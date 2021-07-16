Такой день. Наезд на двух пешеходов в Барнауле и штормовое предупреждение в Алтайском крае

Двое пострадавших на пешеходном переходе в Барнауле, отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-2 и штормовое предупреждение в Алтайском крае. Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 16 июля. Без коронавируса.
36-летняя женщина за рулём Hyundai Getz допустила наезд на двух человек на регулируемом пешеходном переходе возле ЦУМа. В результате аварии пострадали 38-летняя женщина и 16-летняя девочка. Согласно фотографиям с места происшествия, пострадавшая находилась в сознании. Обоих доставили в отделение горбольницы № 1 для оказания медицинской помощи.
По данному факту сотрудники полиции назначили проверку.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил на пресс-конференции 15 июля, что кешбэк не получат те семьи, которые купили путёвки до 25 мая и получили частичную компенсацию из регионального бюджета (согласно постановлению о субсидиях от 11 июня 2021 года). Напомним, что краевую компенсацию на путёвки получают все семьи, которые отправляют детей в лагерь. Выходит, что это условие не действует для тех, кто купил путёвки после 25 мая.
Это не краевое распоряжение, а федеральное, подчеркнул Костенко, а также отметил, что алтайский Минобр уже направил запрос в Министерство просвещения с просьбой о пересмотре этого условия.
Барнаульские налоговики приняли участие в акции "Чистые берега". За час добровольцы собрали 150 мешков отходов из русла реки Пивоварки в районе улицы Силикатной. В мэрии отметили, что это уже не первая подобная акция, а в уборке участвуют волонтёры, сотрудники местных администраций, активные горожане и предприниматели.
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