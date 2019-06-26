Депутаты Алтайского краевого Заксобрания установили в законе штрафы за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, в том числе вейпов, и никотиновых жидкостей для них. Подробности из зала заседаний передает корреспондент портала Amic.ru.
Итак, для впервые совершивших данное правонарушение наказание будет таким: предупреждение или административный штраф от 500 до 1500 рублей – для граждан, от 3000 до 5000 рублей – для должностных лиц, от 10000 до 15000 рублей – для юридических лиц.
Сам запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей несовершеннолетним в Алтайском крае ввели в апреле 2019 года. Теперь продавец вправе просить у покупателя паспорт. Если ему еще нет 18 лет, то обязан отказать в продаже.
По словам главы комитета АКЗС по здравоохранению, известного онколога Александра Лазарева, электронные сигареты опасны, как и табак. Кроме никотина в их составе есть формальдегиды, тяжелые металлы.
Комментарии
недолго музыка играла, недолго вейпер угорал.