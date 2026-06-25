В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Алтае

После опрокидывания транспортного средства на трассе в ЦРБ доставили шестерых человек

25 июня 2026, 07:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Минздраве Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом. Подробности передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, всех пострадавших — четырех взрослых и двух детей — доставили в центральную районную больницу, где их осмотрели и провели необходимые диагностические исследования. В итоге две женщины были госпитализированы: одна — в тяжелом состоянии, другая — в легком. Остальным пациентам госпитализация не потребовалась.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 июня на 165‑м километре автодороги Ребриха — Шавчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка. По данным прокуратуры региона, водитель автобуса Hyundai (маршрут Новосибирск — Новоблаговещенка), двигаясь со стороны поселка Леньки в направлении поселка Благовещенка, допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, а также установить причины и условия, которые привели к аварии.