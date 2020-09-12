Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167

У соседей

В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировано еще 37 случае заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 10 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребеенка; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Майминского района; у одного жителя Чемальского района; у одного ребенка в Усть-Коксинском районе.

Таким образом с начала пандемии в регионе заразились 2514 человек.