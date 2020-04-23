А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 58 тысячам, по данным на 22 апреля. От заражения сегодня не застрахован никто: человек с вирусом может прийти в гости, сидеть в офисе за соседним столом, ехать рядом в автобусе, подойти на детской площадке. В 45% случаев заболевание протекает бессимптомно, даже сами зараженные могут не подозревать, что болеют. Госпитализировать могут каждого, и к этому надо быть готовым. Какие документы собрать? Какие вещи пригодятся в больнице? Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ подготовил рекомендации, а мы их дополнили. Смотрим, запоминаем и сохраняем (на всякий случай).
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Комментарии
Капец, еще может свою койку и ИВЛ, ну а что, понаписали клоуны, совсем людей за идиотов держут
забыли написать, что всё что вы возьмете с собой, вероятнее всего будет утилизировано при выписке...
Это называется не болеть, а являться носителем вируса. Никуда собираться не надо, сиди дома, как при гриппе.
Бумагу туалетную? полотенца? антисептик? В санаторий что ли повезут?А гаджеты вернут или хлоркой зальют?
Не дай Бог, конечно, но куда девать собаку, если внезапно госпитализируют?
В 45% случаев заболевание протекает бессимптомно, даже сами зараженные могут не подозревать, что болеют.
Т.е., всю вашу статистику можно тупо делить пополам. Спасибо, прояснили. Что значит, БОЛЕЮТ БЕССИМПТОМНО? Так-то, в организме в латентном состоянии находятся десятки видов вирусов. Т.е., бессимптомно мы болеем ВСЕГДА!
Болезнь этим и отличается от здорового состояния: НОРМАЛЬНЫМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОРГАНИЗМА!
Какую-то лапшу опять накидываете...
А вот это вообще наводит на мысль, что этот режим "самоизоляции" - способ манипуляции людьми: "Госпитализировать могут каждого".
только в нашей стране при поступлении в больницу надо всю квартиру с собой переть, позор
самое необходимое...ноутбук...
Из гаджетов мобильник кнопочный с зарядкой. Из одежды костюм спортивный, пара трусов, в них можно ходить, типа шорты. Халат это чтобы санитарке легче было мыть унитаз.
А ноутбук зачем? В больнице есть бесплатный wi fi?
23.04.2020 15:12
- гость -
На нотбуке можно много чё делать без вафли и инета.
Кино смотреть, книжку слушать или читать, в игру играть , программу писать и т.д.