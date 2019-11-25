Главный барнаульский фонтан отремонтируют, чтобы устраивать водно-музыкальные шоу

Администрация Барнаула задумала превратить фонтан на площади Сахарова в один из самых привлекательных в городе. Для этого его отремонтируют и установят оборудование, которое позволит создавать водно-музыкальное шоу. Аукцион на проектирование уже объявлен, сказано на сайте госзакупок.

Как отремонтируют фонтан?

Капительный ремонт фонтана на площади Сахарова запланировал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула. На разработку проектно-сметной документации отводится 100 дней и 2,2 млн рублей из бюджета города.

Кроме капремонта чаши предстоит спроектировать модернизацию инженерной начинки фонтана: предусмотреть многоцветную подсветку струй специальными водонепроницаемыми светильниками и регуляторы для плавного изменения высоты струй.

За счет новой инженерной начинки фонтан на площади Сахарова должен создавать настоящие водные картины, которые будут сменять друг друга. По особым случаям здесь будут устраивать шоу-программы под музыку, для этого установят акустическую систему.

Когда начнется ремонт фонтана?

Окончательно рассмотреть заявки от компаний, претендующих на подготовку проектно-сметной документации для капремонта и модернизации фонтана, планируют 3 декабря. Далее администрации Барнаула предстоит организовать тендер на подбор компании, которая и займется ремонтом.

В этом году в Барнауле построили первый пешеходный фонтан. Его инженерные системы находятся под землей, а струи бьют из специальных решеток. Фонтан протестировали в октябре, и он понравился горожанам.