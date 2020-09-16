А что еще интересного можно будет посмотреть?

Загибайте пальцы. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". По традиции, у ремесленников можно будет купить любой сувенир на память. На нулевом километре пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

В парке "Центральный" будет организована выставка цветов и театрализованная программа "В городском саду играет духовой оркестр". В "Лесной сказке" обещают экскурсию по зоопарку, а в Парке спорта – продовольственную ярмарку и фестиваль творчества "Осенний калейдоскоп".

В Октябрьском районе на площади Титова в 15:30 приглашают на концерт "Любимый город – Барнаул!". Там же пройдет выставка продовольственных товаров и достижений предприятий и организаций Октябрьского района и праздничная программа.

На открытой сценической площадке в Ленинском районе в 13:00 отгремит краевой фестиваль духовых оркестров "Фанфар серебряные звуки", который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В сквере на пересечении ул. Молодежной и проспекта Социалистического с 10 до 15 часов будет работать выставка цветов. В 11 часов начнется праздничная программа "Город, в котором живем, мечтаем и любим" с участием творческих коллективов. Здесь же будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров и рисованию от студии творчества Art Play, совместно с КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания города Барнаула" пройдет развлекательная программа "Большая игротека". Будут работать интерактивные площадки, фотозоны и торговые точки.

Как пояснил председатель комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году программа составлена таким образом, чтобы интересно было не только молодежи, но и людям более старшего возраста.

"Программа выстраивается таким образом, чтобы удовлетворить вкусы горожан разных возрастных категорий. И вообще, День города давно уже стал общегородским народным проектом. Его программа в основном формируется из предложений и пожеланий самих горожан. Администрация лишь помогает, создавая условия для реализации этих проектов", – сказал Валерий Паршков.

Всю афишу мероприятий можно посмотреть в нашей инфографике.