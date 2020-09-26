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Новости

Родители барнаульских школьников выйдут на митинг против дистанционного обучения

, ИА "Амител"
Мероприятие согласовано
Фото: stihi.ru

Фото: stihi.ru

27 сентября в Барнауле состоится митинг родителей против дистанционного обучения. Акция согласована с городскими властями. 

Первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Антон Арцибашев сообщал о проведении митинга еще 18 сентября. 

"Проводимый в Алтайском крае эксперимент в образовании грозит нам в будущем коммерциализацией и оптимизацией школ и всей сферы образования. Внедряемая цифровая образовательная среда открывает просто безграничные возможности для этого", – говорил он.

На сайте регионального отделения КПРФ опубликовали список требований к властям:

1. Требуем от федеральных и региональных законодательных органов власти установить запрет применения дистанционных образовательных технологий вместо классической очной формы обучения.

2. Требуем от правительства РФ, правительства Алтайского края отменить проведение в Алтайском крае эксперимента по внедрению ЦОС.

3. Требуем от Министерства образования Алтайского края организовать перерасчет оплаты обучения в образовательных организациях профессионального и высшего образования за время дистанционного обучения в них.

4. Требуем продолжить оснащение образовательных организаций современными материально-техническими средствами вне зависимости нахождения нашего региона в эксперименте по внедрению ЦОС.

5. Обращаемся к депутатам КПРФ с просьбой организовать в ближайшее время открытый круглый стол в Алтайском краевом Законодательном Собрании с привлечением общественности, министра образования Алтайского края, профессионалов в областях педагогики, медицины.

Отмечается, что в резолюцию могут быть внесены изменения. 

Акция состоится 27 сентября в 12 часов по адресу Титова, 9. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2020 14:53
Куй с горы

Вот это идиоты.

26.09.2020 14:58
- гость -

ну детей своих не жалко. да и риски для них небольшие.
а почему учителя должны рисковать здоровьем и жизнью?

26.09.2020 15:11
- гость -

Что ещё можно ждать от КПРФ? Разве только требований чтобы солнце остановилось. И чтобы все, как раньше, на собрания в школы ходили, а не сидели с комфортом по зумам/скайпам/ватсапам и прочему.

26.09.2020 15:26
опа

наконец, ларчик открылся - коммунисты стартанули в выборы! вот оно что! чего митинговать-то - договоритесь с родителями своей школы, чтобы в вашу школу компьютеров не давали, отдадут в другую и дело с концом, а вы ручкой перьевой в тетрадке шкрябайте. Но, видимо, не получается договориться с другими родителями, поэтому к коммунистам подались

26.09.2020 15:39
Гость

Технический прогресс не остановить. Цифровизация позволит любому сельскому и городскому школьнику дистанционно посещать уроки лучших преподавателей России, а не только местной учительницы МарьИванны. А старшеклассники смогут посещать сайты лучших ВУЗов России и мира, тем самым повышая своё образование.

26.09.2020 15:58
Гость

P.S. А старшеклассники, выбравшие рабочие профессии, смогут посещать специализированные сайты по выбранной профессии, чтобы подробно изучить выбранную профессию, все плюсы и минусы этой профессии, изучить опыт профессионалов.

26.09.2020 16:02
- гость -

Вот удоты!

26.09.2020 16:16
Гость

Надеюсь их никто не послушает. Технологии ведут вперед, а эти хотят на месте остаться или назад откатиться. И почему требуют за всех, я многих знаю, кто за дистанционку, особенно Когда здоровье детей под угрозой.

26.09.2020 16:21
Левый уклонист

Полностью поддерживаю линию Партии. Коммунисты дело говорят. Сегодня ты на дистанции учишься, а завтра ты уже продажная шкура и плять

26.09.2020 16:23
- гость -

В 5-ю городскую их на экскурсию. Наверняка они из ковиддиссиды.

26.09.2020 16:51
- гость -

Все, поддерживающие идею отупления населения, здесь отписались? Или еще нет?

26.09.2020 16:52
- гость -

26.09.2020 16:16
Гость

Поддерживаю! А они пусть лапти наденут и от айфонов откажутся! )

26.09.2020 16:52
- гость -

Дураков в России много.

26.09.2020 16:55
- гость -

26.09.2020 16:51
- гость -

Товарищ протестующий, а чего ж тогда вы цифровыми технологиями пользуетесь? Берите перьевую ручку и строчите свои протесты! Не логично как-то)

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