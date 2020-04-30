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Жители Алтайского края стали меньше пользоваться электричеством и платить за него

, ИА "Амител"
Энергетики заявляют об ухудшении положения, но ситуация пока не критичная
Фото: Антон Федотов

Фото: Антон Федотов

Сетевые организации региона – "Алтайэнерго" и "Алтайкрайэнерго" – заявили об ухудшении финансового положения из-за падения потребления электроэнергии и снижения платежей за электричество. При этом ситуация  пока не критичная, подчеркнул министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Его провел губернатор Виктор Томенко.

По данным Химочки, из 50 предприятий, работа которых отслеживается, 49 работают в разной степени загруженности. Так, например, на этой неделе "Алтайвагон" и Бийский олеумный завод были загружены на 50% от имеющихся мощностей, "Нортэк" – на 87%, Рубцовский завод запасных частей – на 70%.

Как подчеркивает пресс-служба регионального правительства, стабильно сейчас работает сельхозмашиностроение, которое обеспечивает аграриев основными средствами производства и запасными частями: в крае идет активная подготовка к посевной. Уверенно себя чувствуют предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Краевые власти разрабатывают меры региональной поддержки предприятий. Одна из них уже предоставлена двум предприятиям – компании "Лакаса-Тэкс" и Барнаульскому заводу АТИ. Им дали отсрочку на полгода по выплате процентов по кредитам.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.04.2020 11:35
- гость -

Сетевые организации региона – "Алтайэнерго" и "Алтайкрайэнерго" – заявили об ухудшении финансового положения из-за падения потребления электроэнергии и снижения платежей за электричество.

ну дык выходные-же...

30.04.2020 11:38
- гость -

Предприятия меньше, а граждане? Я, например, больше)

30.04.2020 11:41
Сермяжная правда

А невидимая рука рынка, следуя заветам рыночной экономики, не желает снизить цену на киловатты ежели спрос упал или у нас рука это, того кого надо рука?

30.04.2020 11:44
- гость -

С такими тарифами вообще скоро на керосинки перейдем. Россия экспортирует в Китай электроэнергию вдвое дешевле, чем платят за нее российские потребители, заявил в интервью "Эхо Москвы" министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев.

30.04.2020 11:50
Я

-"После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать".

30.04.2020 11:57
- гость -

Предприятия меньше, а граждане? Я, например, больше)

но ценник для тебя как для физика меньше
соответственно и выхлопа меньше чем от предприятия )))


30.04.2020 11:59
гость

у нас тоже больше за апрель, пусть не плачут, в одной стране живем

30.04.2020 12:11
- гость -

Свет включаем только ночью, бережем природу

30.04.2020 12:12
krash

вранье. ни логики нихрена.
Люди стали сидеть дома, в том числе работать дома, компы, телевизоры и прочее. у меня например инженерные расчеты, комп не хило сжирает эл.энергию. у меня потребление почти в 2 раза выросло.

30.04.2020 12:23
- гость -

30.04.2020 12:12
krash

вранье. ни логики нихрена.

сравни 500кВт с ценником для физ. лиц с 10000-50000 и более кВт с ценником для предприятий...
вроде не гумус, а чел умеющий запускать инженерные расчеты на компьютере, а с логикой не дружишь...

30.04.2020 12:34
- гость -

У НИХ все этажи в кондиционерах пусть на вентиляторы перейдут глядишь копеечку сэкономят "благодеяте=ли"?

30.04.2020 12:45
- гость -

У кого комп много жрет-советую поменять... Соберите на основе процессора Ryzen... Мать-асус... Ничего не греется работает идеально... Но дороговато...

30.04.2020 13:27
месный

30.04.2020 12:45
- гость -

амд - отстой, Intel рулез на нём весь мир работает!

30.04.2020 14:13
- гость -

Нет заметил обратную тенденцию с 70-80квт потребление выросло до 90-110квт в мес. Комп Интел работает по 8 часов в день.

30.04.2020 15:11
Денис

Месный, хоть бы не писал подобный бред.
Intel уже года 3 как сдает свои позиции на рынках CPU

30.04.2020 15:15
- гость -

Как работник сетевой организации, скажу вам так. Алтайский край - энергодефицитный регион (т.е. выработка электроэнергии больше потребления, причём существенно), поэтому нехватка берётся из других регионов. А это затраты на транспортировку (энергия в проводах тоже теряется, как это ни странно). Поэтому у нас тарифы выше чем в других регионах Сибири. Из тарифа сетевые компании получают лишь около 40% (точно не знаю, можно найти в открытых источниках). Остальное идёт на генерацию и сбытовую надбавку (это уже другие организации). На эти деньги необходимо ремонтировать сети, строить новые, эксплуатировать технику (с соответствующими затратами) и немного на зарплату. Если потребление снижается, то плата за транспортировку, соответственно тоже снижается. Приходится что-то урезать. А качественную электроэнергию хотят все. Насчёт кондиционеров, то за хозяйственные нужды сетевая компания также рассчитывается как и рядовой абонент.

30.04.2020 15:16
- гость -

Извиняюсь за неточность - энергодефицитный, значит выработка э/энергии меньше потребления

30.04.2020 16:17
месный

30.04.2020 15:15
- гость -

Если вы в теме то лучше поведайте нам почему доставка накидывает несколько цен сверху от производителя. Ведь содержать и эксплуатировать туже АЭС намного геморнее и затратнее чем транспортировка до потребителя?

30.04.2020 18:25
Месному

Вы просто не в теме. Они электричество возят вёдрами на лошадях. Поэтому доставка такая дорогая.

30.04.2020 19:27
Гость

Сермяжная правда, БРАВО!

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