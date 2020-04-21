Стало известно, когда алтайские туристы, застрявшие в Индии, смогут вернуться домой

Туристы из Алтайского края, которые находятся в Индии, смогут вернуться на родину 24 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минкомсвязи России.

Вывозной рейс из Гоа в Новосибирск запланирован на 16:30 по местному времени. Помимо новосибирцев, им могут воспользоваться жители Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей. Для того чтобы попасть на борт, нужно предварительно зарегистрироваться на сервисе "Госуслуги".

Как стало известно ранее, сибиряки, застрявшие в Индии, в том числе 15 жителей Алтайского края, написали коллективные письма своим губернаторам, а также полпреду президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой помочь им вернуться на родину.

Как сообщает РБК, проблема в том, что россияне находятся в разных штатах Индии, и на одной территории не набирается достаточного числа жителей отдельного российского региона, чтобы их можно было вывезти на родину. А введенные в Индии ограничения не позволяют людям собраться для организации рейса.