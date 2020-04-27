Понедельник, 27 Апрель, 16:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
21°

87147 +6198
Обь
442см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска

, ИА "Амител"
Проверку назначил глава регионального ГУ МВД
Кадр из видео

Кадр из видео

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту задержания нетрезвого жителя Змеиногорска, во время которого сотрудники полиции применили физическую силу и дубинки. Ранее видео инцидента появилось в Сети. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, судя по видеозаписи, сразу восемь стражей порядка набросились с дубинками на местного жителя в первый день введенного в районе карантина.

Ограничительные меры действуют в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля. Распоряжение об этом подписал Виктор Томенко в связи с массовым заражением работников местного рудника.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.04.2020 11:24
- гость -

скажут-шутка...

27.04.2020 11:26
Alex1976

Отписка будет в стиле, он сам начал.

27.04.2020 11:28
- гость -

Да, скажут местный блогер попросил видео снять как его дубинкой отоваривают, рейтинги на ютуб канале повышал. А полицаи в свободное от работы время согласились роль сыграть. Расходимся, это Змеиногорск детки, там свои забавы.

27.04.2020 11:31
- гость -

может это была постановка "задержание особо опасного рецидивиста"???!!!!
теперь при встрече с полицейским (ми) можно опасаться за свою жизнь...

27.04.2020 11:32
- гость -

Зверства не одобряю.
Но почему-то думается, что если бы нарушителю карантина предложили на выбор штраф(местный от 5000, федеральный 15000р) или энное количество палок, не факт, что большинство выбрало бы штраф.

27.04.2020 11:39
Пропокондом

да ну понятно же что у него был предмет похожий на пистолет

27.04.2020 11:40
- гость -

А рудник то закрыли? или работает

27.04.2020 11:42
Гость

Садисты

27.04.2020 11:42
- гость -

27.04.2020 11:39
Пропокондом
И самурайский меч как у Дункана Маклауда. Люблю сказки, с нетерпением жду официальную версию случившегося. Заметил, чем дальше в лес, тем сказки лучше.

27.04.2020 11:46
- гость -

Совсем люди озверели

27.04.2020 11:48
про

Насмотрелись полицейские иностранщины, и, опа иностранщина у нас. Многие комментаторы на амике именно этого хотели. Хотели? Получите. Вы не только такое со стороны будете наблюдать, но и в отношении вас такое обязательно произойдет. Или по принципу - нас то за шо? Найдется за шо, вон сколько комментаторов подсказывают, за шо...

27.04.2020 11:55
Бывалый

Здесь более всего пострадает автор видеоролика - наша пр-р-окуратура (после того, как они снесли историческое здание себе во благо, доверия им быть не может) пришьёт ему целый букет незаконных действий, но признает законным зверское избиение долговязым полицаем лежащего человека, кем бы он не был.

27.04.2020 12:07
- гость -

муссссоркИ

27.04.2020 12:11
- гость -

ничего не меняется

27.04.2020 12:20
- гость -

это точно

27.04.2020 12:28
- гость -

Что это за коллектив такой, когда один отмороженный бьет а остальные не вмешиваются? Они значит подобные ему. Ни один не остановил! А завтра им сделают выговоры и они продолжат работать.

27.04.2020 13:10
- гость -

Да бьет то держа дубинку двумя руками наотмаш лежачего человека и это никак не защита!!!
Что опять 1941-1945?
И за это получают денежное довольствие и льготы, и в 45 на пенсию???

Что-то здесь не так.

27.04.2020 13:21
гость

изверги это самое мягкое определение которое пришло в голову

27.04.2020 13:22
гость

скажут стаканчик бумажный кинул

27.04.2020 13:41
- гость -

на видео видно, что не было необходимости бить (даже если он и убийца). Это обычный садизм, а с учетом статуса лица - полицая, то это наверно близко к фашизму.

27.04.2020 14:10
Ирина

Кошмар

27.04.2020 15:19
- гость -

Неужели среди них не было вменяемого офицера?

27.04.2020 15:24
анон

люди! что за отношение к карантину! где ваша сознательность? вы обвиняете полицию, которая пытается присечь распространение заразы. если не они, то кто? а пьяному море по колено,ему плевать,что заразит других! полиция как и врачи на передовой!

27.04.2020 15:31
бывалому

А какой у него был выбор? Умереть?
Случалось толпы на утек пускались, а тут.

27.04.2020 15:35
- гость -

27.04.2020 15:24
анон А вы не хотели бы дополнить их ряды? У вас с ними много общего. Будете дубиной пресекать распространение заразы. Что может быть благороднее?приравняйте человека к заразе и у вас будет работы больше чем у гробовщиков, бей не перебей.

27.04.2020 15:46
- гость -

А я вот когда вижу когда какое нибудь пьяное быдло шатается по городу тоже хочется в рыло дать. Выпил, нехрен шляться в общественных местах. А по сути если бы не эта запись, то этот забулдыга и не стал никуда жаловаться. Они знают кого можно просто так отму...хать.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:05
В Змеиногорске обследуют всех, кто жаловался на ОРВИ в течение последних 10 дней 2
15:57
Можно ли посещать кладбища на Родительский день в Барнауле во время пандемии? 0
15:43
Виктор Томенко вводит жесткий пропускной режим на границах Алтайского края с 1 мая 21
15:35
За сутки в России зарегистрировано почти шесть тысяч новых случаев COVID-19 1
15:28
В Алтайском крае вылечившиеся от COVID-19 остаются под меднаблюдением 0
15:16
"Справедливая Россия" передала продуктовые наборы 40 семьям Каменского района 2
15:02
В обсерваторе Алтайского края находятся 65 человек 1
14:51
Барнаульский аэропорт сообщил об отмене целого ряда авиарейсов 1
14:37
Еще два района добавились на карту распространения коронавируса в Алтайском крае 3
14:29
Глава алтайского Минздрава рассказал о состоянии больных COVID-19 детей 0
14:15
Россельхозбанк на 37% увеличил кредитование сезонных полевых работ 0
14:08
Гулять или работать. В Госдуме выступили против переноса майских праздников 8
13:55
Выяснилось, когда в Барнауле закончится отопительный сезон 1
13:50
Глава алтайского Минздрава: "Тест на коронавирус не сдавал" 1
13:41
Бесплатных автобусов на Родительский день в Барнауле не будет 17
13:33
74% жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус, болели без симптомов 15
13:30
Шестеро сибиряков погибли после употребления неизвестной жидкости на свалке 4
13:15
В пандемию коронавируса люди стали больше слушать радио 1
13:04
Отопительный сезон в Бийске завершен 2
12:50
Число зараженных коронавирусом сотрудников алтайского рудника достигло 143 7
12:38
2020, остановись! В Сети не утихают споры о возможной кончине Ким Чен Ына 8
12:26
Два барнаульца украли почти 60 тонн рапса на полтора миллиона рублей 1
12:05
Концерты ко Дню Победы пройдут во дворах многоэтажек Барнаула 51
11:53
В Барнауле создадут тематический зеленый уголок рядом с театром 15
11:40
Новосибирская область введет "масочный режим" 29
11:31
Рецидивист пытался изнасиловать маленькую дочь своей знакомой в Алтайском крае 7
11:20
Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска 26
11:08
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 44
10:55
Алтайский депутат предложил подумать о запрете алкоголя на майские праздники 72
10:47
Пешехода насмерть сбили на шоссе Ленточный бор в Барнауле 3
10:30
Священник рассказал, как сохранить брак во время самоизоляции 9
10:16
Более шести тысяч проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 1
10:05
Техно, танцы и солнечные ванны. Компания "Союз" показала, чем заняться на балконе 6
09:50
Следите за собакой и сигнализацией. В КоАП появятся новые штрафы 6
09:35
Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19 11
09:14
Заведующая скорой выпала из окна больницы, где лечат COVID-19 9
08:59
Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции 17
08:45
Глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае 3
08:31
Ученые рассказали, как быстрее запоминать новую информацию 1
08:21
Бампер из Барнаула, покрышки из Тулы. Житель Тамбова своими руками восстановил ГАЗ-21 14
08:05
Мошенники обманули бийчанина при покупке телескопа 10
07:58
Врач рассказал об эффективных методах борьбы с похмельем 4
07:43
Том Хэнкс с супругой стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса 0
07:32
Жителей Алтайского края просят помочь девочке, которая потеряла семью из-за пожара 17
07:16
"Плохой сценарий, но он существует". Девелоперы о новых домах-долгостроях в Барнауле 13
07:03
Жить в Барнауле, работать за рубежом: объявлен набор в компьютерную академию "Шаг" 0
06:55
Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах 44
06:46
Россия приостановила экспорт зерновых до 1 июля 1
06:35
Когда задний план решает. Фото, на которых не сразу заметен подвох 0
06:17
"Мы стали семьей". Барнаульский врач – о работе в госпитале для больных COVID-19 2
06:01
До +24°С потеплеет в Алтайском крае 27 апреля 0
23:29
Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина 63
22:29
Путин может продлить нерабочие дни минимум до 11 мая 13
21:15
Российские банки подготовились к переводу сотрудников на жизнь в офисах 0
20:25
Песков: Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии 12
19:50
Шесть лет колонии назначил суд виновнику смертельной аварии в Бийске 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 28 6
18:40
Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек 4
18:05
Барнаульская кошка приютила новорожденных бельчат. Фото 1
17:33
+2 района за выходные. Карта распространения коронавируса на Алтае. Инфографика 1
17:12
Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19 16
16:43
Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом 12
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 1
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 5
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 8
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 13
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 14
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 53
12:33
Врача из Алтайского края наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 4
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 37
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 50
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 2
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 0
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 10
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 35
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 8
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 17
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 3
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 7
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 49
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 3
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 69
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 6
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.