В Алтайском крае вводят новый порядок оказания медицинской помощи. Что это значит?

В Алтайском крае введут особый порядок оказания медицинской помощи. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения во время совещания с губернатором Виктором Томенко. Глава ведомства Дмитрий Попов отметил, что медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи. И, по мнению Минздрава, новый порядок поможет справиться с этой напряженностью. Что изменится после введения "особого порядка" и можно ли будет записаться на прием к врачу – читайте в материале amic.ru.
В Минздраве считают, что временный отказ от плановой помощи позволит высвободить некоторых врачей поликлиник, чтобы они помогли другим медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество врачей "на ковидной передовой" увеличится, и пациенты смогут быстрее получать экстренную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.
Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко также сообщил, что узкие специалисты сейчас требуются и в ковидные госпитали. По его словам, сейчас количество среднетяжелых и тяжелых пациентов увеличилось, многим, помимо пульмонолога и инфекциониста, требуются и другие профильные врачи, но они сейчас задействованы в оказании плановой помощи. Временный отказ от плановых приемов решит и эту проблему.
Не переживайте, помогут. Если у вас вдруг что-то заболело или в целом ухудшилось состояние вашего здоровья, то врач вас примет. Экстренная и неотложная помощь будут работать в полном объеме.
"Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания, эта помощь будет оказана совершенно точно", – заявил губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
ну вот, не было такого и опять
Маладцы, чо сказать. То есть на прием к терапевту можно вообще не ходить, ибо бестолку. У нас осталась одна болесть - ковидла. Грипп, ангина, простуда - это не серьезно. Все на борьбу с ковидлой...Реабилитация после инсульта тоже побоку, ведь жив остался...
Оставьте хотя бы диагностический центр! У людей есть серьезные заболевания, откладывать лечение которых нельзя!
"медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи", поэтому давайте отменим прием. МАЛАДЦЫ!!!
Господи, дай им мозгов...
отказ от плановой помощи
Ну что доголосовались за поправки к конституции где "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно..."?
Да некому приемы эти проводить..Все на больничном..Примут пару-тройку больных и снова на больничный..Многие терапевты по 3у разу болеют..
О! Насчёт врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.
С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
"чтобы они помогли другим медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. "
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Дык по вашим же данным больных всего 2550 человек. Врачей в крае гораздо больше. Что, за каждым больным бригада медиков ухаживать будет?
Болеем дома, ваших врачей даже не смеем беспокоить. Как бы деньги в ОМС и ПФР ещё перестать отчислять, ибо нафиг?
Сразу почему-то вспомнился "новый порядок" оккупантов-фашистов.
А ведь в свое время хотели завести уголовное дело на Попова в Красноярске, да вот спасли его. На должность новую назначили подальше. А теперь задание дают разработать особый порядок. Выгородить опять надо? А что до этого у них такой идеи не было? Спецы в бегах от такой системы, и никто не виноват. Да надо было при фото Змеиногорских врачей в мумие уже гнать дальше. Нет, у нас все рука не поднимается.
Даже если есть рецепт от врача,купить в аптеке ничего невозможно!
Увеличивайте количество мест в ковидных госпиталях ! Обеспечьте,пожалуйста,регион лекарствами!
Глава ведомства Дмитрий Попов отметил, что медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи.
что сказать, дооптимизировались...
Да некому приемы эти проводить..Все на больничном.
А в платных клиниках почему такой проблемы нет и за деньги приём ведётся?
22.10.2020 14:06
оказывается гражданам бесплатно...
что-ж ты так манипулятвно выборочно-то цитируешь)))
Жители Алтайского края болеют чаще всех в России
На 100 тысяч человек в год в регионе фиксируют 252,7 тысячи случаев заболеваний.
ЗАМЕТЬТЕ ,ЭТО ДАННЫЕ БЕЗ КОВИДА!
ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОДОБНЫМИ БОЛЬНЫМИ? ОПЯТЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ БУДУТ?
А в платных клиниках почему такой проблемы нет и за деньги приём ведётся?
так их ведь не оптимизировали, и вотЬ)))
Если верить статистике, ежедневно в Барнауле на четырнадцать поликлиник в среднем заболевало ковидом восемьдесят человек, и этого, ранее не существовавшего заболевания оказалось достаточным чтобы парализовать работу всех поликлиник.
За период пандемии в крае заболело 1300 медработников, или девять процентов от их общего числа. Заболеваемость медработников в тринадцать раз превышает заболеваемость населения края (заболело 0,7 процента от общей численности населения края). Так давайте честно определимся кто виноват в бардаке. Есть краевой штаб, ему и первое слово.
что-ж ты так манипулятвно выборочно-то цитируешь)))
Ну так процитируйте полностью. Сути это не меняет.
да уж... приличные министры после такого в отставку подают..
Сути это не меняет.
да ну
бесплатного ничего в нашем мире нету-ти - за все надо платить
вот в опущенном тексте и было кто и в каком объеме платит за "бесплатное" )))
22.10.2020 14:02
Filin
Маладцы, чо сказать. То есть на прием к терапевту можно вообще не ходить, ибо бестолку. У нас осталась одна болесть - ковидла. Грипп, ангина, простуда - это не серьезно. Все на борьбу с ковидлой...Реабилитация после инсульта тоже побоку, ведь жив остался...
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Экстренных обещают принимать. Отменили (кстати, давно уже) плановую помощь, типа диспансеризации, "у меня здесь вот чешется, что это?", "а когда я делаю так - то щелкает".
ps: Амик, вы когда ваши баги поправите? "Нет потдверждения, что вы человек". А кто я, по-вашему?
Реабилитация после инсульта тоже побоку, ведь жив остался...
После инсульта больничный дают. Либо продляют, либо закрывают по причине выздоровления.
Сначала один начальник 13 лет разваливал медицину, объединял учреждения здравоохранения, сокращал койки и радовался, когда из региона уезжали специалисты. А теперь все ругают другого, который на этих развалинах пытается удержать ситуацию.