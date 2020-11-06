Нужно ли идти детям в школу 9 ноября?

Нет. Осенние каникулы в школах Алтайского края продлили еще на неделю.

"Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, почти с 90-процентной заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных и лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, с растущей еженедельно смертностью, с высоким уровнем фактической заболеваемости ОРВИ и гриппом, со стабильно высоким уровнем ежедневного выявления внебольничных пневмоний вирусной природы, я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю", – сказал губернатор Виктор Томенко.

А вот, по словам министра образования и науки Максима Костенко, мнения о необходимости введения дополнительного каникулярного времени неоднозначны и разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей.