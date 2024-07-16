365 штук в подарок. В Барнауле пройдет вкусный конкурс от ресторана "Гриль №1"

Победителю достанется сертификат на годовой запас аппетитной шаурмы

16 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K3m5k

"Гриль №1" / Фото предоставлено компанией

Хотите интересно провести время, вкусно поесть и принять участие в захватывающем конкурсе? Тогда приготовьтесь к одному из самых веселых вечеров этого лета. Совсем скоро в "Гриль №1" состоится грандиозный конкурс, где вы сможете сразиться за звание лучшего едока шаурмы. Звание – не единственное, чем порадуют победителя. Его ждет классный подарок. Интересно? Рассказываем.

Итак, тот, кто съест шаурму от "Гриль №1" быстрее всех, получит сертификат на годовой запас этого блюда.

Целых 365 штук, и все бесплатно.

Фото с открытия ресторана в другом городе / Фото: архив "Гриль №1"

Вкусная и увлекательная битва пройдет в честь открытия обновленного ресторана "Гриль №1" по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 32.

Заведение предстанет в абсолютно новом дизайнерском облике, воплощая актуальные тенденции. На открытии гостям представится возможность пообщаться с владельцами и коммерческим директором сети ресторанов "Гриль №1", задать им интересующие вопросы и узнать секреты успеха из первых уст.

Эксклюзивное интервью, захватывающий конкурс и годовой запас шаурмы – это еще не все фишки праздника.

Гостей также ожидают:

веселый ведущий;

интересные развлечения и активности;

аниматоры;

яркий аквагрим для самых маленьких гостей.

Открытие и жаркое состязание по поеданию шаурмы состоится 18 июля 2024 года в Барнауле по адресу ул. Сергея Ускова, 32, с 16:00 до 20:00. Приходите всей семьей – будет весело и вкусно.

"Гриль №1" – сеть ресторанов быстрого питания, которая из небольшого бизнеса с 2012 года выросла в компанию федерального масштаба. На текущий момент (июнь 2024 года) 52 ресторана сети ежедневно радуют гостей в 17 городах России и география присутствия продолжает стремительно расширяться.

Возрастное ограничение мероприятия 0+

Возрастное ограничение конкурса 18+

ООО "Гриль 1 Франчайзинг"

Реклама