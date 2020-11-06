Из-за сложной эпидобстановки в Алтайском крае продлили осенние каникулы школьников. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко 6 ноября. Когда дети выходят на занятия и будет ли дистант – читайте в материале amic.ru.
Нет. Осенние каникулы в школах Алтайского края продлили еще на неделю.
"Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, почти с 90-процентной заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных и лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, с растущей еженедельно смертностью, с высоким уровнем фактической заболеваемости ОРВИ и гриппом, со стабильно высоким уровнем ежедневного выявления внебольничных пневмоний вирусной природы, я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю", – сказал губернатор Виктор Томенко.
А вот, по словам министра образования и науки Максима Костенко, мнения о необходимости введения дополнительного каникулярного времени неоднозначны и разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей.
Если заболело много детей, то на удаленное обучение могут уйти как отдельный класс, так и вся образовательная организация
Также, на удаленку рекомендуют уйти тем школам, в которых болеют более 30% учителей, и продолжать образовательный процесс в очной форме уже невозможно.
Дети могут перейти на дистант, если так решат их родители: до улучшения эпидобстановки они могут самостоятельно выбирать варианты обучения.
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