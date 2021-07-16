Такой день. Наезд на двух пешеходов в Барнауле и штормовое предупреждение в Алтайском крае

Часть семей Алтайского края может остаться без кешбэка за путёвки в летние лагеря

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил на пресс-конференции 15 июля, что кешбэк не получат те семьи, которые купили путёвки до 25 мая и получили частичную компенсацию из регионального бюджета (согласно постановлению о субсидиях от 11 июня 2021 года). Напомним, что краевую компенсацию на путёвки получают все семьи, которые отправляют детей в лагерь. Выходит, что это условие не действует для тех, кто купил путёвки после 25 мая.

Это не краевое распоряжение, а федеральное, подчеркнул Костенко, а также отметил, что алтайский Минобр уже направил запрос в Министерство просвещения с просьбой о пересмотре этого условия.