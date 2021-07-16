Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 июля

В России установлен рекорд по смертности среди пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки, а в учебных заведениях Алтайского края не планируют проводить массовую вакцинацию. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 16 июля – в подборке amic.ru.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+94 человека за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Новоалтайске (+13), Камне-на-Оби (+11), а также в Заринске и Яровом (по +10).
Выздоровели за весь период 47 795 человек, в том числе 59 – за последние сутки.
Число подтверждённых случаев заболевания за сутки выросло на 25 704 – до 5 907 999.
С прививками всё строго в АГМУ. В остальных вузах пока решили обойтись без особых требований.
Ранее министр образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что решение о недопуске непривитых студентов к занятиям пока не принято. По его словам, этот вопрос будут обстоятельно обсуждать на площадке Российского союза ректоров на следующей неделе. Фальков также добавил, что важно обеспечить качественное образование всем студентам и обойтись без дискриминации.
"Детской вакцины официально, насколько мы знаем, нет. Поэтому сообщения об обязательной вакцинации школьников с начала учебного года – это фейк на больную тему", – успокаивают жителей края в пресс-службе ведомства.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID на "Госуслугах" нет электронного сертификата.
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Комментарии
Судя по писанине без прививок было лучше