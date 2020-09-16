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Как пройдет день Барнаула, кто из звезд выступит и будет ли красивый салют?

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
Все самое интересное самого необычного дня рождения города

Празднование 290-летия Барнаула пройдет в сокращенном формате. Из-за "ковидных" ограничений организаторы были вынуждены отказаться от многих мероприятий на День города. При этом программу нельзя назвать скучной. 19 сентября в Барнауле выступит знаменитая пилотажная группа "Стрижи", будет большой и яркий салют над Обью. Рассказываем, что нельзя пропустить, кто из звезд приедет и когда смотреть салют.

1
Когда пройдет День города?

18 сентября на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники. А в парке "Солнечный ветер" под открытым небом (надеемся, что погода будет хорошей) пройдет фестиваль уличного кино.

Основные же мероприятия проведут именно в субботу, 19 сентября. На площади Сахарова, например, нельзя пропустить концерт ансамбля песни и танца "Алтай", а также Государственной филармонии края. В 17:00 на главной площади края выступят лучшие артисты города. Концерт продлится несколько часов.

Второй крупной площадкой праздника станет набережная реки Оби. И тут вам придется выбирать, куда именно отправиться. В 13:00 там пройдет парад теплоходов речного флота Алтайского края. А уже через час на набережной начнется праздничная программа "Барнаул – столица мира". С участием лучших из лучших местных певцов и музыкантов. В День города на новой набережной пройдет ежегодный рок-фестиваль Because of The Beatles", посвященный музыке легендарной ливерпульской четверки.

2
А что еще интересного можно будет посмотреть?

Загибайте пальцы. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". По традиции, у ремесленников можно будет купить любой сувенир на память. На нулевом километре пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

В парке "Центральный" будет организована выставка цветов и театрализованная программа "В городском саду играет духовой оркестр". В "Лесной сказке" обещают экскурсию по зоопарку, а в Парке спорта – продовольственную ярмарку и фестиваль творчества "Осенний калейдоскоп".

В Октябрьском районе на площади Титова в 15:30 приглашают на концерт "Любимый город – Барнаул!". Там же пройдет выставка продовольственных товаров и достижений предприятий и организаций Октябрьского района и праздничная программа.

На открытой сценической площадке в Ленинском районе в 13:00 отгремит краевой фестиваль духовых оркестров "Фанфар серебряные звуки", который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В сквере на пересечении ул. Молодежной и проспекта Социалистического с 10 до 15 часов будет работать выставка цветов. В 11 часов начнется праздничная программа "Город, в котором живем, мечтаем и любим" с участием творческих коллективов. Здесь же будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров и рисованию от студии творчества Art Play, совместно с КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания города Барнаула" пройдет развлекательная программа "Большая игротека". Будут работать интерактивные площадки, фотозоны и торговые точки.

Как пояснил председатель комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году программа составлена таким образом, чтобы интересно было не только молодежи, но и людям более старшего возраста.

"Программа выстраивается таким образом, чтобы удовлетворить вкусы горожан разных возрастных категорий. И вообще, День города давно уже стал общегородским народным проектом. Его программа в основном формируется из предложений и пожеланий самих горожан. Администрация лишь помогает, создавая условия для реализации этих проектов", – сказал Валерий Паршков.

Всю афишу мероприятий можно посмотреть в нашей инфографике.

3
Я жду звезду. Кто-то будет в этом году?
Из-за ограничительных мер от приглашенного артиста пришлось отказаться. Хотя организаторы праздника вели переговоры с несколькими популярными музыкантами и до последнего надеялись, что эпидобстановка позволит провести концерт с топовым артистом. В этом году для барнаульцев выступят самые лучшие музыканты и танцевальные коллективы города. Многие из них даже круче любых приглашенных артистов.
4
А "Стрижи" прилетят?
Да! Одна из лучших пилотажных групп страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. Начало в 17:00. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29. К слову, пять лет назад в Барнауле проходило шоу "Стрижей". Тогда на их выступление пришли около 200 тысяч барнаульцев.
5
А Салют? Салют-то будет?
Да. Но только один – над акваторией Оби. Изначально организаторы праздника планировали, что фейерверк можно будет посмотреть во всех районах Барнаула. Но из-за пандемии решили, что хватит одного. Зато большого. Ожидается, что салют будет более масштабным, чем в прошлые годы. Залпы запустят с барж. Увидеть салют можно будет в Нагорном парке, на набережной и в районе Речного вокзала. Там самый лучший обзор.
6
И во сколько его смотреть?

В 21:00. Сразу после окончания небольшой праздничной программы.

7
На День города алкоголь купить можно будет?
Нет, во время празднования 290-летия краевой столицы предприятиям розничной торговли рекомендовано отказаться от реализации алкоголя. Запрет продлится с 9:00 до 21:00 19 сентября. Эта мера предпринимается для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей. Такие ограничения, стоит напомнить, в Барнауле уже стали традиционными.
8
А на День города – в масках?
В Алтайском крае никто не отменял масочный режим. Тем более во время массовых мероприятий. Поэтому когда пойдете на выступление "Стрижей", то не забудьте взять с собой маску.
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.09.2020 13:14
Morena

Изначально организаторы праздника планировали, что фейерверк можно будет посмотреть во всех районах Барнаула. Но из-за пандемии решили, что хватит одного
---
100 Баллов. Железная логика.

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