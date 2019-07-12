Жители Горного Алтая вскоре смогут переписываться на алтайском языке через смартфоны.

Соответствующее заявление сделал на своей странице в Instagram врио главы республики Олег Хорохордин.

Он обратил внимание, что набор сообщений на алтайском языке можно использовать на компьютерах и мобильных устройствах с операционной системой Android, в то время как на iPhone – нельзя.

В связи с этим Хорохордин дал поручение восполнить этот пробел.

"Нами было решено обеспечить разработку приложения, обеспечивающего символьный набор на алтайском языке, для операционной системы iOS (Apple)", — написал врио главы республики.