Празднование 290-летия Барнаула пройдет в сокращенном формате. Из-за "ковидных" ограничений организаторы были вынуждены отказаться от многих мероприятий на День города. При этом программу нельзя назвать скучной. 19 сентября в Барнауле выступит знаменитая пилотажная группа "Стрижи", будет большой и яркий салют над Обью. Рассказываем, что нельзя пропустить, кто из звезд приедет и когда смотреть салют.
18 сентября на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники. А в парке "Солнечный ветер" под открытым небом (надеемся, что погода будет хорошей) пройдет фестиваль уличного кино.
Основные же мероприятия проведут именно в субботу, 19 сентября. На площади Сахарова, например, нельзя пропустить концерт ансамбля песни и танца "Алтай", а также Государственной филармонии края. В 17:00 на главной площади края выступят лучшие артисты города. Концерт продлится несколько часов.
Второй крупной площадкой праздника станет набережная реки Оби. И тут вам придется выбирать, куда именно отправиться. В 13:00 там пройдет парад теплоходов речного флота Алтайского края. А уже через час на набережной начнется праздничная программа "Барнаул – столица мира". С участием лучших из лучших местных певцов и музыкантов. В День города на новой набережной пройдет ежегодный рок-фестиваль Because of The Beatles", посвященный музыке легендарной ливерпульской четверки.
Загибайте пальцы. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". По традиции, у ремесленников можно будет купить любой сувенир на память. На нулевом километре пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".
В парке "Центральный" будет организована выставка цветов и театрализованная программа "В городском саду играет духовой оркестр". В "Лесной сказке" обещают экскурсию по зоопарку, а в Парке спорта – продовольственную ярмарку и фестиваль творчества "Осенний калейдоскоп".
В Октябрьском районе на площади Титова в 15:30 приглашают на концерт "Любимый город – Барнаул!". Там же пройдет выставка продовольственных товаров и достижений предприятий и организаций Октябрьского района и праздничная программа.
На открытой сценической площадке в Ленинском районе в 13:00 отгремит краевой фестиваль духовых оркестров "Фанфар серебряные звуки", который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В сквере на пересечении ул. Молодежной и проспекта Социалистического с 10 до 15 часов будет работать выставка цветов. В 11 часов начнется праздничная программа "Город, в котором живем, мечтаем и любим" с участием творческих коллективов. Здесь же будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров и рисованию от студии творчества Art Play, совместно с КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания города Барнаула" пройдет развлекательная программа "Большая игротека". Будут работать интерактивные площадки, фотозоны и торговые точки.
Как пояснил председатель комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году программа составлена таким образом, чтобы интересно было не только молодежи, но и людям более старшего возраста.
"Программа выстраивается таким образом, чтобы удовлетворить вкусы горожан разных возрастных категорий. И вообще, День города давно уже стал общегородским народным проектом. Его программа в основном формируется из предложений и пожеланий самих горожан. Администрация лишь помогает, создавая условия для реализации этих проектов", – сказал Валерий Паршков.
Всю афишу мероприятий можно посмотреть в нашей инфографике.
В 21:00. Сразу после окончания небольшой праздничной программы.
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