Вспышка коронавируса произошла в одном из техникумов Алтайского края, барнаульскую музыкальную школу перевели на дистант. А масочный режим, похоже, останется с нами навсегда. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 36 человек – в Барнауле, 8 – в Новоалтайске, 5 – в Бийске. Остальные 13 заболевших – жители 10 районов и городов края.
Теперь в регионе 12156 инфицированных, среди них 974 ребенка.
COVID-19 переболело 10859 жителей региона. Сейчас на лечении находится 931 человек. Тяжелобольных в Алтайском крае – 124 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 42.
Еще три пациента, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались в Алтайском крае. Один из них умер от коронавирусной инфекции, остальные – из-за иных причин.
За весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 366 человек.
Вспышка коронавируса произошла в Алтайском техникуме кинологии и предпринимательства. COVID-19 здесь заболели шесть человек. Среди них есть преподаватели. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова в ходе онлайн-брифинга 7 сентября
Три педагога детской музыкальной школы искусств № 3 Барнаула заразились коронавирусом. С 7 по 20 сентября учреждение будет работать в дистанционном режиме.
"Все занятия будут проводиться в группах "Ватсап" по утвержденному расписанию. Занятия в группах "Теремок", "Родничок", "Пчелка" на этот период отменяются", – говорится на сайте школы.
290-летие Барнаула пройдет без концерта известного артиста. Организаторы решили отказаться от приглашения звезды из-за "ковидных" ограничений, которые действуют в городе. Выступить перед барнаульцами могли Елена Темникова, Митя Фомин или группа "Дискотека Авария".
Сейчас власти краевой столицы решают, какие мероприятия включить в программу праздника, а какие придется исключить. Точно известно, что 19 сентября состоится шоу авиационной группы "Стрижи", в котором примут участие семь самолетов МиГ-29 и 18 человек летного состава.
В Алтайском крае коронавирусом заразился один школьник. Зафиксированы случаи заболевания в детских садах.
"На сегодня у нас зарегистрированы единичные случаи в детских садиках № 239, 249, 185. В одном случае заболел ребенок. В остальных – работники дошкольных учреждений. Зарегистрирован один случай у школьника", – рассказала на онлайн-брифинге начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Ольга Егорова.
Масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция "останутся с нами пожизненно". Такое заявление сделала Ольга Егорова. По ее мнению, вернуться к правилам жизни начала марта 2020 года, скорее всего, не получится никогда.
"В общественных местах масочный режим не закончится никогда", – уточнила Егорова.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- смягчение "ковидного" указа: кому разрешили открыться в сентябре;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году;
- развенчиваем мифы об учебном году в алтайских школах во время пандемии;
- что нового в учебном году ждет студентов алтайских вузов.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Что еще почитать и посмотреть 7 сентября:
- Восстановиться за 1330 дней. Бассейны Барнаула готовятся к долгому выходу из кризиса.
- Учат жить по-новому. Как лечат раковых больных в главной онкополиклинике Алтая.
- Алтайские предприниматели потребовали снизить налоги.
- Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка в сентябре. Будут ли они и кому достанутся?
- Летим отдыхать. Какие страны открыты для российских туристов и что нужно для отдыха?
Комментарии
СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 7 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи.
По её словам, все летальные исходы в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом, были проанализированы. Выяснилось, что медучреждения оформляли смертельные случаи по-разному.
В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а в некоторых показатель был почти равен нулю. При этом смерти фиксировались от других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и заболеваний органов дыхания.
Ситуация с тем, как фиксировались смерти в стационарах с пациентами, у которых был выявлен COVID-19, должна стать, по мнению Самойловой, предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее», сообщает портал «Медвестник».