Родители барнаульских школьников выйдут на митинг против дистанционного обучения

27 сентября в Барнауле состоится митинг родителей против дистанционного обучения. Акция согласована с городскими властями.

Первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Антон Арцибашев сообщал о проведении митинга еще 18 сентября.

"Проводимый в Алтайском крае эксперимент в образовании грозит нам в будущем коммерциализацией и оптимизацией школ и всей сферы образования. Внедряемая цифровая образовательная среда открывает просто безграничные возможности для этого", – говорил он.

На сайте регионального отделения КПРФ опубликовали список требований к властям:

1. Требуем от федеральных и региональных законодательных органов власти установить запрет применения дистанционных образовательных технологий вместо классической очной формы обучения.

2. Требуем от правительства РФ, правительства Алтайского края отменить проведение в Алтайском крае эксперимента по внедрению ЦОС.

3. Требуем от Министерства образования Алтайского края организовать перерасчет оплаты обучения в образовательных организациях профессионального и высшего образования за время дистанционного обучения в них.

4. Требуем продолжить оснащение образовательных организаций современными материально-техническими средствами вне зависимости нахождения нашего региона в эксперименте по внедрению ЦОС.

5. Обращаемся к депутатам КПРФ с просьбой организовать в ближайшее время открытый круглый стол в Алтайском краевом Законодательном Собрании с привлечением общественности, министра образования Алтайского края, профессионалов в областях педагогики, медицины.

Отмечается, что в резолюцию могут быть внесены изменения.

Акция состоится 27 сентября в 12 часов по адресу Титова, 9.