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Штрафы за продажу вейпов подросткам ввели в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это правонарушение будет стоить от 500 рублей до 15 тысяч рублей
Фото: pp.userapi.com

Фото: pp.userapi.com

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания установили в законе штрафы за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, в том числе вейпов, и никотиновых жидкостей для них. Подробности из зала заседаний передает корреспондент портала Amic.ru.

Итак, для впервые совершивших данное правонарушение наказание будет таким: предупреждение или административный штраф от 500 до 1500 рублей – для граждан, от 3000 до 5000 рублей – для должностных лиц, от 10000 до 15000 рублей – для юридических лиц.

При повторном нарушении физлицо получит штраф в 3000-5000 рублей, должностное лицо – 5000-10000 рублей, юрлицо должно будет выплатить от 15000 до 20000 рублей.
 
По словам главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, к категории физлиц относятся не только граждане, продающие вейпы и жидкости без предпринимательской деятельности, но и те, кто перепродает свое.

Сам запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей несовершеннолетним в Алтайском крае ввели в апреле 2019 года. Теперь продавец вправе просить у покупателя паспорт. Если ему еще нет 18 лет, то обязан отказать в продаже.

По словам главы комитета АКЗС по здравоохранению, известного онколога Александра Лазарева, электронные сигареты опасны, как и табак. Кроме никотина в их составе есть формальдегиды, тяжелые металлы.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.06.2019 10:58
- гость -

недолго музыка играла, недолго вейпер угорал.

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