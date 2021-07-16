Семьи, которые купили путёвки в летние лагеря до 25 мая, рискуют остаться без кешбэка

Родители, которые купили детям путёвки в детские оздоровительные лагеря Алтайского края до 25 мая 2021 года, рискуют не получить туристический кешбэк. Около тысячи семей региона уже отказали в выплате. Хотя ранее Ростуризм заявлял, что на возврат 50% стоимости путёвок могут претендовать и те, кто купил путёвки до начала действия программы. Теперь оказалось, не могут (по крайней мере, не все).
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил на пресс-конференции 15 июля, что кешбэк не получат те семьи, которые купили путёвки до 25 мая и получили частичную компенсацию из регионального бюджета (согласно постановлению о субсидиях от 11 июня 2021 года). Напомним, что краевую компенсацию на путёвки получают все семьи, которые отправляют детей в лагерь. Выходит, что это условие не действует для тех, кто купил путёвки после 25 мая.
Это не краевое распоряжение, а федеральное, подчеркнул Костенко, а также отметил, что алтайский Минобр уже направил запрос в Министерство просвещения с просьбой о пересмотре этого условия.
"Надеемся, что наши федеральные коллеги вернутся к изначальной версии постановления, которая предполагала кешбэк в том числе тем семьям, которые приобрели путёвки в оздоровительный лагерь до 25 мая и воспользовались мерами поддержки из краевого бюджета. Просим родителей набраться терпения", – добавил Костенко.
Напомним, программа детского кешбэка стартовала 25 мая текущего года, она включает в себя возврат 50% от стоимости путёвки в загородный лагерь. В Алтайском крае кешбэк получили уже более пяти тысяч семей, на это из бюджета потратили 17,6 миллиона рублей.
Комментарии
получат все да не все
все как всегда
Спасибо, что освещаете эту тему. Для многих важно.
Нормально напишите, кто получит, а кто - нет.
"Теперь оказалось, не могут (по крайней мере, не все)." - КТО???????
НОРМАЛЬНО МОЖНО ПИСАТЬ? Отменили всем, кто купил до 25 мая? А кому-то выплачивали уже? Конкретику дайте
Около тысячи семей региона уже отказали в выплате.
Кто кому отказал?
06.07 подавал заявление на возврат (путевка куплена до 25 мая), пока ответа не было