отказ обслужить без маски

Сам наблюдал как покупателя отказались рассчитать, а он положил корзинку с продуктами и ушёл. Так магазины штрафуют.

14.07.2020 08:38
гость

Не согласен с юристом с правилами ношения маски, все в законе разжевать нельзя, в праве есть понятие здравый смысл. Функция маски изолировать органы дыхания, если она эту функцию не выполняет, она надета неправильно. Покупателю дали маску и так как нигде не написано куда надевать, он надел ее на ногу - ему можно отказать в обслуживании

14.07.2020 08:40
- гость -

без одежды в общественных местах ходить нельзя.

А если завтра губер подпишет указ о цветовой дифференциации штанов?

14.07.2020 08:41
гость

Сейчас магазинам и общественному транспорту масочный режим тоже влетит в копеечку. Магазины хоть успели немного навариться на продаже этих масок, до того, как им предложили выдавать их бесплатно

14.07.2020 08:43
CALIBR

При мне клиента не обслужили на кассе пока он не купил маску тут же у кассира и не надел её.
Мотивировка - нас оштрафуют, видеокамера записывает. То,что перц фланировал по залу без оной никого не волновало от слова "совсем".

14.07.2020 08:44
- гость -

магазинам и общественному транспорту масочный режим тоже влетит в копеечку

А в итоге оплатим все эти штрафы мы из своего кармана.

14.07.2020 08:46
гость

Юрист рассказывает про статью 20.6.1, а вчера амик писал, что оставлено 125 протоколов по статье 6.3. Там другой состав правонарушения и там постановление, на которое ссылается юрист, не причем. Было бы интересно, чтобы она проанализировала состав статьи 6.3. Не исключено, что по нему могут привлечь за отсутствие маски в общественном месте, независимо от того, давали маску или нет. Там довольно расплывчато написано

14.07.2020 08:46
- гость -

Если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты.

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО,ТО ТРЕБОВАТЬ,А ТЕМ БОЛЕЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ЭТО-НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

АМИТЕЛ,пожалуйста,внесите ясность по этому вопросу. Если это так,то почему составляют протоколы?

14.07.2020 08:50
- гость -

люди обязаны исполнять специальные правила поведения, утвержденные правительством РФ (статья 20.6.1 КоАП),

м-да, поколение егэ на марше )))

по секрету для Танюши в качестве гуманитарной помощи:

КоАП - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

14.07.2020 08:52
- гость -

При мне клиента не обслужили на кассе пока он не купил маску тут же у кассира и не надел её.

Надеюсь ему дали значок "Лох" в подарок?

14.07.2020 08:54
- гость -


14.07.2020 08:27
могиканин

обычное уродство,если ты боишься заразиться-носи намордник,а при чем тут окружающие? продавец в маске,все страдальцы тоже. ...


Как причем? Чем меньше людей соблюдают правила, тем больше больных, в том числе тяжелых. Когда врачей не останется, кто будет лечить вас и ваших родственников.
Чем медленнее распространяется инфекция, тем она становится менее агресивна(мутирует). Если вы не носите маску, то вредите не себе, а окружающим.
Короче, эти правила разработали специалисты.

14.07.2020 08:55
гость

люди обязаны исполнять специальные правила поведения, утвержденные правительством РФ (статья 20.6.1 КоАП),

Она имела в виду наказание за неисполнение этих правил предусмотрено статьей 20.6.1 КоАП. А правила утверждены постановлением Правительства РФ. Может корреспондент сократил, может она думала и так все понятно

14.07.2020 08:57
- гость -

14.07.2020 08:46
- гость -
Если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты.

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО,ТО ТРЕБОВАТЬ,А ТЕМ БОЛЕЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ЭТО-НЕЛЬЗЯ.

Так что в итоге?

14.07.2020 08:57
гость

АМИТЕЛ,пожалуйста,внесите ясность по этому вопросу. Если это так,то почему составляют протоколы?

АМИТЕЛ вчера писал, что составляются протоколы по статье 6.3, а юрист рассказала про статью 20.6.1

14.07.2020 08:59
- гость -


14.07.2020 08:52
- гость -

При мне клиента не обслужили на кассе пока он не купил маску тут же у кассира и не надел её.

Надеюсь ему дали значок "Лох" в подарок?
Вообще, магазин частная собственность, могут вообще никого не обслуживать.
Но значок, видимо, нужен вам с премией дарвина.
Да, государство обязано обеспечить людей СИЗ, но раз у нас такое государство.
Сейчас нужно решить проблему с вирусом, а потом уже заниматься политикой.
Не надел маску - кто-то заболел, заразил еще кого. Скажите ЛОХ, родителям студента студотряда.

14.07.2020 09:01
- гость -

Задача этих псевдоюристов и некоторыз СМИ - разжечь общественное недовольство? Думается, задача юриста разъяснить необходимость соблюдения закона, а не инструктировать, как правильно его нарушать. Хотя о чём бишь я - чем больше нарушат, тем больше работы у таких "юристов". То есть сначала провоцируем, а потом за бабки "оказываем юридическую помощь".

14.07.2020 09:02
- гость -

14.07.2020 08:57
гость
АМИТЕЛ вчера писал, что составляются протоколы по статье 6.3, а юрист рассказала про статью 20.6.1

Но согласно этому же постановлению, если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты. Это прямо прописано в правилах поведения при режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.(из статьи)

14.07.2020 09:02
Гость

14.07.2020 08:46
- гость -
В магазинах вас обеспечили масками, а где написано,что они должны быть бесплатными?

14.07.2020 09:03
гость

исполнительные органы обязаны обеспечить население этими средствами защиты

Они обеспечили путем обязывания магазинов и общественного транспорта работать только при условии выдаче масок. Возможно немного хитрый ход, но юрист в статье признает его законным

14.07.2020 09:05
CALIBR

14.07.2020 08:52
Надеюсь ему дали значок "Лох" в подарок?
+++++++++++++++++
Надейся. Надежда, обычно умирает последней.

14.07.2020 09:08
гость

14.07.2020 09:02
- гость -
Но согласно этому же постановлению, если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты. Это прямо прописано в правилах поведения при режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуация

Если протоколы составляются по статье 6.3 то процитированное вами постановление вообще не причем. Постановление № 417 в апреле этого года принято после появления в КоАП статьи 20.6.1, специально под эту статью. Статья 6.3 существовала задолго до появления коронавируса, она с апрельским постановлением никак не связана

14.07.2020 09:09
- гость -

Казахстан продлил карантин по коронавирусу |
Ютуб канал Настоящее время

14.07.2020 09:11
гость

Статья 6.3 говорит о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Тут очень широкий спектр нарушений

14.07.2020 09:15
гость

В магазинах вас обеспечили масками, а где написано,что они должны быть бесплатными?

Обеспечили и обеспечили продажу, не одно и то же. Тогда в постановлении было бы написано "обязаны обеспечить продажу", не "обязаны обеспечить"

14.07.2020 09:17
- гость -

"Контур" журнал(8 июля 2020г.)

От 15 000 рублей на дезинфекцию: новая субсидия для бизнеса.

Субсидия складывается из двух частей:
15 000 рублей — первоначальные расходы на профилактику коронавируса;
6 500 рублей &#215; число работников в мае 2020 года — на текущие расходы по профилактике и дезинфекции.Отчёт о целевом расходовании не предусмотрен.
Новую субсидию от государства можно получить с 15 июля по 15 августа. В этот раз деньги дадут на профилактику коронавируса: покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции и подобное.


14.07.2020 09:18
- гость -

6 500 рублей умноженное на число работников в мае

14.07.2020 09:19
- гость -

2 08:57

по 6.3 давно уже разжевано ВС РФ

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 от 21 апреля 2020 года

14.07.2020 09:20
гость

Новую субсидию от государства можно получить с 15 июля по 15 августа. В этот раз деньги дадут на профилактику коронавируса: покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции и подобное

Марийка наверное получит, там юристы вряд ли это мимо ушей пропустят

14.07.2020 09:21
гость

новая субсидия для бизнеса

Это на работников, а не на обслуживание покупателей

14.07.2020 09:28
- гость -

14.07.2020 08:19
- гость -
+100000000

14.07.2020 09:32
гость

14.07.2020 09:19
- гость -
по 6.3 давно уже разжевано ВС РФ

ВС РФ разжевал в обзоре не ст. 6.3, а часть 2 ст. 6.3. По части 2 все понятно. А интересно, нельзя ли часть 1 ст. 6.3 к масочному режиму подтянуть?

14.07.2020 09:34
гость

маски и так почти не носили, после вашей статьи и вовсе перестанут

Так и магазины обслуживать перестанут. У них камеры, 700 тысяч штраф, им это не надо

14.07.2020 09:44
- гость -

14.07.2020 09:15
гость

В постановлении и нет того, что обязаны обеспечить БЕСПЛАТНЫМИ. Значит, не важно, платными или бесплатными. Обязаны обеспечить- все.

14.07.2020 09:46
- гость -

Штраф выписывают по этой статье: "КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
т.е. штрафуют за нарушение 417 ПП, а в нем:
"В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации и (или) от дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством Российской Федерации, Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностными лицами, указанными в пунктах 8 и 9 статьи 4[1] Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", организации:

б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территориях;

Поэтому магазины обязаны обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты.

14.07.2020 09:48
- гость -

Я хожу в магазины, где обслуживают без намордника, а которые не собирается этого делать, просто не получают моих денег

14.07.2020 09:49
гость

14.07.2020 09:44
- гость -
В постановлении и нет того, что обязаны обеспечить БЕСПЛАТНЫМИ. Значит, не важно, платными или бесплатными. Обязаны обеспечить- все

В постановлении и ничего не сказано, что обязаны обеспечить НЕ ГРЯЗНЫМИ и НЕ ДЫРЯВЫМИ, но обязаны обеспечить не грязными и не дырявыми. Слово "обеспечить" и слово "продать" не одно и тоже, так можно сказать, что власть обеспечивает людей машинами, но это будет ложь

14.07.2020 09:50
гость

Появились ссылки на исследования британских врачей:
По одной из версий, пока ещё не до конца доказанной, но уже довольно жуткой, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.

прочитала, правда, жуть

14.07.2020 09:52
- гость -

которые не собирается этого делать, просто не получают моих денег

как бы они не обанкротились. ведь без ежедневного полтинника остаются.

14.07.2020 09:54
гость

14.07.2020 09:46
- гость -
Штраф выписывают по этой статье: "КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
т.е. штрафуют за нарушение 417 ПП

Нет не то есть, тут выше есть посты про обзор ВС РФ, прочитайте и поймете, что не то есть. Постановление 417 относится к статье 20.6.1, а не к статье 6.3. А к ст. 6.3 относится Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

14.07.2020 09:54
- гость -

Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.
прочитала, правда, жуть

А в чём жуть? Вы же гриппом регулярно болеете? Но вот что-то до вымирания не дошло

14.07.2020 09:56
гость

как бы они не обанкротились. ведь без ежедневного полтинника остаются

Этот полтинник уходит на поиск магазина, в котором обслужат. Иногда может придется ехать на другой конец города

14.07.2020 09:56
гость


Запись переговоров диспетчера скорой в Норильске:
«Скорая помощь не занимается температурящими больными. COVID - не COVID – «скорая» не ездит на такие вызовы, запретили нам. Врач поликлиники сегодня к вам придет, пожалуйста, ему все анализы… Мы ничего не сделаем, что за истерика? Нам запретили, у нас есть приказ. Уже медиков не осталось в городе. Вы что хотите? Я сейчас бригаду на амбразуру пущу что ли? Они уже и так ноги еле передвигают. Не надо мне плакать! Вы думаете, мне не жалко вас? Жалко всех. Весь город больной. Вы понимаете, у нас эпидемия в городе! У нас некому спасать уже людей будет скоро!», - в 1,5-минутном отрывке слышны и всхлипы больной и усталость диспетчера

Больная, к слову, предлагала 50 тыс рублей, чтобы к ней приехали

До этого будем спорить носить или не носить маски? Единственное, что может сделать каждый из нас в этой ситуации это озаботиться собственным здоровьем, носить маску в общественных местах, следить за чистотой рук. Все! Остальное оставьте специалистам, если они еще будут к тому времени в состоянии

14.07.2020 09:57
гость

Бла-бла-бла - вот ваш диспут господа!!!! Будете носить как милые маски и никуда не денитесь.Даже безумцы будут. Сам видел как водитель маршрутки сегодня выгнал женщину без маски.А куда вы денитесь (все юристы и при делах). Я вас умоляю "муравьи" захотели справедливости. ВСЕГДА ПРАВ ТОТ У КОГО ПРАВ БОЛЬШЕ!!!!

14.07.2020 10:02
гость

Скорая помощь не занимается температурящими больными. COVID - не COVID – «скорая» не ездит на такие вызовы, запретили нам

По моему это фейк. В противном случае это срок. Срок диспетчеру, если наврала про приказ или неправильно его трактовала, или срок тому, кто издал такой приказ

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Защита Сергея Фургала обжаловала решение суда об аресте 12
18:41
Три официальных пляжа начали работу в Барнауле 5
18:15
Очевидцы рассказали о свалке, которая забрасывает мусором поля у села на Алтае 1
17:58
В Алтайском крае снизился показатель заболеваемости коронавирусом 12
17:46
Названы хозяйства с самыми продуктивными коровами в Алтайском крае 1
17:34
Пассажироперевозчиков Бийска будут судить за нарушение масочного режима 5
17:22
Путин предложил "кардинально" решить жилищный вопрос в России 34
17:10
Аграрии нужны всегда. Кого и чему учат на биолого-технологическом факультете АГАУ 0
16:50
По западу Алтайского края объявили чрезвычайную пожароопасность 0
16:38
Передумали? Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян 1
16:26
Алтайский край занял четвертое место по суточному приросту больных с коронавирусом 14
16:14
Российский актер Андрей Мерзликин посетил родину Василия Шукшина 3
16:02
"Знаешь, с кем ты связался?" В Алтайском крае полиция задержала пьяного водителя 7
15:50
Цены в Алтайском крае с начала года выросли на 2,6% 7
15:38
"Ниже, чем во многих других странах". Путин оценил летальность от COVID-19 в России 16
15:26
На Алтае шахтер украл с рудника восемь килограммов взрывчатки и пытался ее продать 2
15:14
За полгода в Алтайском крае заключили более 1600 социальных контрактов 0
15:02
Супруга Джона Траволты умерла после двух лет борьбы с раком 2
14:51
В Роспотребнадзоре рассказали, каким пляжам в Алтайском крае разрешили работать 6
14:40
В Барнауле за неделю наказали 64 нарушителей масочного режима 50
14:29
Загруженность коек около 80%. В Алтайском крае почти заполнены ковидные госпитали 30
14:16
Еще у 13 алтайских бойцов студотряда выявили COVID-19 4
14:06
Генпрокуратура РФ направила дело сестер Хачатурян в суд 1

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