Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Кому и сколько будут платить?

Выплата на подготовку детей к школе

Сколько будут платить: 10 тысяч рублей единоразово

Всем детям школьного возраста в середине августа выплатят по 10 тысяч рублей. Такая выплата поможет родителям собрать детей в школу, объяснил глава государства.

Важно: выплаты будут назначать не на семью, а на каждого ребенка отдельно. Причем, положено пособие даже детям, которые только пойдут в первый класс.

О том, как ее можно будет получить, Путин не сказал. Вероятнее всего, точно так же, как и выплаты по 10 тысяч рублей в августе прошлого года. На Госуслугах нужно будет подать заявление, и выплату вам перечислят на карту.