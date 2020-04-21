Все жили на одном этаже. Дмитрий Попов рассказал о 37 зараженных на Алтае шахтерах

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с массовым заражением сотрудников промплощадки Корбалихинского рудника.

Он рассказал, что всех инфицированных перевезли в рубцовскую больницу. Там для них освободили терапевтический корпус, подготовили палаты и определили порядок оказания медицинской помощи. Персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Все заболевшие – вахтовики, которые работали на руднике. Они проживали на первом этаже общежития, поэтому круг контактных лиц легко было установить. Всех протестировали на коронавирус и у 37 человек диагноз подтвердился.

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов записал видеообращение к жителям. Он рассказал, что на улицах проводится дезинфекция, запланирована обработка остановочных павильонов и призвал граждан не поддаваться панике.