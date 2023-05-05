Жара три месяца. Лето на Алтае может стать самым экстремальным за 150 лет
Температура будет подниматься до 40°C и выше
05 мая 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Предстоящее лето в некоторых регионах России может стать самым жарким за 150 лет, пишет ТК "Звезда".
"Жители Сибири, Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Урала и Дальнего Востока столкнутся с экстремально жаркой погодой", – отмечает издание.
Синоптики обещают три месяца жары – столбики термометров будет подниматься до 40 градусов и выше.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков дал неблагоприятный прогноз по противопожарной обстановке в Алтайском крае.
Напомним, аномальная жара будет в Алтайском крае уже на вторых майских праздниках – на 9 мая, в некоторых районах региона ожидается до +32 градусов.
13:32:01 05-05-2023
Жители сибири тоскуют о тепле, но похоже природа не идет к ним на встречу. Больше десятка последних лет все лето холода. Почему в этом году должно быть по другому непонятно? По всем приметам лето будет очень холодное. В 2010 году в европеской части России была жара, но в сибири лето было удивительно, даже для бывалых сибиряков холодным.
14:04:05 05-05-2023
А может и не стать) насмешили в очередной раз синоптики))
14:25:20 05-05-2023
может быть , а может и не быть. Максимальная точность
14:32:24 05-05-2023
Котя злой (13:32:01 05-05-2023) Жители сибири тоскуют о тепле, но похоже природа не идет к ... не правда. в прошлом году лето жаркое было
14:41:44 05-05-2023
Синоптики ошибаются один раз, но каждый день (с) !
15:23:42 05-05-2023
Т.е белгородскую и тульскую область они выявить смогли, а по остальным просто сказали - где то за уралом. Где именно, на камчатке, магадане, алтае? Везде сразу?
06:54:29 06-05-2023
То морозы обещают все лето,то жару.
10:11:22 06-05-2023
Гость (14:32:24 05-05-2023) не правда. в прошлом году лето жаркое было... Да когда это? В июле слишком холодно было