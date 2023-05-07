28-градусная жара установится в Алтайском крае 7 мая

Осадков в этот день не ожидается

07 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в воскресенье, 7 мая, дневная температура составит +23...+28 градусов, в Барнауле ожидается до +26, сообщили в региональном Гидрометцентре.

При этом осадков не ожидается.

Ветер подует северо-восточный, 3-8 м/с, по югу края местами порывы до 14 м/с.

Ранее сообщалось, что грядущее лето на Алтае может стать самым экстремальным за полтора века.