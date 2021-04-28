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Как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая?

, ИА "Амител"
Все уходят на каникулы. Но есть исключения. Вот о них мы и рассказываем

Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Алтайского края в период с 1 по 10 мая работать не будут. Хотя есть и исключения. Об этом во время пресс-конференции 27 апреля рассказал министр образования Максим Костенко.

1
Как будут работать детские сады?

Детские сады уходят на каникулы вместе со всей страной на период с 1 по 10 мая. Однако учитывая, что многие родители всё-таки будут работать, с 4 по 7 мая в некоторых дошкольных учреждениях сформируют дежурные группы.

Но для того, чтобы ребенок смог посещать эти группы, родителям нужно будет предоставить справку от работодателя с подтверждением, что его вызвали на работу.

Максим Костенко сообщил также, что собирать дежурные группы во всех садиках, как это было в 2020 году, всё же не получится. Однако в ближайшие два дня министерство намерено "изучить семейную ситуацию всех родителей".

"Детей, чьи родители не могут оторваться от работы, сады всё же примут. Будет общее заявление, которое нужно подписать на каждую группу, чтобы понять, сколько детей нужно принять", – сказал Костенко.

2
А как будут работать школы?

Школы также уходят на незапланированные каникулы. По словам министра, в ближайшее время учителям предстоит провести корректировку учебных программ, чтобы успеть выдать материал.

При этом министр отметил, что есть вероятность, что на эти дни детям больше зададут домашних заданий для самостоятельной работы. Также возможны дистанционные консультации. Кстати, по данным amic.ru, ряд школ уже объявили ученикам, что в период с 4 по 7 мая у них будут дистанционные занятия.

Максим Костенко сообщил, что всероссийские проверочные работы в 4-8 классах, которые предполагалось провести в дни внезапных каникул, перенесут на 12 или 19 мая.

3
А как будут работать другие образовательные учреждения?
Все краевые учреждения образования, а это и центры помощи детям, средние профессиональные учреждения и лицеи, закроются на период с 4 по 7 мая, сообщил во время пресс-конференции Костенко. "Такие же рекомендации даны во все муниципалитеты. Идея закрытия поддерживается всеми", – подчеркнул министр.
4
Как будут работать вузы Алтайского края?
Большинство вузов уходят на каникулы с 1 по 10 мая. Занятия, которые студенты пропустят из-за неожиданных выходных, распределят по другим дням. Но при необходимости педагоги готовы консультировать детей.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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