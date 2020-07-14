Могут ли выгнать из магазина или автобуса из-за отсутствия маски. Разъяснения юриста

После нового указа Виктора Томенко в магазинах Алтайского края перестали обслуживать покупателей без масок. Запрещено обслуживать и пассажиров общественного транспорта, если они будут без индивидуальных средств защиты. Кто-то воспринял это решение одобрительно, считая, что лучше поберечься от непонятной заразы, а кто-то возмущается, заявляя о нарушении прав покупателей и пассажиров. Amic.ru поговорил с директором центра социальной юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяной Корнилюк и узнал, имеют ли право нам отказать в обслуживании или даже оштрафовать за то, что мы пришли в магазин без маски.
В Алтайском крае все еще продолжает действовать режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. А в период, пока он действует, люди обязаны исполнять специальные правила поведения, утвержденные правительством РФ (статья 20.6.1 КоАП), напоминает Татьяна Корнилюк.
Но согласно этому же постановлению, если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты. Это прямо прописано в правилах поведения при режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Если этого не было сделано, то требовать, а тем более наказывать за это – нельзя.
Поэтому если вы пришли в магазин без маски и там вам предложили "средство индивидуальной защиты", а вы им не воспользовались, то вас могут отказаться обслуживать. Так как в данном случае организация обеспечила вас этими самыми средствами.
Но если вы пришли в общественное место, а там нет ни масок, ни их "заменителей", то вас обязаны обслужить.
Да. Если вы опять же зашли в магазин без маски и проигнорировали предложенные организацией средства индивидуальной защиты. В этом случае полицейские могут составить в отношении вас протокол и отправить его в суд.
Согласно все той же статье 20.6.1 КоАП, за несоблюдение и нарушение этих правил предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Для организаций и должностных лиц штрафы будут гораздо выше.
По сути, ситуация такая же, как и с магазинами. Если вы заходите в автобус без маски и вам предлагают либо маску либо средство ее заменяющее и вы его не используете, то вас могут высадить.
Если же в общественном транспорте не могут вам предложить СИЗы, то высадить вас никто не имеет права.
"Если в автобусе нет масок, к вам нет никаких претензий. Даже если в отношении вас составят протокол, даже если попытаются выгнать. Это незаконно. В этом случае нужно писать жалобы на тех, кто так делает, потому что они не имеют на это права. Ну ведь правда, какая-нибудь старушка, может быть, на последние деньги едет в этом автобусе и просто не может себе позволить купить маску, неужели ее вышвыривать?" – говорит юрист.
Такого тоже быть не должно, говорит Татьяна Корнилюк.
Законодательно способ ношения маски не определен. Главное, чтобы маска была на лице. А где именно – не указывается. Возможно, где-то в ВОЗ или Роспотребнадзоре и есть рекомендации по ношению медицинской маски, но нигде в законодательстве нет отсылок, что мы должны строго следовать этим рекомендациям.
Продавец – не врач, он не имеет специальных знаний, которыми может оперировать и указывать, как правильно носить маску, а как неправильно, поясняет Корнилюк. Продавец может считать, что правильно вот так, а гражданин считает, что правильно по-другому. В этом случае у кассы будет просто скандал, где каждая сторона постарается отстоять свою точку зрения, но отказать в обслуживании покупателя на основании, что "у него не так надета маска на лице", нельзя.
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Комментарии
Прав тот , у кого этих прав больше - сила права проигрывает праву силы лицам наделённым полномочиями согласно закона.
ну наконец то разжевали)))
маски и так почти не носили, после вашей статьи и вовсе перестанут
где берут этих недоюристов? где она прочитала что в магазине тебе должны дать маску? четко сказано гражданин должен (САМ) быть в маске и без маски не обслуживать, а где он ее возьмет (купит или сам сделает) никого не интересует, здесь защищаются интересы большинства а не отдельного эгоиста не верящего в ковид! На примере Новосибирска (где такой режим давно действует) скажу что ни один магазин не оштрафовали за отказ обслужить без маски,а вот за обслуживание покупателей без масок наказали и не один (штраф между прочим 500 тыс.рубликов)!
ага. Сейчас понесётся: "Обеспечьте меня маской, вы обязаны"
Согласен с Козел 14.07.2020 08:20
Простая аналогия: без одежды в общественных местах ходить нельзя. Но граждане же сами ее приобретают.
Нет трусов - сиди дома!
обычное уродство,если ты боишься заразиться-носи намордник,а при чем тут окружающие? продавец в маске,все страдальцы тоже. ...
Эх.. Поздно я это читаю, вчера из Ярче выгнали
если вы пришли в магазин, а там нет ни масок, ни их "заменителей"
Ну если магазин хочет работать, такое будет редко. Но будет, некоторые магазины не собираются тратиться. И в автобусе выдавать маску даже за 2 рубля, это уменьшать стоимость проезда почти на 10 %, наверное не будут заморачиваться, если ГИБДД не будет требовать. А ГИБДД это наверное до лампочки
ни один магазин не оштрафовали за отказ обслужить без маски
Сам наблюдал как покупателя отказались рассчитать, а он положил корзинку с продуктами и ушёл. Так магазины штрафуют.
Не согласен с юристом с правилами ношения маски, все в законе разжевать нельзя, в праве есть понятие здравый смысл. Функция маски изолировать органы дыхания, если она эту функцию не выполняет, она надета неправильно. Покупателю дали маску и так как нигде не написано куда надевать, он надел ее на ногу - ему можно отказать в обслуживании
без одежды в общественных местах ходить нельзя.
А если завтра губер подпишет указ о цветовой дифференциации штанов?
Сейчас магазинам и общественному транспорту масочный режим тоже влетит в копеечку. Магазины хоть успели немного навариться на продаже этих масок, до того, как им предложили выдавать их бесплатно
При мне клиента не обслужили на кассе пока он не купил маску тут же у кассира и не надел её.
Мотивировка - нас оштрафуют, видеокамера записывает. То,что перц фланировал по залу без оной никого не волновало от слова "совсем".
магазинам и общественному транспорту масочный режим тоже влетит в копеечку
А в итоге оплатим все эти штрафы мы из своего кармана.
Юрист рассказывает про статью 20.6.1, а вчера амик писал, что оставлено 125 протоколов по статье 6.3. Там другой состав правонарушения и там постановление, на которое ссылается юрист, не причем. Было бы интересно, чтобы она проанализировала состав статьи 6.3. Не исключено, что по нему могут привлечь за отсутствие маски в общественном месте, независимо от того, давали маску или нет. Там довольно расплывчато написано
Если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты.
ЕСЛИ ЭТОГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО,ТО ТРЕБОВАТЬ,А ТЕМ БОЛЕЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ЭТО-НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АМИТЕЛ,пожалуйста,внесите ясность по этому вопросу. Если это так,то почему составляют протоколы?
люди обязаны исполнять специальные правила поведения, утвержденные правительством РФ (статья 20.6.1 КоАП),
м-да, поколение егэ на марше )))
по секрету для Танюши в качестве гуманитарной помощи:
КоАП - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
При мне клиента не обслужили на кассе пока он не купил маску тут же у кассира и не надел её.
Надеюсь ему дали значок "Лох" в подарок?
14.07.2020 08:27
могиканин
обычное уродство,если ты боишься заразиться-носи намордник,а при чем тут окружающие? продавец в маске,все страдальцы тоже. ...
Как причем? Чем меньше людей соблюдают правила, тем больше больных, в том числе тяжелых. Когда врачей не останется, кто будет лечить вас и ваших родственников.
Чем медленнее распространяется инфекция, тем она становится менее агресивна(мутирует). Если вы не носите маску, то вредите не себе, а окружающим.
Короче, эти правила разработали специалисты.
люди обязаны исполнять специальные правила поведения, утвержденные правительством РФ (статья 20.6.1 КоАП),
Она имела в виду наказание за неисполнение этих правил предусмотрено статьей 20.6.1 КоАП. А правила утверждены постановлением Правительства РФ. Может корреспондент сократил, может она думала и так все понятно
14.07.2020 08:46
- гость -
Если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты.
ЕСЛИ ЭТОГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО,ТО ТРЕБОВАТЬ,А ТЕМ БОЛЕЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ЭТО-НЕЛЬЗЯ.
Так что в итоге?
АМИТЕЛ,пожалуйста,внесите ясность по этому вопросу. Если это так,то почему составляют протоколы?
АМИТЕЛ вчера писал, что составляются протоколы по статье 6.3, а юрист рассказала про статью 20.6.1
14.07.2020 08:52
- гость -
При мне клиента не обслужили на кассе пока он не купил маску тут же у кассира и не надел её.
Надеюсь ему дали значок "Лох" в подарок?
Вообще, магазин частная собственность, могут вообще никого не обслуживать.
Но значок, видимо, нужен вам с премией дарвина.
Да, государство обязано обеспечить людей СИЗ, но раз у нас такое государство.
Сейчас нужно решить проблему с вирусом, а потом уже заниматься политикой.
Не надел маску - кто-то заболел, заразил еще кого. Скажите ЛОХ, родителям студента студотряда.
Задача этих псевдоюристов и некоторыз СМИ - разжечь общественное недовольство? Думается, задача юриста разъяснить необходимость соблюдения закона, а не инструктировать, как правильно его нарушать. Хотя о чём бишь я - чем больше нарушат, тем больше работы у таких "юристов". То есть сначала провоцируем, а потом за бабки "оказываем юридическую помощь".
14.07.2020 08:57
гость
АМИТЕЛ вчера писал, что составляются протоколы по статье 6.3, а юрист рассказала про статью 20.6.1
Но согласно этому же постановлению, если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты. Это прямо прописано в правилах поведения при режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.(из статьи)
14.07.2020 08:46
- гость -
В магазинах вас обеспечили масками, а где написано,что они должны быть бесплатными?
исполнительные органы обязаны обеспечить население этими средствами защиты
Они обеспечили путем обязывания магазинов и общественного транспорта работать только при условии выдаче масок. Возможно немного хитрый ход, но юрист в статье признает его законным
14.07.2020 08:52
Надеюсь ему дали значок "Лох" в подарок?
+++++++++++++++++
Надейся. Надежда, обычно умирает последней.
14.07.2020 09:02
- гость -
Но согласно этому же постановлению, если исполнительные органы требуют применения индивидуальных или коллективных средств защиты, они обязаны обеспечить население этими средствами защиты. Это прямо прописано в правилах поведения при режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуация
Если протоколы составляются по статье 6.3 то процитированное вами постановление вообще не причем. Постановление № 417 в апреле этого года принято после появления в КоАП статьи 20.6.1, специально под эту статью. Статья 6.3 существовала задолго до появления коронавируса, она с апрельским постановлением никак не связана
Казахстан продлил карантин по коронавирусу |
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Статья 6.3 говорит о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Тут очень широкий спектр нарушений
В магазинах вас обеспечили масками, а где написано,что они должны быть бесплатными?
Обеспечили и обеспечили продажу, не одно и то же. Тогда в постановлении было бы написано "обязаны обеспечить продажу", не "обязаны обеспечить"
"Контур" журнал(8 июля 2020г.)
От 15 000 рублей на дезинфекцию: новая субсидия для бизнеса.
Субсидия складывается из двух частей:
15 000 рублей — первоначальные расходы на профилактику коронавируса;
6 500 рублей × число работников в мае 2020 года — на текущие расходы по профилактике и дезинфекции.Отчёт о целевом расходовании не предусмотрен.
Новую субсидию от государства можно получить с 15 июля по 15 августа. В этот раз деньги дадут на профилактику коронавируса: покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции и подобное.
6 500 рублей умноженное на число работников в мае
2 08:57
по 6.3 давно уже разжевано ВС РФ
Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 от 21 апреля 2020 года
Новую субсидию от государства можно получить с 15 июля по 15 августа. В этот раз деньги дадут на профилактику коронавируса: покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции и подобное
Марийка наверное получит, там юристы вряд ли это мимо ушей пропустят
новая субсидия для бизнеса
Это на работников, а не на обслуживание покупателей
14.07.2020 08:19
- гость -
+100000000
14.07.2020 09:19
- гость -
по 6.3 давно уже разжевано ВС РФ
ВС РФ разжевал в обзоре не ст. 6.3, а часть 2 ст. 6.3. По части 2 все понятно. А интересно, нельзя ли часть 1 ст. 6.3 к масочному режиму подтянуть?
маски и так почти не носили, после вашей статьи и вовсе перестанут
Так и магазины обслуживать перестанут. У них камеры, 700 тысяч штраф, им это не надо
14.07.2020 09:15
гость
В постановлении и нет того, что обязаны обеспечить БЕСПЛАТНЫМИ. Значит, не важно, платными или бесплатными. Обязаны обеспечить- все.
Штраф выписывают по этой статье: "КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
т.е. штрафуют за нарушение 417 ПП, а в нем:
"В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации и (или) от дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством Российской Федерации, Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностными лицами, указанными в пунктах 8 и 9 статьи 4[1] Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", организации:
б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территориях;
Поэтому магазины обязаны обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты.
Я хожу в магазины, где обслуживают без намордника, а которые не собирается этого делать, просто не получают моих денег
14.07.2020 09:44
- гость -
В постановлении и нет того, что обязаны обеспечить БЕСПЛАТНЫМИ. Значит, не важно, платными или бесплатными. Обязаны обеспечить- все
В постановлении и ничего не сказано, что обязаны обеспечить НЕ ГРЯЗНЫМИ и НЕ ДЫРЯВЫМИ, но обязаны обеспечить не грязными и не дырявыми. Слово "обеспечить" и слово "продать" не одно и тоже, так можно сказать, что власть обеспечивает людей машинами, но это будет ложь
Появились ссылки на исследования британских врачей:
По одной из версий, пока ещё не до конца доказанной, но уже довольно жуткой, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.
прочитала, правда, жуть
которые не собирается этого делать, просто не получают моих денег
как бы они не обанкротились. ведь без ежедневного полтинника остаются.
14.07.2020 09:46
- гость -
Штраф выписывают по этой статье: "КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
т.е. штрафуют за нарушение 417 ПП
Нет не то есть, тут выше есть посты про обзор ВС РФ, прочитайте и поймете, что не то есть. Постановление 417 относится к статье 20.6.1, а не к статье 6.3. А к ст. 6.3 относится Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"
Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.
прочитала, правда, жуть
А в чём жуть? Вы же гриппом регулярно болеете? Но вот что-то до вымирания не дошло
как бы они не обанкротились. ведь без ежедневного полтинника остаются
Этот полтинник уходит на поиск магазина, в котором обслужат. Иногда может придется ехать на другой конец города
Запись переговоров диспетчера скорой в Норильске:
«Скорая помощь не занимается температурящими больными. COVID - не COVID – «скорая» не ездит на такие вызовы, запретили нам. Врач поликлиники сегодня к вам придет, пожалуйста, ему все анализы… Мы ничего не сделаем, что за истерика? Нам запретили, у нас есть приказ. Уже медиков не осталось в городе. Вы что хотите? Я сейчас бригаду на амбразуру пущу что ли? Они уже и так ноги еле передвигают. Не надо мне плакать! Вы думаете, мне не жалко вас? Жалко всех. Весь город больной. Вы понимаете, у нас эпидемия в городе! У нас некому спасать уже людей будет скоро!», - в 1,5-минутном отрывке слышны и всхлипы больной и усталость диспетчера
Больная, к слову, предлагала 50 тыс рублей, чтобы к ней приехали
До этого будем спорить носить или не носить маски? Единственное, что может сделать каждый из нас в этой ситуации это озаботиться собственным здоровьем, носить маску в общественных местах, следить за чистотой рук. Все! Остальное оставьте специалистам, если они еще будут к тому времени в состоянии
Бла-бла-бла - вот ваш диспут господа!!!! Будете носить как милые маски и никуда не денитесь.Даже безумцы будут. Сам видел как водитель маршрутки сегодня выгнал женщину без маски.А куда вы денитесь (все юристы и при делах). Я вас умоляю "муравьи" захотели справедливости. ВСЕГДА ПРАВ ТОТ У КОГО ПРАВ БОЛЬШЕ!!!!
Скорая помощь не занимается температурящими больными. COVID - не COVID – «скорая» не ездит на такие вызовы, запретили нам
По моему это фейк. В противном случае это срок. Срок диспетчеру, если наврала про приказ или неправильно его трактовала, или срок тому, кто издал такой приказ