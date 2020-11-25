И где можно будет купить настоящую елку в Барнауле?

Всего в городе планируют разместить 85 торговых точек, где до конца декабря будут продавать настоящие елки. Пока точные адреса в администрации не назвали. Скорее всего, они будут размещены на тех же участках, что и в прежние годы.

В администрации также сообщили, что в этом году количество елочных базаров будет чуть меньше, чем планировалось. На территории Железнодорожного и Индустриального районов разместят 37 торговых точек, хотя изначально собирались открыть 42. От пяти отказались из-за невостребованности, говорят в комитете по развитию предпринимательства. Три другие района города еще не проводили аукционы на размещение базаров, поэтому информации от них еще нет.