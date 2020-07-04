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Отдых на Алтае. Куда поехать летом 2020 и сколько стоит

, ИА "Амител"
Начинаем готовиться к отпуску
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайские турбазы начали принимать отдыхающих со всей страны. Ограничения в двух регионах ослабили, но отпуск может быть не таким, как планировали. Что нужно учитывать при поездке в Горный, будут ли работать пляжи, нужно ли сдавать тест на COVID-19 — читайте в материале amic.ru.

1
Летний турсезон открыт. Шутите?
Нет. Принимать туристов базам, отелям и гостиницам Алтайского края разрешили уже с 27 июня. А вот власти Республики Алтая летний туристический сезон официально открыли с 3 июля. Поэтому можете покупать билеты, бронировать номер и смело ехать отдыхать на Алтай. 
2
И что? Прямо все турбазы открыты?

Да, за исключением тех, которые находятся в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эта территория до сих пор закрыта на карантин: приехать туда туристы не смогут.

Ограничения в районе не сняли из-за того, что там по-прежнему сохраняется сложная эпидситуация. По данным на 2 июля, из 775 случаев заболевания более половины зарегистрированы именно в Кош-Агачском районе, пояснили в правительстве региона.

3
А в Яровое можно?
Да. "Причал-22", "Причал-42" и "Причал-55" на озере Большом Яровом уже работают. Турбазы и летние кафе уже принимают гостей. Причем здесь можно остановиться не только в домиках и гостиницах, но также с палатками в кемпинг-парке на 55-м причале. Правда, аквапарк пока не работает. 
4
Цены, наверное, подлетели...

Нет. Алтайские турагенты в беседе с amic.ru рассказали, что роста цен на размещение не наблюдают. Во всяком случае, большинство туркомплексов не стали повышать стоимость проживания. Впрочем, если единичные комплексы и приподняли цены, то несущественно.

Как и раньше, в Горном можно заселиться хоть в домик от 500 рублей в сутки, хоть в шале от 20 тыс. в сутки. Да и базы на туристических территориях расположены так, что можно подобрать себе жилье в разном ценовом сегменте. В среднем, размещение в комфортном номере на Алтае стоит от 1,5-2 тыс. рублей.

Спрос на Алтай сейчас высокий (вы только посмотрите на эту пробку на Чуйском тракте), этому благоволит и теплая погода. Найти места в популярных отелях и туркомплексах на июль и даже в август сейчас проблематично. Как отметили турагенты, так в этот период было и в прошлые годы. Многие туристы бронируют номера на июнь-августа еще зимой. А в 2020-м из-за того, что в июне базам еще нельзя было работать, некоторые двигали бронь на июль-август. 

5
Я еду отдыхать на Алтай. Нужна справка, что у меня нет коронавируса?
Нет. Туристам не придется сдавать тест на COVID-19 перед поездкой. 
6
Подождите. Но я слышал, что для санатория нужен тест на COVID-19...
Уже нет. Справка об отсутствии коронавируса нужна была только в первой половине июня. Однако позже Роспотребнадзор внес изменения в свои рекомендации. И теперь тем, кто едет на лечение в санаторий, сдавать тест на COVID-19 не придется. Однако понадобится справка о том, что  в течение двух недель до отъезда вы не контактировали с зараженными. Такой документ можно получить в поликлинике.
7
Купальник брать? Бассейны-то хоть работают?

А вот с этим все непросто. Дело в том, что пляжный сезон на Алтае до сих пор не открыт, поскольку регионы еще не дошли до третьего этапа снятия ограничений.

Однако, как пояснили в Роспотребнадзоре края, бассейны на турбазах могут работать, если получат разрешение ведомства. По данным на 29 июня, поступила только одна подобная заявка от турбизнеса.

Хотя уже сейчас некоторые туркомплексы объявили, что открыли пляжный сезон. К примеру, искупаться туристы уже точно могут в комплексе открытых бассейнов "Алтайская ривьера". Если планируете ехать в другое место, обязательно уточните при бронировании, можно ли там купаться. Все же в жару без водных процедур отдыхать не очень-то и здорово. 

8
А дискотеки, концерты на курортах будут?
С развлечениями на отдыхе пока все сложно. Дело в том, что в Республике Алтай и в Алтайском крае по-прежнему запрещены все массовые мероприятия. Поэтому кинозалы, театры, музеи, ночные клубы, боулинг и другие развлекательные центры также закрыты до особого распоряжения.
9
Поесть-то хоть на отдыхе где можно будет?
Да. На Алтае разрешили открыться кафе и ресторанам. Они работают с соблюдением санитарных норм: регулярно дезинфицируют поверхность, столики стоят на расстоянии 1,5-2 метра, персонал работает в масках и перчатках. В Алтайском крае в обычном режиме работают кафе и ресторанам с летней верандой и террасой, а в Республике этот момент не оговаривается. Поэтому, скорее всего, запустили все заведения.
10
А маски носить нужно?

Да, но не везде.

В Алтайском крае их нужно носить в санаториях, выходя из номера и в общественных местах. Также масочный режим действует в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках, предприятиях сферы услуг и общепита, в поликлиниках. 

А вот в Республике Алтай маски обязательны в общественном транспорте, такси, аптеках, магазинах, на остановках, а также на автовокзале, в аэропорту, в местах общего пользования и при посещении органов власти.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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