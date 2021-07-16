Семьи, которые купили путёвки в летние лагеря до 25 мая, рискуют остаться без кешбэка

Родители, которые купили детям путёвки в детские оздоровительные лагеря Алтайского края до 25 мая 2021 года, рискуют не получить туристический кешбэк. Около тысячи семей региона уже отказали в выплате. Хотя ранее Ростуризм заявлял, что на возврат 50% стоимости путёвок могут претендовать и те, кто купил путёвки до начала действия программы. Теперь оказалось, не могут (по крайней мере, не все).

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил на пресс-конференции 15 июля, что кешбэк не получат те семьи, которые купили путёвки до 25 мая и получили частичную компенсацию из регионального бюджета (согласно постановлению о субсидиях от 11 июня 2021 года). Напомним, что краевую компенсацию на путёвки получают все семьи, которые отправляют детей в лагерь. Выходит, что это условие не действует для тех, кто купил путёвки после 25 мая.



Это не краевое распоряжение, а федеральное, подчеркнул Костенко, а также отметил, что алтайский Минобр уже направил запрос в Министерство просвещения с просьбой о пересмотре этого условия.

"Надеемся, что наши федеральные коллеги вернутся к изначальной версии постановления, которая предполагала кешбэк в том числе тем семьям, которые приобрели путёвки в оздоровительный лагерь до 25 мая и воспользовались мерами поддержки из краевого бюджета. Просим родителей набраться терпения", – добавил Костенко.

Напомним, программа детского кешбэка стартовала 25 мая текущего года, она включает в себя возврат 50% от стоимости путёвки в загородный лагерь. В Алтайском крае кешбэк получили уже более пяти тысяч семей, на это из бюджета потратили 17,6 миллиона рублей.