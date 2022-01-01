Взлёт Козерога и падение Скорпиона. Каким знакам больше всего повезёт в год Тигра?

Овны. Идите вперёд и не сдавайтесь

Овны в 2022 году будут одними из немногих, кто в водовороте событий сможет провести год стабильно и плодотворно. Астрологи советуют не отказываться от ранее намеченных планов и, наконец, начать воплощать их в жизнь. Тех, кто не спасует перед трудностями и проявит упорство, звёзды обязательно вознаградят.

Ключом к успеху для представителей знака специалисты считают настойчивость и упорство. Трудности в год Тигра ждут абсолютно всех, но Овнам вполне по силам их преодолеть. Нужно лишь помнить, что даже из кризиса можно извлечь выгоду, если научиться видеть возможности. Поборите лень, не забывайте о своих целях и отдайте все силы на их достижение: тогда год точно принесёт вам удовлетворение. Звёзды открывают Овнам все возможности: и в карьере, и в личной жизни.

Особенно важным месяцем астрологи считают апрель: в это время представителям знака нужно выдохнуть и подумать, чего они хотят от жизни в долгосрочной перспективе.