Сколько заболевших в Алтайском крае 7 сентября?

62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 36 человек – в Барнауле, 8 – в Новоалтайске, 5 – в Бийске. Остальные 13 заболевших – жители 10 районов и городов края.

Теперь в регионе 12156 инфицированных, среди них 974 ребенка.

COVID-19 переболело 10859 жителей региона. Сейчас на лечении находится 931 человек. Тяжелобольных в Алтайском крае – 124 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 42.