Нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада?

К радости родителей в Алтайском крае детским садам разрешили вернуться к привычному режиму работы. Напомним, они были закрыты из-за пандемии коронавируса. Но в садик ребенка примут только после того, как родители предоставят необходимые справки. Amic.ru рассказывает подробно, когда открываются детские сады, какие документы нужно предоставить и обязательно ли ребенку сдавать тест на COVID-19.
Пока нет. Губернатор подписал указ, снимающий ограничения на работу дошкольных учреждений в пятницу, 7 августа. Но детским садам потребовалось несколько дней, чтобы подготовиться к приему воспитанников. Сейчас в учреждениях проводят уборку помещений и выполняют другие предписания Роспотребнадзора. А специалисты ведомства проводят приемку.
Но ждать осталось недолго. Как сообщил министр образования региона Максим Костенко, ожидается, что все детские сады Алтайского края вернутся к привычному режиму работы уже в среду, 12 августа 2020 года.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, получить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными можно в поликлинике по месту жительства у вашего участкового врача.
Прежде чем идти в детский садик, ваш ребенок должен пройти плановый осмотр у разных врачей, а также сдать ряд анализов. На основании этого осмотра ребенку оформят медицинскую карту для образовательных учреждений (форма 026/У-2000), которую вы предоставите в детский сад. Но так как из-за пандемии коронавируса не все медицинские учреждения края ведут плановые приемы, вам следует позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства и объяснить свою ситуацию.
"Обращение будет передано участковому педиатру. Медицинский работник участка свяжется с родителями и даст разъяснения. Медкарта для детского сада будет заполнена на участке", – поясняла ранее Маргарита Федченко, консультант-педиатр отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края.
Возможно, некоторые обследования и осмотр у специалистов вы пройдете позже, после того как улучшится эпидемиологическая обстановка.
Также перед поступлением в детский сад нужно будет сделать туберкулиновую пробу (если ее еще не делали в 2020 году). И вашему ребенку также потребуется справка об отсутствии контакта с инфекционными больными.
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Комментарии
Как взять справку из поликлиники если плановые приёмы до сих пор не открыли?
Идете в поликлинику и берете, они все там работают сидят.
Алена, вообще без проблем. Поликлиники работают, просто прием ведет не ваш участковый педиатр, а дежурный педиатр. Взять справку в детский сад 100% возможно.
Но в садик нужно будет принести справку о том, что у ребенка не было контакта с инфекционными больными, в том числе и с COVID-19.
у инфицированных на лбу написано? А как в поликлиннике проверят? Очередная туфтобумажка бесполезная и нчиегонезначащая.
Дибилов понасажали бюрократию устраивать. Максимум, что могут дать, это проверить ребенка на отсутствие признаков ОРВИ, и дать справку - ЗДОРОВ. какие нафиг отсутствие контактов? Это клиника а не ФСБ.
Взять справку в детский сад 100% возможно.
ага, с вероятностью 50% )))
То есть... для того, чтобы взять эту справку об отсутствии вирусов и контактов с инфекционными больными... я должна привести здорового ребенка в потенциально опасное место... где он может эти самые вирусы и инфекции подхватить. Браво, министерство здравоохранения. Я аплодирую стоя. Теперь понятно, откуда осенью возьмется вторая волна. Сами больницы и являются рассадниками.
с вероятностью 50% )))
на прошлой неделе вообще сразу попали ко всем специалистам вплоть до невролога которого в обычный год талоны полгода ждать