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Новости

Алтайскому краю выделят почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19

, ИА "Амител"
Регион на шестом месте по размеру дотаций
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край получит 885 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Распоряжение о выделении средств регионам на противодействие пандемии подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги должны пойти на увеличение коечного фонда больниц, обеспечение кислородом и приобретение средств индивидуальной защиты для медиков.

Всего регионам выделят почти 32 миллиарда рублей, Алтайский край занимает шестое место по размеру дотации. Больше всех получит Краснодарский край – туда перечислят почти 2,2 миллиарда рублей.

Крупные суммы получат и другие сибирские регионы. Новосибирской области выделят один миллиард рублей, Иркутской области – 846 миллионов. Республика Алтай получит 72 миллиона на борьбу с COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, на 20 апреля в Алтайском крае насчитывалось 86 случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.04.2020 10:36
- гость -

как стать миллионером - оказаться в нужную минуту при распиле

21.04.2020 10:39
гость

Республика Алтай получит 72 тысячи на борьбу с COVID-19.

Маловато. А если попрёт в период массового летнего отдыха?

21.04.2020 10:46
- гость -

Многие республики со своими министрами на 100%дотаций. Наш край производит продукт ы и он должен получать дотации.

21.04.2020 11:03
комрад

Ну слава богу, бизнесменам из белокурихи дадут денег, а то у них миллионные убытки

21.04.2020 11:03
!

всё чинушки добились своего, будет что распилить!

21.04.2020 11:03
комрад

Теперь у губера тумбочка не пуста.

21.04.2020 11:11
- гость -

Потом не говорите что вас не спасли! а то знаем мы вашего блохастого брата, ноют что осваивают деньги и ничего не делают. Вот со снегом разобрались же, и тут разберемся.

21.04.2020 11:16
- гость -

Заболею.... Не дай бог не будет ИВЛ...

21.04.2020 11:31
- гость -


21.04.2020 11:16
- гость -

и? что ты сделаешь ?

21.04.2020 11:41
- гость -

Деньги выделили - а где маски?! Где другие СИЗ?!

21.04.2020 11:43
Поддержу власть!

О чём я писал раньше. Власть всячески помогает населению, но местные запевлы всячески пытаются сделать вид, что этого нет. Наполовину дотационный регион получает ещё 1 млрд. рублей! И этого мало?!

С каждым днём всё больше людей ощущает на себе заботу руководства страны. Власть смогла своими профессиональными действиями не допустить у нас итальянского сценария. Украины задыхается от количества зараженных. В России же всё под контролем, всё стабильно.

Разве это не повод поддержать власть?!

П.С. для местных навальновских кликуш и левомыслящих слепцов - идите и проспитесь! Вам не удастся и на йоту сдвинуть покой и мир в государстве.

21.04.2020 11:49
- гость -

Я и не жду подарков от власти сейчас лишь бы с работы не выгнали, выгнали на принудительный отпуск, улыбаемся и машем.

21.04.2020 11:52
22

21.04.2020 11:41
- гость -

Да задержали уже с масками! Иди да купи! Все кому не день ими барыжат

21.04.2020 11:53
COVID-19

Ну, всё, я сваливаю отсюда!

21.04.2020 11:54
- гость -

я сваливаю отсюда!
я с вами... пдждите

21.04.2020 12:11
- гость -

21.04.2020 11:43
Поддержу власть! А чем вам навальнята не нравятся? можно конкретики что там за ложь?

21.04.2020 12:16
- гость -


21.04.2020 11:52
22

Адреса, стоимость? Ну и почему маски у барыг, а не в аптеках - поддержант власти?!

21.04.2020 12:16
- гость -

по 400 полновесных рубля на жителя края примерно, а вам все мало

21.04.2020 12:18
гость

Врачам, медсёстрам, медбратьям, фельдшерам и т.д. лучше платите достойно! Чтобы все в Москву не сбежали

21.04.2020 12:30
- гость -

21.04.2020 12:18
гость Давайте быть честными, кто вы такие и кто они такие? Там люди с голубой кровью, наследники аристократии, властьимущих, а кто вы такие? потомки ссыльных, каторжан. Если кто тут и поднимается так уезжает в столицу. Поэтому расставьте самостоятельно приоритеты, кто в первую очередь нуждается в квалифицированной помощи а кто нет.

21.04.2020 12:44
месный

21.04.2020 12:30
- гость -

Где вы там кого с голубой кровью узрели, наследников аристократии, блин?!?!
Они все в 17 году за границу сбежали, остальных перебили и никто из потомков обратно не вернулся.

21.04.2020 12:48
- гость -

21.04.2020 12:44
месный
А всякую грязь за пределы Москвы вывозили в свое время, чистили кровь. Чувствуешь месный что ты в сорте людей не высшей пробы? Хотя тебе лишь бы работал пивной ларек и то хорошо, и пальма рядом стояла.

21.04.2020 12:52
гость


21.04.2020 12:30
- гость -

Если власть неверно расставит приоритеты, ей самой придётся лететь в Москву лечиться.

21.04.2020 13:05
- гость -

О, сколько наворуют ! Потирают ручонки свои потные

21.04.2020 13:25
- гость -


21.04.2020 11:43
Поддержу власть!

"О чём я писал раньше. Власть всячески помогает населению, но местные запевлы всячески пытаются сделать вид, что этого нет".

Вы лжете! Ни о какой помощи населению, как в других цивилизованных странах речь не идет! По сути деньги пойдут на восстановление поруганной оптимизацией медицины.

"Алтайский край получит 885 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Распоряжение о выделении средств регионам на противодействие пандемии подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги должны пойти на увеличение коечного фонда больниц, обеспечение кислородом и приобретение средств индивидуальной защиты для медиков".

21.04.2020 16:02
месный

21.04.2020 12:48
- гость -

Ты меня даже не знаешь, а пыжышся тут понять мой сорт!
Пальма - это твой предел мечтаний! И то пиво, что я пью в ларьках не продают и никогда не продавали и не будут продавать, у таких как ты, по этим ларькам шныряющим на него никогда денег не будет!

21.04.2020 16:44
- гость -

Да вы достали со своим нытьём про маски. Есть они. Везде. В каждой аптеке

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