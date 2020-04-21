Все жили на одном этаже. Дмитрий Попов рассказал о 37 зараженных на Алтае шахтерах

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с массовым заражением сотрудников промплощадки Корбалихинского рудника.
Он рассказал, что всех инфицированных перевезли в рубцовскую больницу. Там для них освободили терапевтический корпус, подготовили палаты и определили порядок оказания медицинской помощи. Персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Все заболевшие – вахтовики, которые работали на руднике. Они проживали на первом этаже общежития, поэтому круг контактных лиц легко было установить. Всех протестировали на коронавирус и у 37 человек диагноз подтвердился.
Глава Змеиногорского района Евгений Фролов записал видеообращение к жителям. Он рассказал, что на улицах проводится дезинфекция, запланирована обработка остановочных павильонов и призвал граждан не поддаваться панике.
Комментарии
Подружек вахтовиков как интересно установили, максимум имя знали.
А что в Горном, где вахтовики уехали?
Как - как, адрес общаги озвучили, этаж, дальше сами прибежали обследоваться.
ну да, они ж и в магазин тоже не ходили. Шахта - общага, общага - шахта... Дальше не положено: не чиновники каки-нить.
простые работяги заболели...( здоровья и помощи им
ЖАлко...что болезнь косит тех, кто работает руками а не спит на заседаниях и получает за это в 100 раз больше деньги из бюджета
Видел этого министра в воскресенье, шарился по Ашану, правда в маске. А по сути, как они отследили контакты, без гарантии о самоизоляции вахтовиков? Так они им правду там и рассказали, о дружном сидении в шахте и общаге. В Николаевке зараженный вообще таксистом оказался, дак он пока на инкубационном был, каждый день мотался в Поспелиху в том числе с супругой по делам и магазинам.
Уточните состояние этих людей, как самочувствие, все живы? надеемся что все выздоровят