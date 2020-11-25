Новый год уже совсем близко, а значит, пора запасаться главным символом праздника – новогодней елью. В магазинах уже давно продают искусственные елочки, но многие предпочитают ставить дома настоящую лесную красавицу, вкусно пахнущую лесом, хвоей и волшебством. Их продажи еще не начались. Amic.ru выяснил, когда в Барнауле откроются елочные базары, где они будут расположены и во сколько обойдется елочка на Новый, 2021 год.
Всего в городе планируют разместить 85 торговых точек, где до конца декабря будут продавать настоящие елки. Пока точные адреса в администрации не назвали. Скорее всего, они будут размещены на тех же участках, что и в прежние годы.
В администрации также сообщили, что в этом году количество елочных базаров будет чуть меньше, чем планировалось. На территории Железнодорожного и Индустриального районов разместят 37 торговых точек, хотя изначально собирались открыть 42. От пяти отказались из-за невостребованности, говорят в комитете по развитию предпринимательства. Три другие района города еще не проводили аукционы на размещение базаров, поэтому информации от них еще нет.
В этом году предприниматели надеются продать 20-25 тысяч хвойных деревьев.
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Комментарии
комитете по развитию предпринимательства
Какое предпринимательство? Ёлочный бизнес полностью завязан на жуликов и коррупционеров.
Точно.
В прошлом году то от 1000 начинались палки, боле менее стоила около 2 тысяч, население бы может и покупало, но не по таким ценам
десять лет не покупаю живую елку, берегите природу!
и хоть говорят мол эти елки специально из санитарной вырезки - фигня
Практически 80% новогодней ели заготовляются незаконно, по серым схемам. Документы на заготовку выписываются в действующих лесосеках, а рубятся они где придется, при обязательном условии что бы они имели товарный вид. Этот факт известен всем специалистам лесного хозяйства.