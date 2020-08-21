Как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году

В сентябре школьники Алтайского края сядут за парты. Однако из-за эпидемиологической обстановки две четверти дети будут учиться по новым правилам: с измененным расписанием, переменами, отсутствием праздников и прочим. Что ждет детей в учебном году, как пройдет 1 сентября 2020 и нужна ли маска на уроках – читайте в материале amic.ru.
Алтайские школы готовятся к проведению линеек 1 сентября в традиционном формате. Однако окончательное решение по поводу того, как пройдет День знаний, примут только 24 августа, после консультации с Роспотребнадзором.
"Сложно сказать, что будет 1 сентября. Но мы надеемся, готовимся к очным линейкам. Есть и план А, и план Б, и план В. Как минимум на линейки придут первоклашки, потому что это значимое событие в их жизни, а также выпускники 9 и 11 классов. В каком это режиме будет проходить – в скользящем, по очереди, по одному классу – зависит от укомплектованности и количества детей в классе, в параллели и так дальше", – пояснил министр образования Максим Костенко во время пресс-конференции 20 августа.
Нет. Ни учителям, ни ученикам не придется надевать маски и перчатки во время занятий. Таких требований нет. Но они есть в отношении сотрудников пищеблока, которые будут кормить детей. Вот как раз им и придется использовать индивидуальные средства защиты.
"Если учитель хочет и может быть в маске, то никто его не заставит снимать. Как и детей: если родители считают необходимым, чтобы ребенок ходил в маске – снижен иммунитет или еще какие-то причины. Но довольно сложно представить, как ученик может выдержать 3-4 урока, а то и больше, в маске", – отметил Костенко.
Таких требований нет. Однако если сами захотят провериться, или есть показатели к этому, то они могут сдать тест на COVID-19, отметил Костенко.
По словам министра, в школах делают все необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.
В помещениях образовательных организаций установят санитайзеры с антисептиком и рециркуляторы воздуха, кабинеты будут проветривать после каждого урока. Влажная уборка с дезсредствами будет проводиться каждые два часа, а генеральная уборка – после каждой смены.
А также каждый класс будет учиться в своем кабинете.
"Сейчас, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, первые две четверти за каждым классом будет закреплен кабинет, куда будет приходить учитель. Кроме уроков информатики, иностранного языка (когда класс делится на группы), химии, физики и биологии (если требуется лаборатория для работы). И, конечно, физкультура: по поводу спортзала будет отдельная история, мы примем решение в середине сентября 2020 года. Первый месяц занятия по физкультуре будут на улице", – пояснил Костенко.
По словам Костенко, все школы регионе уже знают, как себя вести в учебном году с учетом эпидобстановки. Причем с каждым образовательным учреждением в муниципалитетах работали индивидуально, так как все школы разные.
"Каждая школа уже знает, как организовать прием. Кто-то начинает занятия с 8:00 и вводит скользящий график, кто-то начинает принимать с 7:30 и постепенно заводит по параллелям ребятишек. Соответственно, меняются расписание перемен и график питания – они тоже будут скользящими. Методические рекомендации федерального Роспотребнадзора и Министерства просвещения до каждой школы Алтайского края доведены, все инструктажи проведены, поэтому теоретически все готовы. Но, конечно, на практике каждая школа будет вносить свои коррективы", – добавил Максим Костенко.
Дистанционного обучения не будет, сказал министр образования Максим Костенко. Однако какие-то смешанные формы в новом учебном году возможны. "Например, мы предлагаем школам подумать о шестом дне. Там, где родители против шестидневки, например, можно предметы одного часа, второй иностранный, родной язык, родную литературу, вынести на шестой день в формате проектной работы, реализовывать в том числе с применением удаленной работы", – добавил Костенко.
Комментарии
У нас и так шестидневка, хотят семидневку сделать?
Влажная уборка с дезсредствами будет проводиться каждые два часа, а генеральная уборка – после каждой смены.
это вы чо, решили учителей напрячь или техничек напринимаете на каждый кабинет?
Надеялась на здравомыслие властей и дистанционное обучение до конца первого подугодия, но увы... Отправив детей в школу, мы подвергаем опасности не только их самих, но и бабушек , дедушек и прочих родственников, которые проживают совместно с детьми , либо вынуждены контактировать, т.к. почти всех детей начальной школы забирают именно они (родители на работе, а продленок нет). Как им быть? А родители, которые против дистанта рожали детей, видимо, для гос-ва? Никто не хочет делать с ними уроки и вникать. Отправил в школу-все, ответственность с себя снял! Подумайте о своих родителях, вам не дорога их жизнь?
Ну, вот , а сколько переживаний было по поводу учителей в масках
План А, план Б, теоретически готовы... Как всегда - бла-бла-бла!
Уборка с дезсредствами каждые два часа особенно "повеселила": хлоркой весь день дышать - оно ж для детского здоровья очень полезно!
Ну про проветривание кабинетов я вообще молчу - супермера! Особенно с учетом того, что это и так в школах делали испокон веков, без всякого коронавируса. НО Костенко-то откуда об этом знать - он же в школе ни дня не работал?
1. В началке по 35 человек в классе. И? Как их безопасно рассадить???
2. Как будут проходить уроки ИЯ? Класс вообще-то делится на две группы - как это будет на практике?
Ну и чего разнылись? В чём проблема? Не хотите отпускать в школу - не пускайте. Пишите заявление и занимайтесь сами! Вам только спасибо скажут.
21.08.2020 12:10
Екатерина
Надеялась на здравомыслие властей и дистанционное обучение до конца первого подугодия, но увы...
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Тоже надеялись. Дистанционное обучение в этой ситуации - это меньшее из зол. А сейчас, не дай бог, в классе кто-то заболеет, и весь класс на карантин? Да и проверять на семье, кто как перенесет этот вирус - легко или с осложнениями - желания нет.
Если честно - страшно очно посещать школу - такая большая концентрация народу.
21.08.2020 12:36
- гость -
Ну и чего разнылись? В чём проблема? Не хотите отпускать в школу - не пускайте. Пишите заявление и занимайтесь сами! Вам только спасибо скажут.
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Идите лесом.
Екатерина, чтобы нормально ребенок освоил все предметы в старших классах - я должна сидеть дома, а я работаю и моя работа мне очень нравится) - бросать я ее не собираюсь. Ко всему прочему еще я должна выучить английский - в школе учила немецкий... дистанционно - английский чего-то у моих детей не пошел - пришлось к репетиторам ходить после такого обучения.. Ну если бы зарабатывать как депутаты, то конечно можно дистанционно + репетиторы по некоторым предметам)
21.08.2020 12:45
- гость
А зачем мама дома ребенку-старшекласснику? Ответственный ученик очень даже хорошо без мамы справится.
Ну что , рассмотрим принятые меры :
Как выше уже заметили -уборщиц то хватить каждый класс через два часа хлоркой натирать ? Да и дышать постоянно хлоркой плохо - на лёгкие влияет . Дез.средства на основе какого спирта будут ? Надеюсь не метилового , вон продают везде (указан просто спирт ).Метил очень вреден , не только внутрь( не предлагаю , а констатирую ) , но и дышать парами , и через кожу .
И про перемены - как вы себе это представляете ??? Вы в школе вообще учились ? Свои перемены помните ? Шум , гам - и это под дверями другого класса ! Как детям учиться , как сосредоточиться , услышать учителя ?
Про начало уроков для каждого класса отдельно - это тоже феерично ! Где дети будут ждать прОпуска в школу ? В вестибюле , всей толпой или на улице и тоже всей толпой ? Веди они почти все приходят заранее , и будут приходить .
Нужно что-то делать , никто не спорит , но нужно ещё подумать .
Моё предложение : обязать детей приходить в школу и быть на переменах в масках (СЛОЖНО , но можно ) И не морочить себя разновременными началами занятий и переменами .
21.08.2020 12:40
- гость -
Идите лесом
Да мы уж лучше в школу!