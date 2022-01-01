Взлёт Козерога и падение Скорпиона. Каким знакам больше всего повезёт в год Тигра?

В 2022 году на смену Белому Металлическому Быку придёт Чёрный Водяной Тигр. Двенадцать месяцев мы будем жить под покровительством строптивого хищника, который часто бывает вспыльчивым и никогда не сидит на одном месте. В то же время главной стихией станет вода, которая способна "угомонить" любое пламя. По словам астрологов, эта "ядрёная" смесь и определит нашу жизнь: большие и яркие перемены будут чередоваться "островками спокойствия".
Далеко не всем знакам зодиака удастся извлечь выгоду из столь бурного темпа жизни, уверен астролог Павел Глоба. Он рассказал, кто в 2022 году может рассчитывать на большие деньги, любовь и успех, а кому придётся только "разгребать" трудности.
Овны в 2022 году будут одними из немногих, кто в водовороте событий сможет провести год стабильно и плодотворно. Астрологи советуют не отказываться от ранее намеченных планов и, наконец, начать воплощать их в жизнь. Тех, кто не спасует перед трудностями и проявит упорство, звёзды обязательно вознаградят.
Ключом к успеху для представителей знака специалисты считают настойчивость и упорство. Трудности в год Тигра ждут абсолютно всех, но Овнам вполне по силам их преодолеть. Нужно лишь помнить, что даже из кризиса можно извлечь выгоду, если научиться видеть возможности. Поборите лень, не забывайте о своих целях и отдайте все силы на их достижение: тогда год точно принесёт вам удовлетворение. Звёзды открывают Овнам все возможности: и в карьере, и в личной жизни.
Особенно важным месяцем астрологи считают апрель: в это время представителям знака нужно выдохнуть и подумать, чего они хотят от жизни в долгосрочной перспективе.
Тельцы по праву считаются самым упрямым и даже твердолобым знаком зодиака. И зачастую это приносит им успех: представители знака не сдаются ни перед чем, если уверены в своих целях. Но хитрому Тигру такой подход не по душе: при постоянно меняющихся обстоятельствах Тельцы легко могут остаться не у дел.
Астрологи советуют принять наконец реальность и начать под неё подстраиваться. Поначалу Тельцам может быть очень некомфортно жить в новом формате. Но со временем вы найдёте внутри себя вдохновение и новые идеи для реализации. Гибкость позволит представителям знака избежать трудностей и добиться успеха.
Особенно удачно в 2022 году сложится личная жизнь Тельцов. По словам астрологов, в амурных делах будут царить гармония и благополучие: особенно в первой половине года. А поддержка близких поможет добиться ещё больших успехов.
Близнецы во многом похожи на Тигра: они часто бывают импульсивны и переменчивы. И астрологи уверены, что нескончаемая энергия поможет представителям знака добиться больших успехов в 2022 году. Главное – направить её в нужное русло. Поэтому основная задача для Близнецов – расставить чёткие приоритеты и выбрать долгосрочные цели. 2022 год – идеальное время, чтобы напролом идти к своей мечте. Осталось лишь определиться, в каком направлении двигаться.
Гораздо сложнее для Близнецов окажутся вопросы личного характера. В год Тигра представители знака часто будут задумываться о духовных вопросах, жизни и смерти и своём предназначении. Астрологи советуют не размышлять об этом в одиночку, а делиться с близкими (или, если нужно, со специалистами). В 2022 году подобная работа станет для вас путём к духовному исцелению. Близнецы познают, что такое радоваться жизни, любить и быть любимыми. А это не менее важно, чем карьерные достижения.
Для Раков 2022-й обещает быть очень успешным в карьерном плане. Представители знака очень трудолюбивы и редко отдаются во власть лени. В год Тигра их упорство будет вознаграждено с лихвой, предрекают астрологи. Вы начнёте пожинать плоды своих трудов и важных решений, которые приняли раньше.
Долгожданный успех поможет Ракам почувствовать весь свой потенциал. А это, в свою очередь, подтолкнёт их на новые, более амбициозные свершения. Стойкость и готовность много трудиться позволит представителям знака продвинуться по карьерной лестнице и к концу года почувствовать долгожданное удовлетворение.
Тигр откроет вам многие возможности. А звёзды готовы помочь с тем, чтобы ими воспользоваться.
Львы в начале 2022-го ощутят, что находятся в непреодолимом застое. По мнению астрологов, это легко объяснить: в год Тигра представителям знака лучше тратить силы не на карьеру, а на себя самого. Настало время перемен, которые помогут вам вдохнуть полной грудью. Специалисты советуют прислушиваться к внутреннему голосу и всё свободное время посвящать хобби и увлечениям.
Поняв, что жизнь намного ярче, чем казалось раньше, Львы и к делам начнут подходить по-новому. И сами не заметят, как тяжесть застоя сменится лёгкостью вдохновения. Год Тигра – отличное время, чтобы кардинально поменять свою жизнь и отбросить старые устои.
К Девам Тигр особенно благосклонен: их ждёт устойчивый рост. Астрологи обещают, что дела у представителей знака продолжат идти в гору. Интеллекта и талантов Девам не занимать, и в 2022 году они без особых проблем смогут всё это реализовать. Смелость Чёрный Водяной Тигр только поощрит: новые и нестандартные подходы дадут хороший результат.
Но и о духовном росте астрологи советуют не забывать. Первая половина 2022 года – прекрасное время для личностного развития. Лучше поняв себя, Девы почувствуют, о чём мечтают на самом деле и в какую сторону двигаться дальше.
Весы – пожалуй, главные везунчики 2022-го, по мнению астрологов. Чем бы вы ни планировали заняться, для этого наступает идеальное время. Звёзды откроют представителям знака самые разные возможности: в карьере, финансах, любви и личностном росте. За что бы вы ни брались, фортуна будет на вашей стороне.
Главное – набраться смелости и сделать решающий шаг. Астрологи настаивают, что в 2022 году Весы будут в своей наилучшей форме и готовы покорить любые (естественно, реалистичные) вершины.
А вот Скорпионам в 2022 году придётся нелегко. По словам астрологов, представители знака будут переживать грядущие перемены тяжелее других. Даже возможности, которые откроются вам, принесут, скорее, неудобства, нежели выгоду. Звёзды подготовили для Скорпионов очень трудный период, который предстоит пережить.
Астрологи советуют воспринимать год Тигра не как "худшее время жизни", а как переходный период. Да, трудности будут. Но приложив усилия вы сможете адаптироваться к переменам и усвоить важные уроки, которые помогут вам в будущем. Расставьте приоритеты и упорно двигайтесь к намеченным целям, какими бы недостижимыми они ни казались.
Стрельцов никакими переменами не напугать: в последние годы их жизнь и так была похожа на хаос. Тигр же должен принести долгожданное спокойствие. По словам астрологов, в 2022 году представители знака смогут обрести стабильность и начать, наконец, продвигаться в делах.
При этом важно помнить об ошибках, которые дорого обошлись вам в прошлом. Специалисты уверены, что в год Тигра Стрельцам особенно важно проявить мудрость и не повторять былых оплошностей. Представители знака накопили немало уроков, которые укажут вам самый практичный путь к намеченным целям.
Стрельцы в 2022-м смогут не только достичь больших успехов, но и вернуться к решению "зависших" задач прошлого. Теперь-то вы точно знаете, как сделать всё правильно.
Рваться вперёд и сносить все препятствия на пути – это у Козерогов в крови. И в сложный год Тигра это умение придётся как нельзя кстати, убеждены астрологи. В 2022-м у представителей знака практически не будет времени на передышку – они будут заняты достижением всё новых и новых целей. И все труды Козерогов окупятся с лихвой – звёзды обещают вам успех в карьере и финансах.
При всём своём трудолюбии представители знака совершенно не умеют гордиться собой и своими результатами. По словам специалистов, настало время это исправить. Свободное время лучше посвятить личностному росту и познанию себя. Тогда-то вы и поймёте, что вам есть за что себя похвалить.
Для Водолеев большинство грядущих перемен будут позитивными. Но астрологи уверены, что удача тут ни при чём. Представители знака никогда не боятся нового и всегда открыты к возможностям. И в год Тигра этот навык приведёт их к успеху.
Правда, Водолеи больше других будут подвержены выгоранию. Задач по вашу душу в 2022 году выпадет немало. Кому-то даже покажется, что жизнь стала скучной и однообразной, как движение поезда по рельсам. Чтобы не впасть в тоску, астрологи советуют искать гармонию между работой и личной жизнью.
Почувствуйте, что вы вполне свободны не только дома, но и в делах. Любую задачу можно решить самыми разными способами. Развивайте свои таланты, не забрасывайте хобби и творчески подходите к работе. Тогда год Тигра вы будете вспоминать только добрым словом.
Для Рыб у астрологов мало позитивных новостей. Год предстоит такой же трудный, как и несколько последних. Любое, даже незначительное достижение, будет даваться представителям знака с огромным трудом. Звёзды и удача явно будут не на вашей стороне. И даже если вы стойко перенесёте все трудности, результата стоит ждать не раньше 2023 года.
Астрологи настаивают: опускать руки раньше времени не стоит. Наоборот, следует трудиться и прикладывать максимум усилий к любому делу. И пусть головокружительного успеха не будет, вы сможете себя похвалить за стойкость и терпение. А уроки, которые подарит вам год Чёрного Водяного Тигра, обязательно будут полезны в будущем.
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