"Подушки под люстрами": жители Алтая со смехом вспоминают землетрясение 2003 года

Спустя 16 лет жители двух Алтаев с улыбкой вспоминают землетрясение, которое произошло в 2003 году. Тогда многим из них пришлось ночевать на улице, а сегодня это уже забавный опыт.

Напомним, 27 сентября 2003 года в 18:30 по местному времени в Горном Алтае произошло Чуйское землетрясение. Первый подземный толчок был магнитудой 7,3. До этого времени Алтай считался относительно спокойной территорией. Даже для специалистов такое сильное землетрясение было неожиданностью. Тем более для людей, которые ранее с подобным явлением не сталкивались. Спустя 16 лет после Чуйского землетрясения в редакции amic.ru вспомнили, как пережили эти дни и что при этом почувствовали.

Большое количество воспоминаний опубликовали жители двух регионов в нашем Instagram. Вот некоторые из историй:

"В Новоалтайске отмечали день Машиностроителя. Николай Расторгуев с группой "Любэ" приехали поздравить и отметили особо теплый прием и "качку" перед концертом".

"Я была в Горном, отмечали День туризма. Первый толчок – мне показалось, что кто-то бревно из-под меня выдергивает. Потом уже спать легла и думаю: вот меня штормит, кровать ходуном ходит. Потом слышу, как дверки шкафов хлопают... думаю, кто там шарится ночью по шкафам. А те, кто еще не спал, плясали в летнем кафе. Они решили, что кафе так раскачали".

"Ровно неделю назад вспоминали об этом с дочерью. Ночь провели на школьном стадионе. Вечером отрепетировали, что брать и как бежать. Когда тряхануло, каждый схватил свое и бежать. Постелили на футбольном поле постель, закутались одеялами и спали с собачкой еще. Вот было страшно тогда".

"Помню, во время толчков ночью меня разбудили родители. Сказали, что землетрясение. А я их поблагодарил за то, что разбудили меня".

"А я, как жившая на Камчатке все свое сознательное детство и юность, в первые секунды сообразила. Бегом к двери, а на диване сидит двухлетняя дочь и пучит на меня глазенки. Я за ней, хвать ее и в шерстяных носках с четвертого этажа бегом. До сих пор себе простить не могу, что с дивана одна побежала. А ночью, когда тоже было, я уже одетая к ней в комнату бегом, хвать ее прям в одеяле и на улицу. Пока бежала, увидела, что вниз головой схватила. Сейчас смешно, тогда страшно жутко было. Ночевали у подъезда в машине, впятером".

"Помню, как лежала на диване, а мама ругалась, что гремлю посудой. А я ворчала, что кровать куда-то едет".

"Дочке годик был. Схватила ее и бегом с шестого этажа. А во дворе уже много людей сидело и самое интересное, что все на лавочке сидят и на дом смотрят – что дальше будет. Мы жили с родителями мужа, на улице нашу бабушку найти долго не могла. А когда вернулись домой, увидели, что под каждой люстрой подушка лежит. Она, оказывается, особо и не торопилась. Сейчас смешно вспоминать этот момент. Надо же было додуматься!"

"А у меня было весело. Муж разбудил и говорит "просыпайся, бежим, землетрясение". На что я ему ответила "подожди, я зубы не почистила".

"Мы вышли во двор и сидели у костра. Жили на девятом этаже. Хорошо трясло".

"Мы часто вспоминаем этот день, так как у нас второй день свадьбы был. До сих пор шутят многие, говорят "вот вы плясали, что Барнаул трясло". А свадьба действительно была очень веселой!".

"Дома была с родителями. Мама с криком "бежим!" первая улетела на улицу. Я хотела хоть паспорт забрать, но стало страшно, и побежала следом. Самое нелепое было стоять потом перед подъездом и наблюдать, как дом качается. Но хуже всего, что потом еще пару месяцев было головокружение и сильные головные боли".

"Жили на 10-м этаже. Младшей дочери три недели было. Тряхануло. Через пять минут стояла внизу с чемоданами. И в деревню на месяц на первый этаж".

"Мы жили на восьмом этаже. Тряхануло очень хорошо. Бежали по лестнице, а впереди всех полураздетая соседка – армянка с двумя детьми, которых выхватила из ванны. Внизу на улице соседи накинули на них что-то. Только на улице она успокоилась и рассказала, как была свидетелем того страшного землетрясения в Армении. Весь вечер кто-то гулял, кто-то жег костры, кто-то стоял в длинных очередях в "комки", которые в этот вечер несомненно были в прибыли. На улицах было оживленно и людно, как не бывает даже в День города. Встречались дамы в шубах и мужчины с огромными клеенчатыми сумками".

"Стоял в дверном проеме в комнате у бабушки. На четвертом этаже. Окно передо мной. Как будто в троллейбусе на задней площадке через рельсы".

"Жили на восьмом этаже. Пришли домой. Телевизор с метровой высоты на пол упал, экраном вниз, потом еще 15 лет показывал, в прошлом году выкинули. Купила незадолго до землетрясения шубу и сапоги, а ночью, когда все выбегали, сосед открывает дверь... а я на площадке красивая мужа жду – в шубе, в руках коробка с сапогами. А когда утром трясло: я четырехлетнюю дочь заплетала, схватила ее и в туалет. Сидим на унитазе, темно, вода из бачка плещется, сердце выскакивает. Сейчас смешно вспоминать, а тогда месяц в колготках спала, и кровать дочери у входной двери стояла, чтобы быстрее выбежать, очень страшно было".

"Отлично помню! Схватила двухлетнего ребенка, куртки и бегом на улицу. В общежитии тогда жили. Долго обратно не запускали. Потом ночью тряхнуло. Сирену в общаге врубили, опять все выбежали. Часа три снова на улице провели. Третий толчок был днем, вроде 1 октября. Его не так уже помню. Тревожный чемоданчик у нас год после этого в уголке стоял".

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