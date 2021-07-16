Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 июля

Вакцинация в школах

Школьников Алтайского края принудительно прививать от коронавируса не будут, сообщили в региональном Министерстве образования. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что с сентября в школах начнут прививать от ковида старшеклассников, что вызвало беспокойство родителей."Детской вакцины официально, насколько мы знаем, нет. Поэтому сообщения об обязательной вакцинации школьников с начала учебного года – это фейк на больную тему", – успокаивают жителей края в пресс-службе ведомства.