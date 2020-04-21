Алтайскому краю выделят почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19

Алтайский край получит 885 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Распоряжение о выделении средств регионам на противодействие пандемии подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги должны пойти на увеличение коечного фонда больниц, обеспечение кислородом и приобретение средств индивидуальной защиты для медиков.

Всего регионам выделят почти 32 миллиарда рублей, Алтайский край занимает шестое место по размеру дотации. Больше всех получит Краснодарский край – туда перечислят почти 2,2 миллиарда рублей.

Крупные суммы получат и другие сибирские регионы. Новосибирской области выделят один миллиард рублей, Иркутской области – 846 миллионов. Республика Алтай получит 72 миллиона на борьбу с COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, на 20 апреля в Алтайском крае насчитывалось 86 случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей.