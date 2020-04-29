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Пациент показал, как кормят больных коронавирусом в Рубцовске

, ИА "Амител"
Продуктовый набор выглядит скромно
Фото: 'Инцидент Рубцовск'

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Мужчина, зараженный коронавирусом, показал, как кормят пациентов в рубцовской больнице. Снимок опубликовали в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск".

На снимке несколько печений, чай, упаковка сметаны или йогурта, яйцо и небольшой сверток. Своими ощущениями от набора продуктов мужчина не поделился. 

Ранее один из шахтеров Корбалихинского месторождения АО "Сибирь-Полиметаллы", который сейчас проходит лечение от COVID-19 в госпитале на базе Змеиногорской ЦРБ, в разговоре с amic.ru пожаловался на плохой рацион. Он подчеркнул, что никто толком не наедается. При этом, по словам коллег шахтера, которые лежат в других больницах, им дают шоколад, печенье и фрукты.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.04.2020 14:51
- гость -

их хоть кормят(

29.04.2020 14:54
- гость -

Ну не санаотрий же это, да и Рубцовск город отнюдь небогатый.

29.04.2020 14:56
- гость -

Вы что, хотите как во франции? А гос. долг США видели? Бгг...
Жрите, чё дают. И не вякайте

29.04.2020 15:01
- гость -

нормальная еда. привыкли к колбасе что ли? придираетесь к любой мелочи, вам не стыдно ?!

29.04.2020 15:03
- гость -

Извините, бананьеф нема.

29.04.2020 15:08
- гость -

Вначале одобряют оптимизацию медицины, а теперича недовольны как их кормят - ребята, а вы чего ждете от несменяемой власти, или связи не видите с 20 летним правлением и рационом?!

29.04.2020 15:08
гость

лечат-то чем? листья подорожника прикладывают, отвар из молодой крапивы, вот это вот всё дают хоть?

29.04.2020 15:09
- гость -

зато самолёты и вертолёты на 9 мая посмотрите, салют будет, пояски потуже затяните, денег нет. На ФНБ роток не разевайте, удачи вам, хорошего настроения, рубцовчане!

29.04.2020 15:13
Filin

на столе явно завтрак, а не дневной рацион. Куда больше-то? В контейнере рисовая каша, судя по виду. Так что не надо давить на жалость. Нормальный завтрак.

29.04.2020 15:20
- гость -

В 90-е и этого бы не дали

29.04.2020 15:25
- гость -

Так что не надо давить на жалость. Нормальный завтрак.
----
Что б тебе всю жизнь такой завтрак жрать

29.04.2020 15:27
- гость -

Я готова на такие завтраки хоть всю жизнь.

29.04.2020 15:27
- гость -

29.04.2020 15:25
- гость -
что пухляш желудок свело при виде такой еды?

29.04.2020 15:29
- гость -

лес в Китай, нефть и газ в Германию, зерно по миру, а своим стакан воды, яйцо и печеньку

29.04.2020 15:32
- гость -

Чем кормят больных коронавирусом в Коммунарке 25 марта 2020 / Kuklina

"Кормят пациентов клиники пять раз в день: помимо стандартных завтрака, обеда и ужина есть ланч и полдник.
В 14 часов — обед: салат, суп и второе. В качестве салатов предлагаются овощи: либо натертая на терке или нарезанная кубиком свекла, либо кусочки огурцов, помидоров или болгарского перца. Второе — это макароны с курицей, тефтели с картофелем, гречка с рыбой.На полдник приносят кефир с печеньем или вафлями. Не успеешь проголодаться — уже несут ужин (с 18 до 19 часов): картошку с курицей, гречку с тефтелями или другие блюда."

С сайта Гастрономъ

29.04.2020 15:34
- гость -

Ну для завтрака нормально, печеньки даже лишние. Лежал у нас и в новосибе за последние 3 года. Так же и кормили.

29.04.2020 15:46
Мамочка 2002

Вы не лежали в Краевом перинатальном центре в 2002 году: только что родившим мамочкам давали вперемежку горох и чечевицу- и ВСЕ! . И детей вырастили ( бесплатно для государства) и вылечили, и еще и пенсию у нас отобрали - эдак по миллиончику у каждой!

29.04.2020 15:52
krash

Интересно гражждане которые "устали от отдыха" и вернулись на родину с санатории тож так же кушают? ))))

29.04.2020 16:07
- гость -

что пухляш желудок свело при виде такой еды?
--------
Это не еда. Помои какие-то

29.04.2020 16:18
Гость

29.04.2020 15:08
гость
Говорили о лечении ковидных в центральной России: еда и вода.
Всё!

29.04.2020 16:29
- гость -

Это, как раз-таки, еда. Простая и полезная. На завтрак нормально. А вам пиццу или роллы подавай? Привыкли к гастрономический извращениям

29.04.2020 16:31
месный

29.04.2020 16:29
- гость -

А с чего ты решил, что пицца и роллы это извращение.
Вот селёдку с молоком есть или огурцы жарить....

29.04.2020 16:31
Евгений

Какая сметана, какой йогурт? В больницах обычно кашки всякие дают, и вообще - как кормить людей без первых блюд?

Либо автор картинки, либо автор новости парит нам мозг, как мне представляется.

29.04.2020 16:38
Евгений

> 29.04.2020 15:25
> - гость -

Такие как ты жрут всякий шлак, а потом когда начинают разваливаться годам к 40-50-ти и задумываются о ЗОЖе, вдруг делают для себя мегаоткрытие - оказывается надо кушать кашки, молочко, фруктики, яйчишки, зелень и чёрный хлеб, а не жрать каждодневно пиццы, роллы, колбасу, чипсы, пивас и балычочички кеты.

> Что б тебе всю жизнь такой завтрак жрать

Я лично примерно так и завтракаю последние года три и чувствую себя прекрасно. А до этого жрал всякие помои, был на 40 кг больше, а упаковка Ренни у меня уходила за пару дней. И к слову, всякими ОРВИ и гриппом стал сильно реже болеть.

Но ты жуй-жуй колбасочку-то.

29.04.2020 16:41
Евгений

> 29.04.2020 16:31
> месный
> А с чего ты решил, что пицца и роллы это извращение.

Потому что такое допустимо жрать максимум раз в неделю, а лучше - не чаще месяца.

Рекомендую обратить внимание на характерную вонищу от упаковок, когда тебе с доставкой эту еду принесут в квартиру.

29.04.2020 16:43
гость

это мы уже встали с колен?

29.04.2020 16:56
месный

29.04.2020 16:41
Евгений

Мне тебя жаль, женя, если ты слаще морковки ничего не едал. И очень жаль, что твоё знакомство с принесённой в квартиру едой было таковым, нужно заказывать еду на дом, хотя это идея сама по себе глупая, в правильных местах, если уж так приспичило, а лучше вообще не заказывать, а заказать людей которые придут и сделают у тебя то что тебе хочется, только нужно затарится сначала всем необходимым. Если руки не из жопы то ту-же пиццу можно сделать самому или те-же роллы , там нет ничего сложного!

29.04.2020 17:01
- гость -

а заказать людей которые придут и сделают у тебя то что тебе хочется, только нужно затарится сначала всем необходимым.

Мясной Педонегр, ты старушку-мать не только мусор заставляешь выносить, но она твою жирную тушку еще и кормит?

29.04.2020 17:04
- гость -

Присоединяюсь к Евгению. Я тоже ем простую пищу. И ем понемногу. Для здоровья и самочувствия. На фото, скорее всего, завтрак. Вполне нормальный.

29.04.2020 17:07
- гость -

Это ты, месный, слаще морковки ничего не ел. Роллы, пицца- это еда? У меня руки не из ... одного места растут, я прекрасно готовлю. Но нормальную еду. А не овно пиццы и роллы. Я не Евгений, если че. Я к нему присоединилась.

29.04.2020 17:39
- гость -


29.04.2020 15:08
- гость -
А в 90е было лучше? Пару раз лежал еще в детской больнице. Суп есть было невозможно. Только каша, хоть ее я и не любил. Или там тоже Путин виноват?

29.04.2020 17:39
- гость -

как то не удивлен, что троллятина в возбуждении потирает клавиатуру

29.04.2020 17:42
месный

29.04.2020 17:07
- гость -

Просто ты не умеешь готовить ни роллы ни пиццу

29.04.2020 17:51
Вася

А вы отьедаться приехали?

29.04.2020 18:05
- гость -

29.04.2020 17:42
месный
Рис гораздо вкуснее в плове, а рыба, например, в кляре. Да и горячая лепешка из тандыра горазда вкуснее какой-то пицы.

29.04.2020 18:24
- гость -

Ежели гречка с рыбой то там делать нечего...

29.04.2020 18:46
,, ,,,,

Недавно жена попала в больницу в Новоалтайске , видел местный рацион и сравнил с рационом на фото, один в один. И это на весь день. Для мужика маловато будет

29.04.2020 18:52
- гость -

> 29.04.2020 16:56
> месный

Я, дорогой мой друг, едал всякое гораздо слаще и "илитней" морковки. Всё это - еда выходного дня, которую каждый день жрать просто нельзя.

И заказывал я всякое и у всяких. И нет никакой разницы, приготовишь ты это дома или тебе привезут. Если будешь жрать такое каждый день или просто на регулярной основе - доложи о результатах, когда тебе будет полтинник.

29.04.2020 19:40
- гость -

Посмотрите на длинные тени на фото.
Солнце низко. Это утро! Этак с 8 до 9 утра.
Так что это завтрак

30.04.2020 08:30
Горожанин Барнаула

Автор Хайпожор! Хайпа - перевод ( пополярности ) захотел?
Утреннее здоровое меню. Мало?
В больнице очень хорошо сейчас кормят, никто не жалуется, а вот кто хочет чтобы кормили как в ресторане по типу Мишлен, тому наверное надо переводится за свой счёт в VIP палату!
Вот Пиво в палату нельзя, да и курить нельзя в палате!
Для меня Рубцовск это город ЗОН и тюрем. Если кто то говорит о Рубцовске, то обязательно упоминает, что там очень-очень МНОГО Тюрем!

30.04.2020 08:46
месный

29.04.2020 18:52
- гость -

Докладываю - Мне уже давно за полтиник!

Правда каждый день я это разумеется не жру, под настроение тока.

30.04.2020 08:52
гостья

Боже мой, сколько неадекватов в комментариях! Паноптикум какой-то.
Горожанину из Барнаула: да-да, все 142 тысячи рубцовчан работают в 3 колониях, и не иначе!

30.04.2020 16:34
- гость -

29.04.2020 15:46
Мамочка 2002
Вы не лежали в Краевом перинатальном центре в 2002 году: только что родившим мамочкам давали вперемежку горох и чечевицу- и ВСЕ! . И детей вырастили ( бесплатно для государства) и вылечили, и еще и пенсию у нас отобрали - эдак по миллиончику у каждой!
*********
зачем про 2002?
вот , в 2017 году РД №2 питание:
завтрак каша , хлеб, чай
обед суп на курином бульоне( плавает лук и хлопья капусты) +каша, курица из супа, хлеб , чай
ужин каша с курицей из супа, чай. хлеб

достаточно роженнице и беременной ? вполне, ога

30.04.2020 16:37
- гость -

29.04.2020 17:39
- гость -

29.04.2020 15:08
- гость -
А в 90е было лучше? Пару раз лежал еще в детской больнице. Суп есть было невозможно. Только каша, хоть ее я и не любил. Или там тоже Путин виноват?


в 98 кормили лучше, и мясо и фрукты
Боря молодец!

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