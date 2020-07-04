Алтайские турбазы начали принимать отдыхающих со всей страны. Ограничения в двух регионах ослабили, но отпуск может быть не таким, как планировали. Что нужно учитывать при поездке в Горный, будут ли работать пляжи, нужно ли сдавать тест на COVID-19 — читайте в материале amic.ru.
Да, за исключением тех, которые находятся в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эта территория до сих пор закрыта на карантин: приехать туда туристы не смогут.
Ограничения в районе не сняли из-за того, что там по-прежнему сохраняется сложная эпидситуация. По данным на 2 июля, из 775 случаев заболевания более половины зарегистрированы именно в Кош-Агачском районе, пояснили в правительстве региона.
Нет. Алтайские турагенты в беседе с amic.ru рассказали, что роста цен на размещение не наблюдают. Во всяком случае, большинство туркомплексов не стали повышать стоимость проживания. Впрочем, если единичные комплексы и приподняли цены, то несущественно.
Как и раньше, в Горном можно заселиться хоть в домик от 500 рублей в сутки, хоть в шале от 20 тыс. в сутки. Да и базы на туристических территориях расположены так, что можно подобрать себе жилье в разном ценовом сегменте. В среднем, размещение в комфортном номере на Алтае стоит от 1,5-2 тыс. рублей.
Спрос на Алтай сейчас высокий (вы только посмотрите на эту пробку на Чуйском тракте), этому благоволит и теплая погода. Найти места в популярных отелях и туркомплексах на июль и даже в август сейчас проблематично. Как отметили турагенты, так в этот период было и в прошлые годы. Многие туристы бронируют номера на июнь-августа еще зимой. А в 2020-м из-за того, что в июне базам еще нельзя было работать, некоторые двигали бронь на июль-август.
А вот с этим все непросто. Дело в том, что пляжный сезон на Алтае до сих пор не открыт, поскольку регионы еще не дошли до третьего этапа снятия ограничений.
Однако, как пояснили в Роспотребнадзоре края, бассейны на турбазах могут работать, если получат разрешение ведомства. По данным на 29 июня, поступила только одна подобная заявка от турбизнеса.
Хотя уже сейчас некоторые туркомплексы объявили, что открыли пляжный сезон. К примеру, искупаться туристы уже точно могут в комплексе открытых бассейнов "Алтайская ривьера". Если планируете ехать в другое место, обязательно уточните при бронировании, можно ли там купаться. Все же в жару без водных процедур отдыхать не очень-то и здорово.
Да, но не везде.
В Алтайском крае их нужно носить в санаториях, выходя из номера и в общественных местах. Также масочный режим действует в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках, предприятиях сферы услуг и общепита, в поликлиниках.
А вот в Республике Алтай маски обязательны в общественном транспорте, такси, аптеках, магазинах, на остановках, а также на автовокзале, в аэропорту, в местах общего пользования и при посещении органов власти.
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