Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 181

Число зараженных в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, а главврач Краевой больницы скорой помощи обратился к жителям региона. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 26 сентября – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксирован 81 новый случай заражения коронавирусом.
По муниципалитетам случаи заражения распределились так: Барнаул – 65, Первомайский район – 4, Рубцовск – 3, Новоалтайск – 2, Бийск – 1, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 1, Рубцовский район – 1, Топчихинский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Целинный район – 1. Всего в крае 13 459 инфицированных.
Скончались еще семь пациентов. Четыре из них – от коронавируса.
Главврач алтайской Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин записал видеообращение к жителям региона. По его словам, ежедневно в больницу поступают 120 человек.
Макин посоветовал пить чай с лимоном и шиповником, кушать аскорбинки, носить маску, соблюдать личную гигиену и избегать массового скопления людей. Это, по его словам, поможет быстрее и безболезненнее справиться с пандемией
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 случаев заражения коронавирусом.
Диагноз подтвердился у 31 жителя Кош-Агачского района, в том числе у 13 детей; у 22 жителей города Горно-Алтайска; у восьми жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Чемальского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Турочакского района; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района.
С начала пандемии в регионе заразилось 3320 человек.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
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