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В Алтайском крае вводят новый порядок оказания медицинской помощи. Что это значит?

, ИА "Амител"
Работу поликлиник собираются перестроить
Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

В Алтайском крае введут особый порядок оказания медицинской помощи. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения во время совещания с губернатором Виктором Томенко. Глава ведомства Дмитрий Попов отметил, что медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи. И, по мнению Минздрава, новый порядок поможет справиться с этой напряженностью. Что изменится после введения "особого порядка" и можно ли будет записаться на прием к врачу – читайте в материале amic.ru.

1
Что изменится в поликлиниках?
В государственных поликлиниках временно не будут проводить профосмотры, диспансеризацию и плановые приемы. Так что если вы записаны на прием к какому-то врачу, чтобы проверить состояние своего здоровья или у вас запланировано какое-то профилактическое обследование, то все это придется отложить до улучшения эпидемиологической обстановки.
2
Зачем опять запрещают плановые приемы?

В Минздраве считают, что временный отказ от плановой помощи позволит высвободить некоторых врачей поликлиник, чтобы они помогли другим медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество врачей "на ковидной передовой" увеличится, и пациенты смогут быстрее получать экстренную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко также сообщил, что узкие специалисты сейчас требуются и в ковидные госпитали. По его словам, сейчас количество среднетяжелых и тяжелых пациентов увеличилось, многим, помимо пульмонолога и инфекциониста, требуются и другие профильные врачи, но они сейчас задействованы в оказании плановой помощи. Временный отказ от плановых приемов решит и эту проблему.

3
А если что-нибудь заболит. Мне никто не поможет?

Не переживайте, помогут. Если у вас вдруг что-то заболело или в целом ухудшилось состояние вашего здоровья, то врач вас примет. Экстренная и неотложная помощь будут работать в полном объеме. 

"Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания, эта помощь будет оказана совершенно точно", – заявил губернатор Виктор Томенко.

4
А как быть онкобольным и сердечникам? Они останутся без медицинской помощи?
Нет, не останутся. "Особый порядок" затронет не все сферы медицины. Медицинскую помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями будут оказывать в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.
5
Частные клиники тоже закроют?
Нет. О закрытии частных клиник речи не идет. Они продолжат принимать пациентов в соответствии с санитарными требованиями.
6
Новый порядок уже действует?
Пока нет. Виктор Томенко поручил Минздраву в ближайшее время разработать особый порядок оказания плановой медицинской помощи в Алтайском крае. Ведомство должно подготовить документ и объяснить населению, что для них изменится.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.10.2020 14:00
гость

ну вот, не было такого и опять

22.10.2020 14:02
Filin

Маладцы, чо сказать. То есть на прием к терапевту можно вообще не ходить, ибо бестолку. У нас осталась одна болесть - ковидла. Грипп, ангина, простуда - это не серьезно. Все на борьбу с ковидлой...Реабилитация после инсульта тоже побоку, ведь жив остался...

22.10.2020 14:05
- гость -

Оставьте хотя бы диагностический центр! У людей есть серьезные заболевания, откладывать лечение которых нельзя!

22.10.2020 14:06
Евгений

"медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи", поэтому давайте отменим прием. МАЛАДЦЫ!!!
Господи, дай им мозгов...

22.10.2020 14:06
Вова, плешивый карлик.

отказ от плановой помощи

Ну что доголосовались за поправки к конституции где "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно..."?

22.10.2020 14:16
Елена

Да некому приемы эти проводить..Все на больничном..Примут пару-тройку больных и снова на больничный..Многие терапевты по 3у разу болеют..

22.10.2020 14:18
Артемий Филиппович

О! Насчёт врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.
С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

22.10.2020 14:19
Павсекакий

"чтобы они помогли другим медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. "
-----
Дык по вашим же данным больных всего 2550 человек. Врачей в крае гораздо больше. Что, за каждым больным бригада медиков ухаживать будет?
Болеем дома, ваших врачей даже не смеем беспокоить. Как бы деньги в ОМС и ПФР ещё перестать отчислять, ибо нафиг?

22.10.2020 14:20
- гость -

Сразу почему-то вспомнился "новый порядок" оккупантов-фашистов.

22.10.2020 14:21
- гость -

А ведь в свое время хотели завести уголовное дело на Попова в Красноярске, да вот спасли его. На должность новую назначили подальше. А теперь задание дают разработать особый порядок. Выгородить опять надо? А что до этого у них такой идеи не было? Спецы в бегах от такой системы, и никто не виноват. Да надо было при фото Змеиногорских врачей в мумие уже гнать дальше. Нет, у нас все рука не поднимается.

22.10.2020 14:25
- гость -

Даже если есть рецепт от врача,купить в аптеке ничего невозможно!
Увеличивайте количество мест в ковидных госпиталях ! Обеспечьте,пожалуйста,регион лекарствами!

22.10.2020 14:26
- гость -

Глава ведомства Дмитрий Попов отметил, что медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи.

что сказать, дооптимизировались...

22.10.2020 14:26
- гость -

Да некому приемы эти проводить..Все на больничном.

А в платных клиниках почему такой проблемы нет и за деньги приём ведётся?

22.10.2020 14:31
- гость -

22.10.2020 14:06

оказывается гражданам бесплатно...

что-ж ты так манипулятвно выборочно-то цитируешь)))

22.10.2020 14:33
- гость -

Жители Алтайского края болеют чаще всех в России
На 100 тысяч человек в год в регионе фиксируют 252,7 тысячи случаев заболеваний.

ЗАМЕТЬТЕ ,ЭТО ДАННЫЕ БЕЗ КОВИДА!
ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОДОБНЫМИ БОЛЬНЫМИ? ОПЯТЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ БУДУТ?

22.10.2020 14:33
- гость -

А в платных клиниках почему такой проблемы нет и за деньги приём ведётся?

так их ведь не оптимизировали, и вотЬ)))

22.10.2020 14:39
Евгений

Если верить статистике, ежедневно в Барнауле на четырнадцать поликлиник в среднем заболевало ковидом восемьдесят человек, и этого, ранее не существовавшего заболевания оказалось достаточным чтобы парализовать работу всех поликлиник.
За период пандемии в крае заболело 1300 медработников, или девять процентов от их общего числа. Заболеваемость медработников в тринадцать раз превышает заболеваемость населения края (заболело 0,7 процента от общей численности населения края). Так давайте честно определимся кто виноват в бардаке. Есть краевой штаб, ему и первое слово.

22.10.2020 14:40
- гость -

что-ж ты так манипулятвно выборочно-то цитируешь)))

Ну так процитируйте полностью. Сути это не меняет.

22.10.2020 14:43
Прохожий

да уж... приличные министры после такого в отставку подают..

22.10.2020 14:44
- гость -

Сути это не меняет.

да ну
бесплатного ничего в нашем мире нету-ти - за все надо платить
вот в опущенном тексте и было кто и в каком объеме платит за "бесплатное" )))

22.10.2020 14:47
- гость -

22.10.2020 14:02
Filin

Маладцы, чо сказать. То есть на прием к терапевту можно вообще не ходить, ибо бестолку. У нас осталась одна болесть - ковидла. Грипп, ангина, простуда - это не серьезно. Все на борьбу с ковидлой...Реабилитация после инсульта тоже побоку, ведь жив остался...
--------------
Экстренных обещают принимать. Отменили (кстати, давно уже) плановую помощь, типа диспансеризации, "у меня здесь вот чешется, что это?", "а когда я делаю так - то щелкает".

ps: Амик, вы когда ваши баги поправите? "Нет потдверждения, что вы человек". А кто я, по-вашему?

22.10.2020 14:47
филину

Реабилитация после инсульта тоже побоку, ведь жив остался...

После инсульта больничный дают. Либо продляют, либо закрывают по причине выздоровления.

22.10.2020 14:51
Гость

Сначала один начальник 13 лет разваливал медицину, объединял учреждения здравоохранения, сокращал койки и радовался, когда из региона уезжали специалисты. А теперь все ругают другого, который на этих развалинах пытается удержать ситуацию.

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