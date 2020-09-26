Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 181

У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 31 жителя Кош-Агачского района, в том числе у 13 детей; у 22 жителей города Горно-Алтайска; у восьми жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Чемальского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Турочакского района; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района.

С начала пандемии в регионе заразилось 3320 человек.