Рубцовчанин спас ребенка от стаи бродячих собак

Житель Рубцовска заметил, как стая собак гонится за ребенком, и решил ему помочь.
"Я начал сигналить, но собаки продолжали преследовать мальчика, после того как я сигналил уже несколько минут, они перестали за ним бежать и малец благополучно убежал. Собаки перестали его преследовать", – написал мужчина в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Он уточнил, что это произошло на улице Северной, и подчеркнул, что подобное происходит не в первый раз.
Горожанин попросил обратить внимание на проблему бродячих собак и помочь в ее решении. Если бы собаки не отступили, то мальчик мог получить серьезные травмы или вовсе погибнуть.
Комментарии
Сейчас защитники животных опять начнут говорить, что не там ходил, не так посмотрел, сам виноват и тд. А вообще я так понимаю ситуация с бродячими животными обстоит так: собаки как бегали, так и бегают, самим их утилизировать нельзя - а то статья, а местные администрации и организации, нанятые отлавливать бродячих животных, не чешутся. Отлов, вакцинация, стерилизация и возврат на улицу не в счёт (как бегали, так и бегают, в плане агрессивности ничего не поменялось, т.к. точно так же бегают стаями и держат свою территорию). Вот собственно и все... И все меры, которые могут предпринять граждане лежит вне закона...
Вот они тренировки будущих спортсменов и Форест Гампов, а то строй им тут манежи, а некоторые спортсмены еще требуют что бы их на олимпиады возили, деньги только тратить. А вот так спортивно сурово по сибирски, продадим его позже в клуб челси там доделают спортсмена. Главное начало дать, так сказать привить любовь к жизни, тьфу. Спорту!
после того как я сигналил уже несколько минут, они перестали за ним бежать и малец благополучно убежал.
Сигналил несколько минут и только потом собаки отстали? Это ж сколько пробежал бедный пацаненок?
Собачки больны тубиком, в студию призывается лекарство для экспресс-отправки блоховозов на радугу
"Я начал сигналить, но собаки продолжали преследовать мальчика, после того как я сигналил уже несколько минут, они перестали за ним бежать и малец благополучно убежал.
Герооооой!))