Родители барнаульских школьников выйдут на митинг против дистанционного обучения

27 сентября в Барнауле состоится митинг родителей против дистанционного обучения. Акция согласована с городскими властями.
Первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Антон Арцибашев сообщал о проведении митинга еще 18 сентября.
"Проводимый в Алтайском крае эксперимент в образовании грозит нам в будущем коммерциализацией и оптимизацией школ и всей сферы образования. Внедряемая цифровая образовательная среда открывает просто безграничные возможности для этого", – говорил он.
На сайте регионального отделения КПРФ опубликовали список требований к властям:
1. Требуем от федеральных и региональных законодательных органов власти установить запрет применения дистанционных образовательных технологий вместо классической очной формы обучения.
2. Требуем от правительства РФ, правительства Алтайского края отменить проведение в Алтайском крае эксперимента по внедрению ЦОС.
3. Требуем от Министерства образования Алтайского края организовать перерасчет оплаты обучения в образовательных организациях профессионального и высшего образования за время дистанционного обучения в них.
4. Требуем продолжить оснащение образовательных организаций современными материально-техническими средствами вне зависимости нахождения нашего региона в эксперименте по внедрению ЦОС.
5. Обращаемся к депутатам КПРФ с просьбой организовать в ближайшее время открытый круглый стол в Алтайском краевом Законодательном Собрании с привлечением общественности, министра образования Алтайского края, профессионалов в областях педагогики, медицины.
Отмечается, что в резолюцию могут быть внесены изменения.
Акция состоится 27 сентября в 12 часов по адресу Титова, 9.
Комментарии
Вот это идиоты.
ну детей своих не жалко. да и риски для них небольшие.
а почему учителя должны рисковать здоровьем и жизнью?
Что ещё можно ждать от КПРФ? Разве только требований чтобы солнце остановилось. И чтобы все, как раньше, на собрания в школы ходили, а не сидели с комфортом по зумам/скайпам/ватсапам и прочему.
наконец, ларчик открылся - коммунисты стартанули в выборы! вот оно что! чего митинговать-то - договоритесь с родителями своей школы, чтобы в вашу школу компьютеров не давали, отдадут в другую и дело с концом, а вы ручкой перьевой в тетрадке шкрябайте. Но, видимо, не получается договориться с другими родителями, поэтому к коммунистам подались
Технический прогресс не остановить. Цифровизация позволит любому сельскому и городскому школьнику дистанционно посещать уроки лучших преподавателей России, а не только местной учительницы МарьИванны. А старшеклассники смогут посещать сайты лучших ВУЗов России и мира, тем самым повышая своё образование.
P.S. А старшеклассники, выбравшие рабочие профессии, смогут посещать специализированные сайты по выбранной профессии, чтобы подробно изучить выбранную профессию, все плюсы и минусы этой профессии, изучить опыт профессионалов.
Вот удоты!
Надеюсь их никто не послушает. Технологии ведут вперед, а эти хотят на месте остаться или назад откатиться. И почему требуют за всех, я многих знаю, кто за дистанционку, особенно Когда здоровье детей под угрозой.
Полностью поддерживаю линию Партии. Коммунисты дело говорят. Сегодня ты на дистанции учишься, а завтра ты уже продажная шкура и плять
В 5-ю городскую их на экскурсию. Наверняка они из ковиддиссиды.
Все, поддерживающие идею отупления населения, здесь отписались? Или еще нет?
26.09.2020 16:16
Гость
Поддерживаю! А они пусть лапти наденут и от айфонов откажутся! )
Дураков в России много.
26.09.2020 16:51
- гость -
Товарищ протестующий, а чего ж тогда вы цифровыми технологиями пользуетесь? Берите перьевую ручку и строчите свои протесты! Не логично как-то)