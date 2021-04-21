Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Кому и сколько будут платить?

Владимир Путин объявил сразу о нескольких новых выплатах для семей с детьми. В ходе своего послания Федеральному собранию он поручил правительству уже к 1 июля разработать комплексную программу поддержки. Глава государства также объявил о нескольких новых выплатах: например, пособия начнут получать дети из неполных семей и малоимущие беременные женщины. Кроме того, летом всех родителей снова ждут единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Рассказываем, какие выплаты ввел президент, кто сможет на них претендовать и сколько денег дадут россиянам.
Сколько будут платить: 10 тысяч рублей единоразово
Всем детям школьного возраста в середине августа выплатят по 10 тысяч рублей. Такая выплата поможет родителям собрать детей в школу, объяснил глава государства.
Важно: выплаты будут назначать не на семью, а на каждого ребенка отдельно. Причем, положено пособие даже детям, которые только пойдут в первый класс.
О том, как ее можно будет получить, Путин не сказал. Вероятнее всего, точно так же, как и выплаты по 10 тысяч рублей в августе прошлого года. На Госуслугах нужно будет подать заявление, и выплату вам перечислят на карту.
Уже с 1 июля в России появятся пособия для детей, которые воспитываются в неполных семьях. Выплату будут назначать на каждого ребенка от 8 до 16 лет, у которого только один родитель.
Судя по всему, в разных регионах размер выплат будет отличаться. По словам Путина, в среднем по стране дети из неполных семей будут получать по 5650 рублей в месяц.
Сколько будут платить: 6350 рублей в месяц
Путин отметил, что беременные в России особенно нуждаются в господдержке.
"Очень важно, чтобы будущая мама сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги", — объяснил Путин.
Он предложил ввести выплату для беременных: тех, которые встали на учет на раннем сроке и находятся в трудной материальной ситуации. Правда, пока точно неизвестно, что именно будут понимать под "трудной материальной ситуацией". Стоит подождать разъяснений на этот счет от профильных ведомств.
Тем не менее, уже известно, что такие беременные будут получать по 6350 рублей в месяц.
Сколько будут платить: 100% от размера заработка
Сейчас размер больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа родителя. Путин посчитал, что это несправедливо: у молодых родителей с небольшим стажем эти выплаты совсем небольшие. Президент предложил не смотреть на стаж и платить 100% от размера заработка.
Мера поддержки коснется родителей с детьми до семи лет включительно. Когда именно больничные платить по-новому, пока непонятно. По словам президента, это случится уже в 2021 году.
Глава государства заявил, что детский отдых нужно сделать максимально доступным.
"В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", — пояснил Владимир Путин.
Других подробностей он не сообщил. Профильные ведомства пока тоже никак информацию не прокомментировали. Поэтому пока известно лишь, что россияне смогут вернуть 50% стоимости путевки. Как и кто это сможет сделать, сколько денег вернут максимально и будет ли такое каждый год, узнаем в ближайшее время.
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