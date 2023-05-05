Жара три месяца. Лето на Алтае может стать самым экстремальным за 150 лет

Температура будет подниматься до 40°C и выше

05 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предстоящее лето в некоторых регионах России может стать самым жарким за 150 лет, пишет ТК "Звезда".

"Жители Сибири, Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Урала и Дальнего Востока столкнутся с экстремально жаркой погодой", – отмечает издание.

Синоптики обещают три месяца жары – столбики термометров будет подниматься до 40 градусов и выше.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков дал неблагоприятный прогноз по противопожарной обстановке в Алтайском крае.

Напомним, аномальная жара будет в Алтайском крае уже на вторых майских праздниках – на 9 мая, в некоторых районах региона ожидается до +32 градусов.