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Как будут учиться школьники Алтайского края с 1 сентября 2020 года?

, ИА "Амител"
Заработают ли школы? Или привет, "дистанционка"?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

С 1 сентября 2020 года дети все-таки пойдут в школы. Сидеть дома на "дистанционке" они не будут. Об этом накануне заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. В каких условиях и как будут учиться школьники – в материале amic.ru.

1
И что, с 1 сентября дети правда пойдут в школу?

Да. Учебный год в российских школах с 1 сентября начнется в обычном формате. Об этом 27 июля заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября", – сказал чиновник.

2
То есть дистанционное обучение вводить не будут?

Нет, не будут. Несмотря на то, что "дистанционка", как отметил министр, имеет свои плюсы, ее рассматривают лишь как дополнение к очной форме обучения.

"Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдем на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению", – добавил министр.

Кстати, он пообещал, что в каждой школе появится Wi-Fi. Наконец-то. 

3
Wi-Fi – это, конечно, хорошо. Но как же будут учиться дети?
По словам Кравцова, при организации обучения школы будут использовать опыт проведения ЕГЭ в период пандемии. А еще учтут все требования Роспотребнадзора.

Министр не перечислил меры безопасности, которые точно будут внедрять в учебных заведениях, но еще 3 июля Роспотребнадзор опубликовал правила по работе школ в условиях пандемии. Действовать они будут до 21 января 2021 года.

Так, за каждым классом закрепят отдельное помещение. На переменах и во время прогулок детям из разных классов общаться будет нельзя.

Пересмотрят и режим работы: время начала первого урока и перемен для разных классов будет отличаться, чтобы минимизировать контакты между учениками.

Как можно больше мероприятий станут проводить на свежем воздухе (к примеру, физкультурой дети будут заниматься чаще на улице, а занятия в спортзале сократят).

Кроме того, в школах не будут проводить массовые мероприятия (да, теперь никаких школьных дискотек, увы).

4
А вдруг ребенок заразится в школе?
Этого постараются не допустить. Чтобы обезопасить учеников, в школах поставят антисептики, а также будут:
  • каждый день измерять температуру у детей и взрослых, а показатели – записывать в специальный журнал;
  • каждый день проводить генеральную уборку с дезинфицирующими средствами;
  • во время перемен проводить дезинфекцию помещений (поверхностей, полов, дверных ручек, мебели, санузлов и так далее);
  • после каждого урока проветривать кабинеты.

А еще в каждой школе с 1 по 14 сентября будет работать медик.

"Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник", – сказал Кравцов.

Министр также отметил, что на сегодняшний день опасений по поводу распространения коронавируса нет.

5
Мне кажется, мой ребенок плохо усвоил материал на "дистанционке"... Как же он будет учиться?

В начале учебного года знания школьников проверят. Это позволит выявить пробелы. Оценки за это ставить не будут.

"В начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь. Обращаю внимание, что за эту работу не будут выставляться оценки. Мы должны понимать реальную картину уровня знаний детей, чтобы принять все меры для устранения возможных пробелов", – сказал Сергей Кравцов.

6
А линейки 1 сентября будут?

Да. Если позволит эпидемиологическая ситуация.

Министерство уже готовится к проведению линеек 1 сентября. Но все зависит от ситуации с коронавирусом в каждом муниципалитете.

"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы. Но, понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет", – сказал Кравцов.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

28.07.2020 13:05
- гость -

Кому нужны эти линейки? только если первоклашкам.

28.07.2020 13:15
- гость -

Вот первоклашкам и нужны!

28.07.2020 13:15
- гость -

28.07.2020 13:05
- гость -
Кому нужны эти линейки? только если первоклашкам.
------------
Только если первоклашкам. Да и то, сомнительно.

28.07.2020 13:16
- гость -

По логике навальнистов линейки детям не нужны-лучше их на несанкционированный митинг притащить?

28.07.2020 13:17
- гость -

Договорились. 1 сентября только им.

28.07.2020 13:32
- гость -

Так же надо отменить все родительские собрания.От них одни неприятности.

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