Жители Алтайского края стали меньше пользоваться электричеством и платить за него

Сетевые организации региона – "Алтайэнерго" и "Алтайкрайэнерго" – заявили об ухудшении финансового положения из-за падения потребления электроэнергии и снижения платежей за электричество. При этом ситуация пока не критичная, подчеркнул министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Его провел губернатор Виктор Томенко.

По данным Химочки, из 50 предприятий, работа которых отслеживается, 49 работают в разной степени загруженности. Так, например, на этой неделе "Алтайвагон" и Бийский олеумный завод были загружены на 50% от имеющихся мощностей, "Нортэк" – на 87%, Рубцовский завод запасных частей – на 70%.

Как подчеркивает пресс-служба регионального правительства, стабильно сейчас работает сельхозмашиностроение, которое обеспечивает аграриев основными средствами производства и запасными частями: в крае идет активная подготовка к посевной. Уверенно себя чувствуют предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Краевые власти разрабатывают меры региональной поддержки предприятий. Одна из них уже предоставлена двум предприятиям – компании "Лакаса-Тэкс" и Барнаульскому заводу АТИ. Им дали отсрочку на полгода по выплате процентов по кредитам.