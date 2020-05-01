Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия

На границе Алтайского края с 30 апреля начали работать 11 пропускных пунктов. Любой, кто приезжает в регион, обязан заполнить бумаги с указанием персональных данных и после этого отравиться на двухнедельный карантин. Корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников побывал на границе Алтайского края и Новосибирской области и лично убедился, что останавливают действительно каждую машину. Однако гостям края совершенно не нравятся такие жесткие меры.
Пропускной пункт установлен рядом со стелой прямо на границе с Новосибирской областью. Дежурят на посту несколько сотрудников ДПС и Роспотребнадзора. За безопасностью следят представители Росгвардии с автоматами. Картина напоминает сцены из фильмов о войне.
Останавливают действительно все автобусы и машины. Однако поток автомобилей небольшой и пробка на посту не образовывается. В среднем на пункте за полчаса проверяют 30-40 автомобилей.
Транзитный транспорт после проверки документов пропускают сразу, а вот у прибывающих граждан именно на Алтай сначала измеряют температуру. В случае подозрения на недомогание человека должны отправить в районную больницу Тальменского района. Однако пока за утро 1 мая не было ни одного человека с температурой.
Также люди на посту заполняют специальные бумаги, где указывают персональные данные, цель приезда и согласие уйти на двухнедельную самоизоляцию. Многие недовольны такой кардинальной мерой, называя ее популистской. Так, женщина из Новосибирска, которая приехала за ребенком в Барнаул, рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию. Уже завтра она собирается вернуться домой. Тем более что сейчас проезд в Новосибирск действует без пропускной системы.
Как пояснили amic.ru специалисты Роспотребнадзора в Алтайском крае, высока вероятность, что уже завтра будут проверять и тех, кто выезжает за пределы края в Новосибирскую область. Что будет с людьми, которые уезжают туда, не дождавшись окончания двухнедельного карантина, пока неизвестно.
Более подробно о том, как работают пропускные пункты и что вас там ждет – читайте в нашем большом материале.
Комментарии
Вирус уже везде есть. Закрывать надо было с месячишку-два назад.
хорошие учения провели. через месяц все забудут. потом скажут "вирус наш бюджет съел, но вы держитесь там"
Зачем с автоматами?Зачем из крайности в крайность?
Простое тестирование населения(продавцов,фармацевтов и т.д ) принесло бы гораздо больше результатов!!!
Не производит впечатления. Могли хотя бы палатку штабную развернуть, дорогу перегородить в шахматном порядке, народу побольше
маразм крепчал как мороз , а бюджет таял как снег
Соревнование губеров началось
Позорище!!!
С автоматами против безоружного населения
То есть транспорт не дезинфицируют?!
Если температура, то расстреляют сразу?
в рф все с приставкой "бесие" ковидобесие не исключение
КСП , вышки поставить
Все нормально и адекватно надо было раньше но чтоштеперь. Но я поддерживаю
1.05.2020 15:14
- гость -
Ты представь, с чем бы они против оружного населения вышли бы (если бы как в штатах было бы разрешено ношение огнестрельного оружия для самозащиты)?))))
рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию
Ну все, блокпостам можно расходиться, никто ничего соблюдать не намерен
Против баб и детей автоматчиков вывели
Извините за грубость, но у нас подавляющее большинство людей "тупые", вас же берегут.
Транзитный транспорт пропускают, только документы проверяют. Они уверены, что транзитники не болеют или они не остановятся где-нибудь в городе перекусить, в магазин зайти? Цирк сплошной
Пионер прав на 120%
Профукали время
А почему рыжая толстуха на 3-м фото, свою морду под маской не спрятала??
1.05.2020 16:21
Patriot
Лично против вас сработает только одно средство. Резиновый дилдо сантиметров от 30 в длину. Докажите, что вы от него не погибнете.
Ещё надо танки для подкрепления КПП.