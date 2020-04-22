В ближайшее время в Алтайском крае школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) начнут получать бесплатные продуктовые наборы. Информацию amic.ru подтвердили в региональном Минобре. Сложнее обстоит дело с другими группами льготников – детьми из малообеспеченных и многодетных семей. Пока очное обучение в школах приостановлено из-за действующих ограничений по коронавирусу, но тем не менее льготы для детей никто не отменял. Как так получилось, что часть учеников остается без продуктов, выяснял amic.ru.
Сухпаек на весь апрель
Еще с января 2020 года регион взял на себя обеспечение школьников с ОВЗ двухразовым питанием. Речь идет о полноценном горячем завтраке и обеде. В краевом бюджете в 2020 году на эти цели предусмотрели 110 млн рублей, сообщает сайт Алтайского Заксобрания.
После того как весенние каникулы завершились, школьники перешли на дистанционное обучение. Правительство края решило направить деньги, предназначенные на питание детей с ОВЗ в апреле, на формирование продуктовых наборов. Всего поддержка будет оказана 15,5 тысячи детей.
Эта мера распространяется на всех, кто обучается в школах, на дому и в интернатах. Для них уже сформированы продуктовые наборы. На этой неделе сухой паек развезут по территориям края. Для всех муниципалитетов набор будет одинаковым.
По информации "Политсибру", стоимость одного набора складывается из расчета 79 рублей за день. Пока речь идет о предоставлении продуктов на пять дней. Соответственно, в семьи, в которых воспитываются дети с ОВЗ, будут направлены наборы продуктов на 395 рублей. В них войдут макароны, крупы, сухофрукты, подсолнечное масло, консервы, сладости, шоколад и чай. Тем временем на сайте Минобра указано, что стоимость одного набора – более 1100 рублей.
Что купить на эти деньги?
Сложнее оказалось решить вопрос с другими льготниками – школьниками из малообеспеченных и многодетных семей. Им полагается единая сумма компенсации из регионального бюджета на школьный обед в размере 4,85 рубля на человека в день. Часть муниципалитетов выделяют дополнительное финансирование. Эта сумма варьируется от 1 до 20 рублей. Например, барнаульские школьники из малообеспеченных семей получают скидку на обед в размере 24,85 рубля с учетом краевой льготы. Впрочем, учитывая среднюю стоимость школьного обеда в 60-65 рублей, родителям все равно приходится доплачивать как минимум половину.
По данным amic.ru, краевые власти рассматривают вариант помощи таким семьям в виде продуктовых наборов, но окончательного решения нет. Главная сложность в том, как правильно определить сумму затрат. Должны ли отличаться наборы в муниципалитетах? Если нет, то сумма, выделяемая краем, даже если ее умножить на три рабочих недели в апреле, составит менее 100 рублей. Что можно купить на эти деньги? Максимум – пачку гречки и литр молока.
Тем временем продуктовые наборы для этой категории школьников уже выдают примерно в половине российских регионов, в том числе и в Сибири. Например, в Новосибирской области и Республике Алтай. Состав продуктовых наборов, которые получают ученики, отличается по регионам. Как правило, в них входят макароны, консервы, молоко, подсолнечное масло, сладости и т.п. В Москве сухой паек рассчитан на месяц, в регионах чаще всего – на неделю.
К примеру, в Республике Алтай 20 тысяч школьников получают продуктовые наборы еще с начала апреля. В него входят сок, печенье, мука, шоколад, чай, гречка, рис, подсолнечное масло, макароны, сыр, колбаса, фрукты. Передачей продуктовых наборов занимаются школы.
Стоимость и состав продуктового набора определяет конкретный муниципалитет. За период с 6 по 30 апреля на обеспечение детей-льготников выделено около 10 млн рублей из республиканского и муниципальных бюджетов.
Спонсорская помощь
В Алтайском крае ничего подобного до сих пор нет. Некоторые многодетные и малообеспеченные семьи в регионе, которые имеют право на льготное школьное питание, получают продуктовые наборы от благотворительных фондов, торговых сетей, бизнесменов. Однако эти случаи пока носят единичный характер и массово на ситуацию не влияют. В Минобрнауке amic.ru пояснили, что данной категорией школьников должны заниматься в Министерстве социальной защиты населения, ведомство же Максима Костенко курирует выдачу сухих пайков детям с ОВЗ.
В свою очередь в вотчине под управлением Натальи Оськиной заявили, что к школьным обедам отношения не имеют, а помощь в период коронавируса стараются оказывать малоимущим категориям граждан. Причем задача Минсоцзащиты в данном случае – привлечь предпринимателей, торговые дома, ретейл которые и формируют за свой счет продуктовые наборы. Возникает вопрос: кто же тогда должен позаботиться о школьниках?
Amic.ru обратился в администрацию Барнаула. Ведь именно этот муниципалитет финансирует самую большую часть затрат в крае на школьные обеды для малообеспеченных. В мэрии отметили, что решения на уровне города пока нет, так как все ждут, что подобную инициативу возьмет на себя региональная власть или оперштаб по борьбе с коронавирусом. Было бы несправедливо, если бы один муниципалитет раздавал продуктовые наборы, а в другом этого бы не делали, подчеркнул собеседник агентства.
Отсутствие средств на питание – действительно насущный вопрос для многих семей с детьми в Алтайском крае. Кто-то уже успел потерять работу, другие остались без части заработка, перейдя на сокращенный рабочий день, третьи находятся в отпуске без содержания. Напомним, что наш регион традиционно является аутсайдером по уровню зарплат не только в СФО, но и в России. Поддержка таких семей даже символическими разовыми продуктовыми наборами для школьников оказалась бы как нельзя кстати.
Комментарии
прально.. если у тебя 2 детей они не едят никогда , а если 3 ребенка им и поможем
как это соцзащита ни при чем? семьи ведь малоимущие! или Оськина только в Таиланд во время пандемии при чем, а помогать малоимущим ни при чем? странная позиция министра СОЦИАЛЬНОЙ защиты
....Им полагается единая сумма компенсации из регионального бюджета на школьный обед в размере 4,85 рубля на человека в день.
Что Оськина, что Костенко - одна сатана! Так и будут спихивать детишек друг на друга, а денежки тем временем поделят! Это ведь для одного школьника сто рублей - ни о чем, а если сложить всех таких школьников, то сумма очень даже немаленькая! Интересно, у кого ручонки окажутся ловчее?
прально.. если у тебя 2 детей они не едят никогда , а если 3 ребенка им и поможем
Вы как не в Барнауле живете)) Ответственно заявляю, что многодетные получают компенсацию на питание ТОЛЬКО в случае малообеспеченности. Так что не переживайте, никто помогать не кинулся.
В Горном колбаса и сыр??? Их потребнадзор еще не штрафанул??
Все же вроде правильно написано - компенсация, т.е. ты сначала заплатил свои деньги за обед, потом тебе часть компенсировали, так ведь? ну, а если ничего не платил (т.к. не питался), то что компенсировать-то? другое дело, что у родителей нет денег на питание детей дома и они по объективным причинам нуждаются в материальной помощи или в другой социальной помощи, например, продуктами питания. И тогда не важно от кого эти продукты - от спонсора, от государства, от соседа, главное - чтобы дети дома кушали во время и сыто. таким образом, социальная помощь нужна родителям, чтобы они смогли накормить собственных детей.
Я так понимаю, что исполнительная власть исполняет то, что ей предпишет законодательная. Так почему же наши избранники не приняли закон об обеспечении питанием детишек из льготных категорий??? Где сейчас депутаты??? Почему нет внеочередной сессии по этому вопросу? Только справедливороссы и раздают прод наборы. Остальных нет
Я думаю вопрос решается,написано же. А многодетным семьям соцзащита поддержку оказывает, нет разве?
Вся началка перейдёт на бесплатное питание, а такими темпами с к19- ВВП всем пришлёт сухпаек!
А почему не выдаются продуктовые наборы детям, которые не посещают детские сады. Деньги же выделены на питание из бюджета и куда они сейчас уходят. Вот в Питере всем детсадовским детям выдали уже два раза продуктовые наборы, что у нас происходит?
никогда наш бюджет такого не потянет
да не завидуйте, че нам там выдали-смех и слёзы
ТОЛЬКО в случае малообеспеченности.
пф
видели бы вы какие в золоте/бриллиантах на лексусах тут приходят оформлять "малообеспеченность"
через рас справки поддельные оформляют эти ваши "малообеспеченные"
а что про все про это думает уполномоченный по правам ребенка О.А.Казанцева? за что получает она зарплату? может пожертвует свою зарплату на помощь малоимущим и многодетным? почему молчит?
Не дали - плохо, дали плохо... я бы нах послала на месте упомянутых министров. Город работает. Имеют право. Сельчане пашут-садят. На улице весна. Работы до 20 тр полно - идите работать. Я ИП и не могу найти дворника, посудомойку и техничку. А кассиров за 25к так 20 чек на ставку. Поколение менеджеров с голодными детьми!
Я ИП и не могу найти дворника, посудомойку и техничку.
За три копейки на 12 часов в день? И разумеется, без официального оформления? Эх, мама Таня! Кстати, в какой сфере у нас "предприниматели" себя мамами называют?
Ох, не хотела бы я сейчас быть министром образования! Сплошные головняки. А за то, что делается - спасибо! Все нужно, все важно, грех придираться.
Однако нас ожидает увлекательный баттл: бывший неудавшийся соцзащитник Костенко против нынешней (пока непонятно, насколько удавшейся, но уже широко и скандально известной) соцзащитницы Оськиной! Суперприз - право НЕ выполнять свои обязанности по отношению к детям из малообеспеченных семей.
Будем надеяться, что пока министры делят полномочия, ни один ребенок не умрет с голоду.
Разве не родители должны работать и кормить своих детей? Оськина и Костенко? Вы серьезно?
Разве не родители должны работать и кормить своих детей? Оськина и Костенко? Вы серьезно?
________
В нынешней ситуации как раз Оськина и Костенко, так как из за незаконного режима самоизоляции многие потеряли работу или им урезали зарплату
Я думаю вопрос решается,написано же. А многодетным семьям соцзащита поддержку оказывает, нет разве?
Малоимущим многодетным. Но малоимущим поддержку оказывают вне зависимости от количества детей. Так что вынесение в средствах СМИ многодетных в отдельную категорию, когда говорят о мерах поддержки, у меня лично всегда вызывает недоумение. Я помощи не прошу и не жду (четверо детей), но бесит, когда из каждого утюга поют, что многодетным помогают. Расскажите, чем???
Оськина и Костенко? Вы серьезно?
Еще как! Компенсация оплаты школьных обедов именно по их ведомству. И то, что она так позорно мала - тоже их заслуга. Зато теперь реально виден масштаб заботы краевых чиновников о детях.
так что Костенко с оськиной пусть выкручиваются, как хотят. Пусть пожертвуют часть своей зарплаты, например.оно, конечно, от себя отрывать - не шоколадки нахаляву жрать да школьные обеды дегустировать - совсем не то удовольствие. Но может, стоит разок попробовать? Хотя бы ради столь любимого кое-кем самопиара. Как, господин Костенко, готовы?
В нынешней ситуации как раз Оськина и Костенко, так как из за незаконного режима самоизоляции многие потеряли работу или им урезали зарплату
Это они что ли "не законно" режим самоизоляции ввели? или они короновирус распространили? или они профнепригодными часть родителей сделали?
Если дети учатся дома, то пусть школа сдает деньги на новые шторы, техничку, охрану, за что там еще вымогают...
вообще то слуги народа решают, когда бюджет утверждают, кому сколько чего дать, минсоц и минобр или там миздрав должны выполнять. И хорошо,что стало очевидным,что забыли депутаты в главном документе строчку внести о помощи малоимущим и многодетным.
Уважаемые товарищи голодные малообеспеченные, а вы что-нибудь, ну хоть один рупь внесли в общий котел под названием краевой бюджет? Чтоб оттуда так неистово хотеть хватануть. Я например кормлю своих детей, родителей и бабушку, плачу налоги, но при этом совсем не хочу поить вас и кормить ваших детей.
неуважаемый гость 14.56! А вы, стесняюсь спросить, чем зарабатываете на прокорм своих детей и бабушек, а также на взносы в краевой бюджет? Марсианам воздух продаете? Или вам платят за ваш товар все же ваши сограждане, в том числе и малоимущие, которых вы сейчас грубо послали? Позвольте поинтересоваться, а какова наценка на ваш товар - процентов триста-пятьсот? А сколько работников у вас официально трудоустроено, или все - на испытательном сроке перманентно? А зарплату вы им какую положили - прожиточный минимум?
А может, вы и вовсе изволите трудиться в чиновных кругах?
Посему москвичам по 5000 дают, а нам нет? У них там какие то другие люди в другой стране живут? Мы все граждане одной страны и хотели ты одниклаого отношения
22.04.2020 14:43
не понятно
В нынешней ситуации как раз Оськина и Костенко, так как из за незаконного режима самоизоляции многие потеряли работу или им урезали зарплату
Это они что ли "не законно" режим самоизоляции ввели? или они короновирус распространили? или они профнепригодными часть родителей сделали?
Дураком-то не надо прикидываться. Если они "ни при чём" и делать ничего не могут или не хотят, кроме того, что тешить своё самолюбие через пиар, пусть сокращаются. Есть такой способ экономии бюджета. Министры ведь не самоценность, которую надо просто так содержать. Это функционал, включающий и вот такую заботу о детях.
Нет функционала, не нужны и министры. Пусть найдут в новых условиях новые возможности для самореализации и содержания собственных семей.
Нормальная власть в крае давно бы задумалась о вполне реальной перспективе, уже прожитой в 90-х. Когда родители, не имеющие возможности прокормить собственных детей начали массово пристраивать их в детские дома и приюты. Правда, и эти учреждения довольно изрядно подсокращены в каре в целях всё той же экономии бюджета.
А сами дети, не найдя поддержки у взрослых и нуждаясь в элементарной пище, пойдут на улицы. В лучшем случае - попрошайничать (вот уж будет "образование- 22"!), а в худшем - грабить.
Боливуде!
22.04.2020 14:56
гость
Уважаемые товарищи голодные малообеспеченные, а вы что-нибудь, ну хоть один рупь внесли в общий котел под названием краевой бюджет? Чтоб оттуда так неистово хотеть хватануть. Я например кормлю своих детей, родителей и бабушку, плачу налоги, но при этом совсем не хочу поить вас и кормить ваших детей.
Ну, если ты такой вездесущий (и работаешь с утра до ночи, и здесь пописываешь), то не поленись, почитай ещё что-нибудь хотя бы здесь же на Амителе. Например, вот это
https://www.amic.ru/news/459270/ Человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба уже через несколько месяцев, если не примет меры по обеспечению продовольствия в странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление исполнительного директора продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.
Или вот это https://www.amic.ru/video/459123/ Пострадает 80% населения. Эксперт о грядущей волне банкротств в Алтайском крае
А ещё лучше, просто оторви зад от дивана или на чём ты там сидишь, глаза от экрана и посмотри на улицу, на собственных детей, если они у тебя на самом деле есть, на их одноклассников, на других бабушек, кроме своих. давай осваивай этот очередной "новый мир".
А рупи ты свои на ком зарабытываешь? И с чего вязала, что мы налоги и взносы не платим?
5:21
- гость -
Посему москвичам по 5000 дают, а нам нет? У них там какие то другие люди в другой стране живут?
Да. Столицу нужно заливать деньгами, что бы на...руки не подняли.
22.04.2020 14:56
гость,
Уж пусть лучше эти деньги потратят на продукты для нуждающихся, нежели пустят на закупку архиважного оборудования через аукцион и часть денег осядет в личных карманах, а оборудование улыбнётся
15:36
Я например кормлю своих детей, родителей и бабушку, плачу налоги, но при этом совсем не хочу поить вас и кормить ваших детей.
У тебя родители и бабка были тунеядцами и на пенсию не заработали?
22.04.2020 15:21
- гость -
Посему москвичам по 5000 дают, а нам нет? У них там какие то другие люди в другой стране живут? Мы все граждане одной страны и хотели ты одниклаого отношения
----------
А можно уточнить - каким конкретно москвичам дают по 5000? Мы пока ничего не получали.
15:36
Ой! Какие люди в местном
Уважаемые товарищи голодные малообеспеченные, а вы что-нибудь, ну хоть один рупь внесли в общий котел под названием краевой бюджет?
Нет конечно, НДС, НДФЛ, социалку - не плачу, акцизы на водку и сигареты тоже, бензин не покупаю, транспортный налог не плачу, ЖКХ не плачу, я - Святой Дух, а ты кукла из администрации с предками тунеядцами.
15:57
- гость -
А можно уточнить - каким конкретно москвичам дают по 5000? Мы пока ничего не получали.
---
Может речь про коренных, а вы то - лимита
22.04.2020 16:00
- гость -
А можно уточнить - каким конкретно москвичам дают по 5000? Мы пока ничего не получали.
---
Может речь про коренных, а вы то - лимита
-------------
Я так понимаю, если есть московская прописка, то по закону ты москвич. Прописка есть, по 5000 тысяч что-то никто не даёт Видимо, не всем москвичам эта выплата положена. В инете не могу найти - кому конкретно.
15.57
а ты кукла из администрации с предками тунеядцами.
Нет, не угадал. Я не кукла. И не из администрации. И предки мои работали, всегда и много. У меня генетическая классовая неприятие. Бабуля всегда плакала когда рассказывала как их (нас) раскулачивали. Вот налетели голодные пьяные тунеядцы и почему-то решили, что все что было наше и заработанное трудом (вспаханная земля, урожай, табун лошадей, двухэтажный! дом) теперь их. Просто так. Без особых на то оснований. Кричали громко. И тащили из дома подушки и перины, набитые гусиным пухом, тулуп, самовар и другую утварь. Как-то так. История однако повторяется. Но кто работал и работает, тот зарабатывал и зарабатывает.
16:24
гость
И предки мои работали, всегда и много. У меня генетическая классовая неприятие.
Я тоже коммуняк презираю, но вопрос остаётся открытым - твои предки не получают пенсию? Или получают, но ты её отбираешь и с неё же их кормишь?
Если есть пенсия, то сколько они на троих получают и сколько ты ещё докидываешь для их полного насыщения?
22.04.2020 16:24
гость
15.57
а ты кукла из администрации с предками тунеядцами.
Нет, не угадал. Я не кукла. И не из администрации. И предки мои работали, всегда и много. У меня генетическая классовая неприятие. Бабуля всегда плакала когда рассказывала как их (нас) раскулачивали. Вот налетели голодные пьяные тунеядцы и почему-то решили, что все что было наше и заработанное трудом (вспаханная земля, урожай, табун лошадей, двухэтажный! дом) теперь их. Просто так. Без особых на то оснований. Кричали громко. И тащили из дома подушки и перины, набитые гусиным пухом, тулуп, самовар и другую утварь. Как-то так. История однако повторяется. Но кто работал и работает, тот зарабатывал и зарабатывает.
затасканная по комментариям история!
ак их (нас) раскулачивали
Шо, вы и батраков не держали? Все было нажито непосильным трудом - и перины гусиные, и самовар? И землю сами пахали от зари до зари? Рассказывайте сказки...
22.04.2020 16:35
Какая, однако
Чё тебе тут затасканого? Моя прабабка тоже самое рассказывала моему отцу, до меня она к сожалению не дожила.
Вот налетели голодные пьяные тунеядцы и почему-то решили, что все что было наше и заработанное трудом (вспаханная земля, урожай, табун лошадей,
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А чрез десятилетия сытые и трезвые почему-то решили, что гос имущество и тд и тп должно принадлежать им, и пошла вторая волна "раскулачивания"
Для забывчивых, у которых классовая ненависть в генах. Кулаками называли сельских богатеев, которые использовали наемный труд. Эксплуататоров то есть. На таких часто полсела батрачило за копейки, и ненавидели их вполне справедливо. Так что не надо тут про "все, что нажито непосильным трудом".
22.04.2020 18:59
- гость -
Для забывчивых, у которых классовая ненависть в генах. Кулаками называли сельских богатеев, которые использовали наемный труд. Эксплуататоров то есть. На таких часто полсела батрачило за копейки, и ненавидели их вполне справедливо. Так что не надо тут про "все, что нажито непосильным трудом".
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Родителей моей бабушки назвали кулаками и раскулачили. Огород уничтожили. Дом разорили. Отца забрали и посадили. Мать вскоре умерла. Дети остались сиротами.
Были они крестьянами, работали сами, не использовали наемный труд. Просто вкалывали как лошади, поэтому хорошо жили. Бабушка в людях выросла, с детства пришлось наниматься нянькой, да в подсобное хозяйство. Но она такая работящая была (генетика все-таки), что когда выросла, опять зажила хорошо и небедно. Но так пахать не каждый может. Вставать в 4 утра и работать, работать, работать до позднего вечера.