Алтайский край вошел в число регионов с наибольшей долей выздоровевших от коронавирусной инфекции. Турбизнес ожидает отбить потери от простоя к осени, а День города растянут на несколько дней. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10273 инфицированных, среди них 923 ребенка.
В Барнауле зарегистрировали 61 заболевшего, в Яровом – 10, в Бийске – 8, в Новоалтайске – 4, в Рубцовске – 3, в Славгороде и Курьинском районе - по 1.
За последние сутки из больниц выписали 154 пациента. А за весь период выздоровело уже 8514 человек.
На лечении сейчас находятся 1499 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 100 из них, а к аппарату ИВЛ подключен 31 заболевший.
В регионе скончались уже 257 пациентов с коронавирусом. Из них четыре летальных случая зарегистрировали за минувшие сутки. При этом COVID-19 стал причиной смерти у 105 человек.
Алтайский край и Республика Алтай вошли в число регионов страны с наибольшей долей пациентов, которые вылечились от коронавируса.
"Число регионов России, где процент вылечившихся 81-100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 11 августа, составляет 46 (их стало больше на 13). Таких регионов уже большинство, и это наиболее благополучные территории. В их числе – Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края, республики Алтай, Тыва и Хакасия", – сообщили в региональном оперштабе.
В целом по Сибири доля выздоровевших выросла до 78%.
Поток организованных туристов в 2020-м в Республику Алтай вырос на 40% к показателю прошлого года. Причем запросов на отдых там много, что далеко не все удается удовлетворить.
"Мы ожидаем, что этот тренд сохранится до конца августа. Если в таком же режиме мы проработаем август и сентябрь, то есть шансы отбить те потери, которые отрасль понесла из-за вынужденного простоя в период действия ограничений", – надеется председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.
О размере потерь в отрасли региона не уточняется. Однако ранее сообщалось, что в Алтайском крае выпадающие доходы туротрасли за апрель-май составили примерно 1,5 млрд рублей.
Празднование юбилейного Дня города в Барнауле пройдет в течение нескольких дней. Это решение приняли из-за того, что в программе запланировано большое количество мероприятий.
Как уточнили в администрации города, на дату юбилея еще может повлиять эпидситуация, а праздничные мероприятия в любом случае пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Основные праздничные события собираются провести 19 сентября.
Из-за пандемии коронавируса матч 1/128 Кубка России по футболу между ФК "Новосибирск" и "Динамо-Барнаул" в сибирской столице пройдет без зрителей.
Поединок состоится 19 августа в 19:00. Победитель в следующем раунде сыграет с лучшей командой пары ФК "Чита" – "Зенит" (Иркутск).
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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