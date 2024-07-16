365 штук в подарок. В Барнауле пройдет вкусный конкурс от ресторана "Гриль №1"
Победителю достанется сертификат на годовой запас аппетитной шаурмы
16 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K3m5k
Хотите интересно провести время, вкусно поесть и принять участие в захватывающем конкурсе? Тогда приготовьтесь к одному из самых веселых вечеров этого лета. Совсем скоро в "Гриль №1" состоится грандиозный конкурс, где вы сможете сразиться за звание лучшего едока шаурмы. Звание – не единственное, чем порадуют победителя. Его ждет классный подарок. Интересно? Рассказываем.
Итак, тот, кто съест шаурму от "Гриль №1" быстрее всех, получит сертификат на годовой запас этого блюда.
Целых 365 штук, и все бесплатно.
Вкусная и увлекательная битва пройдет в честь открытия обновленного ресторана "Гриль №1" по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 32.
Заведение предстанет в абсолютно новом дизайнерском облике, воплощая актуальные тенденции. На открытии гостям представится возможность пообщаться с владельцами и коммерческим директором сети ресторанов "Гриль №1", задать им интересующие вопросы и узнать секреты успеха из первых уст.
Эксклюзивное интервью, захватывающий конкурс и годовой запас шаурмы – это еще не все фишки праздника.
Гостей также ожидают:
- веселый ведущий;
- интересные развлечения и активности;
- аниматоры;
- яркий аквагрим для самых маленьких гостей.
Открытие и жаркое состязание по поеданию шаурмы состоится 18 июля 2024 года в Барнауле по адресу ул. Сергея Ускова, 32, с 16:00 до 20:00. Приходите всей семьей – будет весело и вкусно.
"Гриль №1" – сеть ресторанов быстрого питания, которая из небольшого бизнеса с 2012 года выросла в компанию федерального масштаба. На текущий момент (июнь 2024 года) 52 ресторана сети ежедневно радуют гостей в 17 городах России и география присутствия продолжает стремительно расширяться.
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