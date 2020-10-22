В Алтайском крае вводят новый порядок оказания медицинской помощи. Что это значит?

Зачем опять запрещают плановые приемы?

В Минздраве считают, что временный отказ от плановой помощи позволит высвободить некоторых врачей поликлиник, чтобы они помогли другим медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество врачей "на ковидной передовой" увеличится, и пациенты смогут быстрее получать экстренную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко также сообщил, что узкие специалисты сейчас требуются и в ковидные госпитали. По его словам, сейчас количество среднетяжелых и тяжелых пациентов увеличилось, многим, помимо пульмонолога и инфекциониста, требуются и другие профильные врачи, но они сейчас задействованы в оказании плановой помощи. Временный отказ от плановых приемов решит и эту проблему.