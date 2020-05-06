Вахтовики из Алтайского края, работавшие на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, вернутся в регион ориентировочно 10 мая. Вопреки слухам, в край прилетят только те, у кого тест на коронавирус оказался отрицательным. Об этом в ходе брифинга 6 мая рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В настоящее время на Чаяндинском месторождении в Якутии находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом, у 142 человек тест показал отрицательный результат.

В конце недели вахтовиков с отрицательным тестом на COVID-19 доставят в Алтайский край. Те, у кого коронавирус подтвержден, будут проходить лечение в Якутии, либо других регионах по договоренности с руководством таких субъектов.

"По прилету борта в Барнаул будет организован сортировочный пункт на базе инфекционного госпиталя в Новоалтайске. Там произведут осмотр всех прибывших, а также возьмут повторные мазки. При отсутствии клинических проявлений людей переведут в обсерватор (санаторий "Сосновый бор" в Первомайском районе, – прим. ред.), рассчитанный на более чем 300 мест. Если будут выявлены заболевшие, их изолируют и отправят на лечение в стационар", – прокомментировал Дмитрий Попов.

Отметим, 6 мая власти Якутии заявили, что повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса только у 246 человек.