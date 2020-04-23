Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19

Второй транш размером в 179 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными COVID-19, поступил в Алтайский край. Медработники получат деньги вместе с апрельской зарплатой. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

Напомним, что допвыплаты врачам предложил ввести Владимир Путин 8 апреля. Поощрение распределяется так:

80 тысяч рублей в месяц для врачей в стационарах, работающих с больными коронавирусом;

50 тысяч и 25 тысяч соответственно для среднего и малого медицинского персонала в больницах;

50 тысяч рублей в месяц для врачей скорой помощи и 25 тысяч рублей в месяц для среднего персонала и водителей.

Как ранее сообщил amic.ru, размер первого транша для доплат врачам края составил 91,5 миллиона рублей. 20 апреля глава Минздрава края Дмитрий Попов рассказал, что средства уже переведены в медицинские учреждения.