Когда пройдет День города?

18 сентября на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники. А в парке "Солнечный ветер" под открытым небом (надеемся, что погода будет хорошей) пройдет фестиваль уличного кино.

Основные же мероприятия проведут именно в субботу, 19 сентября. На площади Сахарова, например, нельзя пропустить концерт ансамбля песни и танца "Алтай", а также Государственной филармонии края. В 17:00 на главной площади края выступят лучшие артисты города. Концерт продлится несколько часов.

Второй крупной площадкой праздника станет набережная реки Оби. И тут вам придется выбирать, куда именно отправиться. В 13:00 там пройдет парад теплоходов речного флота Алтайского края. А уже через час на набережной начнется праздничная программа "Барнаул – столица мира". С участием лучших из лучших местных певцов и музыкантов. В День города на новой набережной пройдет ежегодный рок-фестиваль Because of The Beatles", посвященный музыке легендарной ливерпульской четверки.