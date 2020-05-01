Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия

На границе Алтайского края с 30 апреля начали работать 11 пропускных пунктов. Любой, кто приезжает в регион, обязан заполнить бумаги с указанием персональных данных и после этого отравиться на двухнедельный карантин. Корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников побывал на границе Алтайского края и Новосибирской области и лично убедился, что останавливают действительно каждую машину. Однако гостям края совершенно не нравятся такие жесткие меры.

Пропускной пункт установлен рядом со стелой прямо на границе с Новосибирской областью. Дежурят на посту несколько сотрудников ДПС и Роспотребнадзора. За безопасностью следят представители Росгвардии с автоматами. Картина напоминает сцены из фильмов о войне.

Останавливают действительно все автобусы и машины. Однако поток автомобилей небольшой и пробка на посту не образовывается. В среднем на пункте за полчаса проверяют 30-40 автомобилей.

Транзитный транспорт после проверки документов пропускают сразу, а вот у прибывающих граждан именно на Алтай сначала измеряют температуру. В случае подозрения на недомогание человека должны отправить в районную больницу Тальменского района. Однако пока за утро 1 мая не было ни одного человека с температурой.

Также люди на посту заполняют специальные бумаги, где указывают персональные данные, цель приезда и согласие уйти на двухнедельную самоизоляцию. Многие недовольны такой кардинальной мерой, называя ее популистской. Так, женщина из Новосибирска, которая приехала за ребенком в Барнаул, рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию. Уже завтра она собирается вернуться домой. Тем более что сейчас проезд в Новосибирск действует без пропускной системы.

Как пояснили amic.ru специалисты Роспотребнадзора в Алтайском крае, высока вероятность, что уже завтра будут проверять и тех, кто выезжает за пределы края в Новосибирскую область. Что будет с людьми, которые уезжают туда, не дождавшись окончания двухнедельного карантина, пока неизвестно.

Более подробно о том, как работают пропускные пункты и что вас там ждет – читайте в нашем большом материале.