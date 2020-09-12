Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167

Еще 61 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае и с этим результатом регион занял 33 место в России по ежесуточному приросту заболевших. О главном из темы "коронавирус на Алтае" за 12 сентября — в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
По муниципалитетам новые инфицированные распределились так: Барнаул – 28, Бийск – 14, Новоалтайск – 6, Яровое – 3, Заринск – 2, Камень-на-Оби – 1, Славгород – 1, Бурлинский, Кулундинский, Павловский, Рубцовский, Суетский, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.
Всего в крае 12 466 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 11204 человека (83 за прошедшие сутки).
Наибольшее число больных выявили в Москве (+670), Санкт-Петербурге (+203) и Московской области (+170). Алтайский край, в котором на 12 сентября подтвердили 61 случай заражения, занимает 33-е место по суточному приросту.
В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировано еще 37 случае заражения коронавирусом.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 10 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребеенка; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Майминского района; у одного жителя Чемальского района; у одного ребенка в Усть-Коксинском районе.
Таким образом с начала пандемии в регионе заразились 2514 человек.
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