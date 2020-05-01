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Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин

, ИА "Амител"
С 1 мая регион закрывают. Как попасть и что ждет "приезжих"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На границе Алтайского края установили 11 пропускных пунктов. Это значит, что попасть в регион с 1 мая не так-то уж и просто. Как будут работать пропускные пункты, всем ли грозит двухнедельный карантин и как будут его отслеживать – читайте в материале amic.ru.

1
Пропускной режим. Что это значит?

30 апреля 11 временных постов начали работать на границах Алтайского края с соседними регионами.

Сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления будут останавливать и проверять въезжающих и выезжающих. 

У тех, кто решит покинуть регион, на пропускном пункте уточнят, насколько поездка срочная и необходимая. 

Прибывающим в Алтайский край придется пройти строгую процедуру паспортного контроля. Всем выдадут уведомление Роспотребнадзора о необходимости соблюдения 14-дневного карантина. Это значит, что нельзя ни с кем контактировать, выходить в магазин или аптеку, выносить мусор.

Также у въезжающих возьмут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в крае. Это необходимо, чтобы отслеживать соблюдение режима изоляции.

2
И что, без паспорта в регион не пустят?

Во всяком случае, если вы не возьмете с собой документ, подтверждающий личность, наживете дополнительных проблем.

"Я не хочу сказать, что без паспорта в регион не пустят, – говорит вице-губернатор правительства Алтайского края Игорь Степаненко. – Но процедура выяснения данных о личности в таком случае будет длительной и не очень приятной. По крайней мере, если у человека есть документ, то это гораздо облегчает работу тем структурам, которые вынуждены осуществлять наблюдение за въездом и выездом. Пока они не выяснят, кто вы, то ожидайте дополнительных неудобств". 

Поэтому собираясь приехать в Алтайский край, не забудьте паспорт. Хотя если есть возможность, лучше отложите поездку.

3
Будут ли измерять температуру въезжающим в Алтайский край?

Да. У каждого въезжающего сотрудники Роспотребнадзора будут интересоваться состоянием здоровья и проверять температуру. В случае подозрения на заражение, всех пассажиров, которые хотят въехать в регион, отправят, скорее всего, уже не на домашнюю самоизоляцию, а в обсерватор, рассказал Игорь Степаненко. Если подозрения были ошибочными и люди здоровы, то их, конечно, отпустят домой.

4
А автобусы и поезда в другие регионы ходят?

Автобусы

Межрегиональные рейсы в настоящее время отменяются не из-за закрытой границы, а по причине низкой наполняемости пассажирами. "По нашей информации, за последние дни были рейсы, на которые продали по 2-3 билета. Естественно, что большой междугородний автобус с такой загрузкой не пройдет", – добавил Игорь Степаненко. О том, что в мае будут закрывать рейсы до Новосибирска и Горно-Алтайска, amic.ru также рассказал директор барнаульского автовокзала Алексей Богданов.

Однако в случае, если автобус все же поедет в другой регион, то жители Алтайского края должны знать, что при пересечении границы региона они получат постановление Роспотребнадзора о самоизоляции. "То есть мероприятия, которые сейчас проводятся, не ограничены границами Алтайского края. И сегодня все наши соседние регионы действуют аналогично. Это не попытка друг от друга отгородится, а попытка друг друга защитить", – уточнил Степаненко.

Поезда

В РЖД amic.ru рассказали, что рейсы Барнаул – Новосибирск ходить будут, и об отмене пока речи не идет. Однако, по словам Игоря Степаненко, электричка маршрута Барнаул – Черепаново (Новосибирская область) будет ходить по расписанию, но за пределы региона не выйдет. "Хочу предупредить о том, что до конечной точки электричка не доедет. Она прибудет до границы Алтайского края. Это, насколько я знаю, остановка "Красный боец". А далее электричка не следует", – сообщил зампредседателя правительства региона.

Самолеты

Как уточнили amic.ru в аэропорту краевой столицы 30 апреля, рейс Новосибирск – Барнаул выполняется, его не отменяли. 

5
А как будут следить, что я соблюдаю изоляцию?

На въезде в регион вы покажете свой паспорт и сообщите контактные данные. Информацию занесут в специальную базу, и вы попадете в число людей, которые обязаны соблюдать изоляцию. На въезде в Алтайский край вам выдадут постановление Роспотребнадзора о двухнедельном карантине: вы должны сидеть дома и ни с кем не контактировать.

Также при въезде в регион вы обязаны сообщить о своем приезде по номеру 112: указать регион, откуда прибыли и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения.

В период двухнедельного карантина нужно находиться по месту прописки либо по месту пребывания. В течение 14 дней полицейские и врачи будут следить за тем, как вы соблюдаете режим изоляции. Это необходимо для того, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации.

6
Живу в Алтайском крае, работаю в соседнем регионе. Мне тоже уходить на карантин?

Скорее всего, вас это не коснется. По крайней мере, так во время пресс-конференции сказал Степаненко. 

"Человек, который ездит на работу в другой регион, должен иметь определенный документ от работодателя, паспорт. И в случае если он заразится, то, возможно, будут приниматься и административные меры. Если есть такая возможность, все-таки лучше воздержаться от подобных поездок на какое-то время. Если такой возможности нет, то препятствия для осуществления их профессиональной деятельности никто создавать не будет", – отметил Степаненко.

По словам Степаненко, даже если, к примеру, нужно увезти родственника в Толмачево и сразу вернуться, то карантина не избежать. Человек должен понимать, что, выехав даже на несколько часов за пределы региона, он попадет под действия правил как в нашем регионе, так и за его пределами. Ему придется уйти на самоизоляцию. 

7
Возвращаемся в Алтайский край всей семьей. Можем ли мы зайти в магазин?

Если есть возможность обойтись без похода в магазин и аптеку, то желательно это сделать. Лучше всего попросить близких людей сходить за покупками вместо вас.

"Да, мы понимаем, что идеальный вариант – уйти на самоизоляцию и постараться дистанционно решать вопросы, без тесных контактов. Конечно, если нужно в аптеку, то никто человека за это не осудит. Но надо понимать, что сегодня достаточно жестко проходит отслеживание тех лиц, которые прибыли из других регионов. И, конечно, когда нарушение выявляет полиция, то наступает другой уровень ответственности", – пояснил Степаненко.

А если попросить о помощи некого, то обратитесь к волонтерам – они смогут купить необходимые лекарства и продукты, пока вы на карантине.

8
Еду на похороны. Пропустят ли меня в Алтайский край?
Да. Однако учитывайте, что в любом случае потом вам придется соблюдать 14-дневную изоляцию.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

1.05.2020 07:54
CALIBR

п.8 вызывает недоумение : на похороны - пустят , но после похорон - самоизоляция.
Т.е. потенциальному вирусоносителю можно находиться среди людей , инфицировать (гипотетически) ,но после похорон будь добр - поживи у родни на самоизоляции.

А если поездка была точечной туда-сюда, во внимание не принимается.

Нонсенс или абсурд ?

1.05.2020 08:05
могиканин

п.3 весьма экзотичен,если есть температура ,езжай в обсерватор,где шансы подцепить инфекцию значительно выше,а потом в народ,сеять ... ну сами понимаете.

1.05.2020 08:44
- гость -

"Человек, который ездит на работу в другой регион, должен иметь определенный документ от работодателя, паспорт."
А кто стал причинной то массовых заражений в закрытых на карантин Змеиногорском и Турочакском районах? СТРАНА ДУРАКОВ.

1.05.2020 09:14
- гость -

всех вахтовиков из других регионов завезли до 1 мая. бояться нечего.

1.05.2020 09:30
- гость -

Ну так то бред конечно. Пиар ход в большей степени. Эффект процентов 10, остальное для того что бы не было безработицы среди контролеров. Отменят к 11. Туристов в Горный бояться чтобы не разнесли по региону вирус. Блок посты надо за Горно-Алтайская устанавливать тогда

1.05.2020 09:31
- гость -

Передайте всем: Корона по командировкам не ездит!

1.05.2020 10:31
- гость -

Отменят к 11. Туристов в Горный бояться чтобы не разнесли по региону вирус

Тоже так думаю. Чтобы в длинные выходные дома сидели и по гостям не ездили.

1.05.2020 11:20
Z

1.05.2020 10:31
- гость -
Отменят к 11. Туристов в Горный бояться чтобы не разнесли по региону вирус

Тоже так думаю. Чтобы в длинные выходные дома сидели и по гостям не ездили.
---------------------
Видимо туристы так же подумали.
Вчера примерно 18:00-19:00 ехал из деревни Полковниково - Барнаул.
В сторону Бийска сплошной поток легковушек, практически колонной.
Только вот, думаю, в Бийске им делать нечего....

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