Алтайский рудник продолжает работу, несмотря на массовое заражение COVID-19

Корбалихинский рудник продолжает работу в штатном режиме. Об этом amic.ru сообщила директор по персоналу АО "Сибирь-Полиметаллы" Наталья Анисимова.

По ее словам, деятельность предприятия не останавливалась, а штрафных санкций на нее не накладывалось. По информации компании, 37 случаев заражения зарегистрировано у работников подрядных организаций и лишь два – у сотрудников самого акционерного общества.

Все заболевшие сейчас находятся в рубцовской ЦРБ. Компания обеспечивает их водой, средствами индивидуальной защиты и медикаментами за свой счет. На самом предприятии проведена дезинфекция и усилены меры защиты, а работа подрядных организаций приостановлена.

По словам Анисимовой, в подобной ситуации может оказаться каждый. Компания сейчас принимает необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Как ранее сообщил amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса у еще 37 работников рудника.