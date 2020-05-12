Маникюр и педикюр в салонах Алтайского края делать можно, однако необходимо соблюдать ряд требований. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Маникюрные салоны относятся к парикмахерским услугам. По парикмахерским услугам есть нормативные акты и документы правительства Алтайского края. В том числе о том, что они могут работать при определенных условиях", – пояснила Калинина.

Таким образом, маникюр и педикюр можно делать в салонах, если соблюдены требования, которые раньше были прописаны в указе губернатора Виктора Томенко по отношению к парикмахерским. Это расположение на первом этаже и отдельный вход в помещение. При этом обслуживать можно не более двух человек одновременно, а каждый клиент должен находиться в отдельном кабинете.