Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту задержания нетрезвого жителя Змеиногорска, во время которого сотрудники полиции применили физическую силу и дубинки. Ранее видео инцидента появилось в Сети. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, судя по видеозаписи, сразу восемь стражей порядка набросились с дубинками на местного жителя в первый день введенного в районе карантина.
Ограничительные меры действуют в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля. Распоряжение об этом подписал Виктор Томенко в связи с массовым заражением работников местного рудника.
Комментарии
скажут-шутка...
Отписка будет в стиле, он сам начал.
Да, скажут местный блогер попросил видео снять как его дубинкой отоваривают, рейтинги на ютуб канале повышал. А полицаи в свободное от работы время согласились роль сыграть. Расходимся, это Змеиногорск детки, там свои забавы.
может это была постановка "задержание особо опасного рецидивиста"???!!!!
теперь при встрече с полицейским (ми) можно опасаться за свою жизнь...
Зверства не одобряю.
Но почему-то думается, что если бы нарушителю карантина предложили на выбор штраф(местный от 5000, федеральный 15000р) или энное количество палок, не факт, что большинство выбрало бы штраф.
да ну понятно же что у него был предмет похожий на пистолет
А рудник то закрыли? или работает
Садисты
27.04.2020 11:39
Пропокондом
И самурайский меч как у Дункана Маклауда. Люблю сказки, с нетерпением жду официальную версию случившегося. Заметил, чем дальше в лес, тем сказки лучше.
Совсем люди озверели
Насмотрелись полицейские иностранщины, и, опа иностранщина у нас. Многие комментаторы на амике именно этого хотели. Хотели? Получите. Вы не только такое со стороны будете наблюдать, но и в отношении вас такое обязательно произойдет. Или по принципу - нас то за шо? Найдется за шо, вон сколько комментаторов подсказывают, за шо...
Здесь более всего пострадает автор видеоролика - наша пр-р-окуратура (после того, как они снесли историческое здание себе во благо, доверия им быть не может) пришьёт ему целый букет незаконных действий, но признает законным зверское избиение долговязым полицаем лежащего человека, кем бы он не был.
муссссоркИ
ничего не меняется
это точно
Что это за коллектив такой, когда один отмороженный бьет а остальные не вмешиваются? Они значит подобные ему. Ни один не остановил! А завтра им сделают выговоры и они продолжат работать.
Да бьет то держа дубинку двумя руками наотмаш лежачего человека и это никак не защита!!!
Что опять 1941-1945?
И за это получают денежное довольствие и льготы, и в 45 на пенсию???
Что-то здесь не так.
изверги это самое мягкое определение которое пришло в голову
скажут стаканчик бумажный кинул
на видео видно, что не было необходимости бить (даже если он и убийца). Это обычный садизм, а с учетом статуса лица - полицая, то это наверно близко к фашизму.
Кошмар
Неужели среди них не было вменяемого офицера?
люди! что за отношение к карантину! где ваша сознательность? вы обвиняете полицию, которая пытается присечь распространение заразы. если не они, то кто? а пьяному море по колено,ему плевать,что заразит других! полиция как и врачи на передовой!
А какой у него был выбор? Умереть?
Случалось толпы на утек пускались, а тут.
27.04.2020 15:24
анон А вы не хотели бы дополнить их ряды? У вас с ними много общего. Будете дубиной пресекать распространение заразы. Что может быть благороднее?приравняйте человека к заразе и у вас будет работы больше чем у гробовщиков, бей не перебей.
А я вот когда вижу когда какое нибудь пьяное быдло шатается по городу тоже хочется в рыло дать. Выпил, нехрен шляться в общественных местах. А по сути если бы не эта запись, то этот забулдыга и не стал никуда жаловаться. Они знают кого можно просто так отму...хать.