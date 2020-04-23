А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 58 тысячам, по данным на 22 апреля. От заражения сегодня не застрахован никто: человек с вирусом может прийти в гости, сидеть в офисе за соседним столом, ехать рядом в автобусе, подойти на детской площадке. В 45% случаев заболевание протекает бессимптомно, даже сами зараженные могут не подозревать, что болеют. Госпитализировать могут каждого, и к этому надо быть готовым. Какие документы собрать? Какие вещи пригодятся в больнице? Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ подготовил рекомендации, а мы их дополнили. Смотрим, запоминаем и сохраняем (на всякий случай).

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