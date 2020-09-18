Какой будет погода в Барнауле на День города 2020?

На День города, который пройдет 19 сентября 2020, барнаульцев ожидает спокойная осенняя погода без осадков.

Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, в ночь на 19 сентября в городе пройдет небольшой дождь, а температура воздуха опустится до +7...+9 градусов. А вот днем осадков в краевой столице не ожидают. В субботу столбики термометров покажут +15...+17 градусов, ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Как пройдет юбилейный День города 2020, можете узнать в подробном материале amic.ru. Также вы можете для удобства сохранить программу празднования.