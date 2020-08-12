Среда, 12 Август, 21:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,24
€ 85,96
24°

902701 +5102
Обь
152см -7


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 136

, ИА "Амител"
Главное за 12 августа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край вошел в число регионов с наибольшей долей выздоровевших от коронавирусной инфекции. Турбизнес ожидает отбить потери от простоя к осени, а День города растянут на несколько дней. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 12 августа?

88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10273 инфицированных, среди них 923 ребенка.

В Барнауле зарегистрировали 61 заболевшего, в Яровом – 10, в Бийске – 8, в Новоалтайске – 4, в Рубцовске – 3, в Славгороде и Курьинском районе - по 1.

За последние сутки из больниц выписали 154 пациента. А за весь период выздоровело уже 8514 человек.

На лечении сейчас находятся 1499 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 100 из них, а к аппарату ИВЛ подключен 31 заболевший.

В регионе скончались уже 257 пациентов с коронавирусом. Из них четыре летальных случая зарегистрировали за минувшие сутки. При этом COVID-19 стал причиной смерти у 105 человек.

2
Лидеры по числу выздоровевших

Алтайский край и Республика Алтай вошли в число регионов страны с наибольшей долей пациентов, которые вылечились от коронавируса.

"Число регионов России, где процент вылечившихся 81-100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 11 августа, составляет 46 (их стало больше на 13). Таких регионов уже большинство, и это наиболее благополучные территории. В их числе – Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края, республики Алтай, Тыва и Хакасия", – сообщили в региональном оперштабе. 

В целом по Сибири доля выздоровевших выросла до 78%.

3
Турбизнес отбивает потери

Поток организованных туристов в 2020-м в Республику Алтай вырос на 40% к показателю прошлого года. Причем запросов на отдых там много, что далеко не все удается удовлетворить.

 "Мы ожидаем, что этот тренд сохранится до конца августа. Если в таком же режиме мы проработаем август и сентябрь, то есть шансы отбить те потери, которые отрасль понесла из-за вынужденного простоя в период действия ограничений", – надеется председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

О размере потерь в отрасли региона не уточняется. Однако ранее сообщалось, что в Алтайском крае выпадающие доходы туротрасли за апрель-май составили примерно 1,5 млрд рублей. 

4
День города во время пандемии

Празднование юбилейного Дня города в Барнауле пройдет в течение нескольких дней. Это решение приняли из-за того, что в программе запланировано большое количество мероприятий.

Как уточнили в администрации города, на дату юбилея еще может повлиять эпидситуация, а праздничные мероприятия в любом случае пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Основные праздничные события собираются провести 19 сентября.

5
Матч без зрителей

Из-за пандемии коронавируса матч 1/128 Кубка России по футболу между ФК "Новосибирск" и "Динамо-Барнаул" в сибирской столице пройдет без зрителей.

Поединок состоится 19 августа в 19:00. Победитель в следующем раунде сыграет с лучшей командой пары ФК "Чита" – "Зенит" (Иркутск).

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 12 августа:

Персеиды в 2020 году. Когда и где смотреть самый красивый звездопад?

Забытое небо. Взлет и падение малой авиации на Алтае. Проект amic.ru

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
20:45
Правительство внесло изменения в инвестиционную программу Алтайского края 0
20:14
Ефремов пропал из Боткинской больницы 0
20:07
Дождь, которого долго ждали. Фото Барнаула под августовским ливнем 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 136 0
19:11
Газель въехала в жилой дом в Барнауле 0
18:44
Дорожники приступили ко второй части ремонта моста через Буланиху 1
18:15
Барнаульское "Динамо" в дебютном матче в гостях разгромило дубль "Оренбурга" 1
18:02
Федун решил не снимать "Спартак" с Чемпионата России по футболу 4
17:47
Барнаулец украл корзинку с продуктами из магазина и поделился с другом 0
17:34
Празднование Дня города в Барнауле пройдет в течение нескольких дней 3
17:17
В Белоруссии во время протестов пострадала пятилетняя девочка 35
17:04
Движение по новой полосе откроют на шоссе Ленточный бор 2
16:56
Более двух миллиардов рублей выделили на выплаты семьям в Алтайском крае 0
16:48
Жительница Барнаула требует привлечь к ответственности водителя автобуса 16
16:31
Сразу в нескольких районах Барнаула прошел мощный град 4
16:20
Заступился за друга. В Алтайском крае пассажир автомобиля напал на инспектора ГИБДД 4
16:08
Активисты проверили, насколько безопасны дороги в школу в Барнауле 2
15:55
Каменская банда школьников угрожает расправой своему бывшему товарищу 44
15:44
В Боткинской больнице рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова 17
15:31
Алтайские полицейские задержали жительницу Новосибирска с партией наркотиков 0
15:21
Алтайские депутаты предложили смягчить закон о митингах 3
15:08
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом 0
14:52
Пассажир такси умер в Барнауле 15
14:40
ВОЗ собирается проверить информацию об испытании российской вакцины от COVID-19 10
14:28
"Динамо-Барнаул" сыграет без зрителей 0
14:16
Экоактивисты восстанавливают водопад на Пивоварке в Барнауле 5
14:05
Мехатроника и робототехника. В филиале АлтГТУ учат строить интеллектуальные машины 2
13:57
Костенко: школьников начальных классов Алтайского края обеспечат бесплатными обедами 29
13:45
Виктор Томенко встретился с новым военным комиссаром Алтайского края 4
13:32
Настоящая война. Как в Белоруссии силовики жестко подавляют массовые протесты 105
13:22
В Барнауле создали совет по развитию туризма 11
13:09
Четверо человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 9
13:01
Врач рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса 10
12:46
Не умеющий плавать ребенок утонул в Бийске 1
12:32
Барнаульский зоопарк отпраздновал свое 10-летие 6
12:20
В России создали вакцину от COVID-19. Что о ней известно и когда начнут прививать? 36
12:07
Губернаторы 27 регионов не смогли обеспечить переход на бесплатные школьные обеды 13
11:55
Макс Корж призвал протестующих прекратить столкновения с силовиками в Белоруссии 5
11:44
"Только не "дистанционка!" Костенко рассказал, как будут учиться школьники с сентября 38
11:28
50-летняя женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле 12
11:15
В Барнауле определили подрядчика для достройки театра кукол "Сказка" 6
11:04
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 60 млрд рублей 0
10:53
Аналитики: доходы алтайского бизнеса выросли почти в семь раз 4
10:42
Лучшая лодка, лучший экипаж: хроника гибели атомной подводной лодки "Курск" 63
10:30
Алтайский край вошел в число регионов с наибольшей долей выздоровевших от COVID 0
10:16
Автомобиль загорелся посреди проезжей части в Барнауле 23
10:05
Пока еще лето. Успевай купить модный купальник итальянского производства 3
09:56
Адвокат Михаила Ефремова рассказала о состоянии актера в зале суда 15
09:44
Забытое небо. Взлет и падение малой авиации на Алтае 18
09:31
Соцсети: житель Рубцовска зарезал дворового пса на глазах детей 69
09:17
"Халатное" отношение. Мошенники похитили у барнаульского бизнесмена 90 тысяч рублей 14
09:04
Минтруд рассказал, в какой сфере легче всего потерять работу 0
08:57
Силовики покинули Минск после жесткого подавления протестов 63
08:36
11 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
08:17
У экс-солиста "Ласкового мая" нашли рак легкого после коронавируса 4
08:02
Алтайские отельеры хотят отбить потери уже к концу сентября 3
07:47
Персеиды в ночь на 13 августа. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года 1
07:32
"Какой-то вы подозрительный". Фотопрогулка по самому криминогенному парку Барнаула 38

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.